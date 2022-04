Planetary Parade: 1,075 साल बाद इस हफ्ते आकाश में दिखेगा दुर्लभ नजारा, एक सीध में होंगे 4 ग्रह

Space Science: इस हफ्ते ब्रह्मांड में बेहद दुर्लभ संयोग होने जा रहा है, जिसे खुली आंखों से देखा जा सकता है. इस सप्ताह शनि, मंगल, शुक्र और बृहस्पति एक कतार में रहेंगे. इससे पहले यह नजारा 947 AD में दिखाई दिया था. सूर्योदय से एक घंटे पहले पूर्वी आकाश में इस दुर्लभ संयोग का गवाह बना जा सकता है.

पठानी सामंत तारामंडल ग्रह परेड के उप निदेशक डॉ एस पटनायक (Dr S Pattnaik) ने बताया कि इस सप्ताह परेड में शनि, मंगल, शुक्र और बृहस्पति (Saturn, Mars, Venus & Jupiter) एक कतार में रहेंगे. इससे पहले यह दुर्लभ संयोजन 947 AD में हुआ था. इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है. यह संयोजन सूर्योदय से एक घंटे पहले पूर्वी आकाश में दिखाई देगा.

Saturn, Mars, Venus&Jupiter will align in a parade this week. It's a rare combination, same took place in 947 AD*. It can be seen with naked eye. Will appear in eastern sky before an hr the sunrise:Dr S Pattnaik, Dy Director, Pathani Samanta Planetarium on planetary parade(26.04) pic.twitter.com/5ifIq138ag

