एक 'फोम' का टुकड़ा और 7 जानें! कोलंबिया हादसे की वो खौफनाक दास्तां; कल्पना चावला की यादों के बीच NASA ने आर्टेमिस-2 में क्या बदला?

Space Shuttle Columbia Disaster: नासा (NASA) के आर्टेमिस II मिशन की चर्चा के बीच, स्पेस साइंस के इतिहास की एक ऐसी दर्दनाक घटना को याद करना जरूरी है जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया था. यह कहानी है स्पेस शटल कोलंबिया (Columbia) की, जो एक सूटकेस जितने बड़े 'फोम' के टुकड़े की वजह से खत्म हो गया था. इस हादसे ने भारत की बेटी कल्पना चावला समेत 7 एस्ट्रोनॉट्स को हमसे छीन लिया था.
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Space Shuttle Columbia Disaster: अंतरिक्ष पर नजर रखने वाले लोग आज भी शायद ही साल 2003 की वह 1 फरवरी भूल पाए होंगे, जिसमें हमने अपने सात काबिल एस्ट्रोनॉट्स को खो दिया था. यह हादसा तब हुआ था जब 16 दिनों का सफल मिशन पूरा करके 'स्पेस शटल कोलंबिया' धरती पर लौटने ही वाला था. तभी देखते ही देखते अचानक 'कोलंबिया' स्पेसक्राफ्ट आसमान में ही टुकड़ों में बिखर गया. इस हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, क्योंकि इसमें भारत की बेटी कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्री शहीद हो गए थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भीषण तबाही की वजह कोई बड़ा धमाका नहीं, बल्कि सूटकेस के आकार का 'फोम' का एक छोटा सा टुकड़ा था? आइए जानते हैं उस दिन क्या हुआ था और कैसे एक छोटी सी अनदेखी ने लोगों को कभी न भरने वाला घाव दे दिया?
हादसे की शुरुआत 1 फरवरी को नहीं, बल्कि 16 जनवरी 2003 को ही हो गई थी जब कोलंबिया ने उड़ान भरी थी. लॉन्चिंग के महज 82 सेकंड बाद, रॉकेट के बाहरी ईंधन टैंक (External Tank) से इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया. यह टुकड़ा तेज रफ्तार से जाकर शटल के बाएं पंख (Left Wing) से टकरा गया. उस वक्त नासा के वैज्ञानिकों ने इसे देखा तो था, लेकिन उन्हें लगा कि यह मामूली बात है. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस छोटे से वार ने शटल के सुरक्षा कवच यानी 'थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम' में छेद कर दिया है.
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16 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद जब 1 फरवरी को कोलंबिया वापस धरती के वायुमंडल में घुस रहा था, तब इस टक्कर का असली खतरा सामने आया. वायुमंडल की रगड़ से शटल के बाहर का तापमान 1500°C (1500 डिग्री सेल्सियस) तक पहुंच गया. अक्सर देखा गया है कि शटल की 'हीट शील्ड' उसे इस आग से बचाती है. लेकिन फोम के टकराने से बाएं पंख में जो छेद हुआ था, वहां से गर्म गैसें (Superheated Gases) शटल के अंदर घुस गईं. इन गैसों ने शटल के अंदर वाले ढांचे को पिघलाना शुरू कर दिया. इसका नतीजा यह हुआ कि टेक्सास के ऊपर आसमान में ही शटल के परखच्चे उड़ गए और सातों यात्री पल भर में इतिहास का हिस्सा बन गए.
कोलंबिया हादसे की सबसे दुखद बात यह है कि इसे रोका जा सकता था. मिशन के दौरान कुछ इंजीनियरों ने फोम टकराने की बात उठाई थी और हाई-रेजोल्यूशन तस्वीरों की मांग की थी, जिससे नुकसान का पता लगाया जा सके. लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नासा के मैनेजमेंट ने इसे 'हल्का रिस्क' मानकर टाल दिया. जांच रिपोर्ट (CAIB) में बाद में साफ कहा गया कि यह सिर्फ मशीनी खराबी नहीं थी, बल्कि बातचीत की कमी (Communication Failure) और सिक्योरिटी को हल्के में लेने का नतीजा था. नासा की आधिकारिक रिपोर्ट में भी कहा गया कि यह दुर्घटना लॉन्च के दौरान हुई खराबी के कारण हुई.
इस हादसे ने भारत का दिल तोड़ दिया था. क्योंकि हरियाणा के करनाल से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंचने वाली कल्पना चावला, जो कि करोड़ों भारतीयों की प्रेरणा थीं. वह भी इस मिशन के लिए 'कोलंबिया' स्पेसक्राफ्ट में सवार थीं. यह उनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा थी. उनके साथ मौजूद बाकी 6 साथियों ने भी विज्ञान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी.
इस घटना के बाद नासा ने अगले 2 साल तक कोई शटल नहीं भेजा. पूरी सुरक्षा व्यवस्था बदली गई. अब लॉन्च के वक्त ही शटल की बारीकी से जांच होती है और अगर कोई भी गड़बड़ी दिखे, तो अंतरिक्ष में ही उसकी मरम्मत करने की तकनीक विकसित की गई है. इसके बाद आज का ओरियन कैप्सूल (Orion Capsule) कोलंबिया से बहुत अलग और सुरक्षित है. ओरियन के ऊपर एक 'एस्केप टॉवर' लगा है. अगर लॉन्च के समय फोम या रॉकेट में कोई भी दिक्कत आती है, तो यह एस्ट्रोनॉट्स को मात्र सेकंडों में रॉकेट से दूर सुरक्षित ले जा सकता है. इसके हीट शील्ड की हजारों बार टेस्टिंग की गई है, जिससे कोलंबिया जैसी स्थिति दोबारा न आए. इस हादसे के बाद अब नासा का मिशन कंट्रोल हर एंगल से हाई-रेजोल्यूशन तस्वीरें ले रहा है, जिससे किसी भी छोटे से डैमेज का तुरंत पता चल सके.
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