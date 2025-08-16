Space X ने ISS पर छोड़े खतरनाक बैक्टीरिया! इंसानियत के लिए क्यों जरूरी है ये 'डरावना' प्रयोग

space x nasa crew 11: अगर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वही बैक्टीरिया छोड़ दिए जाएं जो धरती पर बीमारिया फैलाते हैं सुनकर ही डर लगता है, लेकिन नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बिल्कुल यही काम किया है. दरअसल आप जिस चीज को खतरा समझ रहे हैं असलियत में ये कोई खतरा नहीं बल्कि विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा कदम है वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि अंतरिक्ष का वातावरण बैक्टीरिया को कैसे प्रभावित करता है, और यही जानकारी हमें भविष्य में खतरनाक बीमारियों से बचाने में मदद करेगी.

1 अगस्त 2025 को नासा और स्पेसएक्स ने मिलकर क्रू-11 मिशन को लॉन्च किया था जिसका लॉन्च स्थान फ्लोरिडा का कैनेडी स्पेस सेंटर था, रॉकेट का नाम फाल्कन 9 था, साथ ही स्पेसक्राफ्ट का नाम ड्रैगन कैप्सूल था इस स्पेसक्राफ्ट के क्रु में कुल 4 सदस्य थे जिसमें 2 नासा से, 1 जापान से, 1 रूस से थें. सिर्फ 16 घंटे की यात्रा के बाद यह कैप्सूल सफलतापूर्वक ISS से जुड़ गया.

कौन सी बैक्टीरिया

इस मिशन में कुछ खतरनाक बैक्टीरिया भी भेजे गए थें जैसे E. coli जो पेट की गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है, और साल्मोनेला बोंगोरी और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम के बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियों को बढ़ावा दे सकते हैं.इन नमूनों को खास तरह से तैयार कैप्सूल में रखा गया, जिसमें तापमान नियंत्रण और लीक-प्रूफ सुरक्षा थी, यानी वायरल या संक्रमण का बिल्कुल भी खतरा नहीं था.

रिसर्च का असली मकसद क्या था

इस शोध का असली मकसद है कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में भी बैक्टीरिया का व्यवहार कैसे बदलता है, और ये कैसे सरवाइव करता है जिससे आगे चलकर कई जानकारियां प्राप्त होंगी, साइंटिस्ट के कुछ अहम सवाल थे कि क्या वो इस परिस्थिती में क्या वे तेजी से बढ़ने लगेंगे या क्या उनके जीन अलग तरह से काम करने लगेंगे,और क्या वे दवाओं के खिलाफ और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं?, इन सवालों के जवाब से हमारी मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की हो सकती है.

साइंटिस्ट अब बैक्टीरिया को ISS पर कुछ समय रहने दिया जाएगा जिससे वो अच्छे से पनप सकें और फिर उन्हें 80°C पर फ्रीज करके धरती पर वापस लाया जाएगा, वैज्ञानिक इनकी तुलना धरती पर पाले गए बैक्टीरिया से करेंगे और देखेंगे की इसमें क्या बदलाव आए हैं.