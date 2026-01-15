स्पेस घूमने की ख्वाहिश? खोपड़ी में अपनी जगह से खिसक जाता है ब्रेन, स्टडी में बड़ा दावा

धरती से बाहर की दुनिया कैसी है? जब भी यह सवाल होता है तो लोग कह देते हैं कि यह तो स्पेस में जाकर पता चलेगा. स्पेसफ्लाइट में बैठते ही नजरिया बदल जाएगा. अगर आप भी स्पेस में घूमने की ख्वाहिश रखते हैं तो यह खबर आपको पढ़नी चाहिए. एक स्टडी में बताया गया है कि स्पेसफ्लाइट से हमारी खोपड़ी के अंदर मौजूद ब्रेन की पोजिशन बदल जाती है.

शायद आपको अटपटा लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन यह सच है. 26 एस्ट्रोनॉट्स और 24 सामान्य लोगों के ब्रेन का एमआरआई स्कैन करने के बाद जो दिखा, वो चौंकाने वाला था. रचेल सीडलर और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) की एक टीम की स्टडी में पता चला कि लंबे समय तक स्पेसफ्लाइट का हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक पर गंभीर असर पड़ता है.

ब्रेन पीछे और ऊपर खिसका

यह स्टडी 12 जनवरी को प्रकाशित हुई है. इसके मुताबिक माइक्रो-ग्रैविटी में समय बिताने के कारण ब्रेन (दिमाग) पीछे और ऊपर की ओर खिसकने लगा. स्कैन में ऊपर की ओर घूमने का लगातार पैटर्न देखने को मिला. ये बदलाव अंतरिक्ष यात्रियों के धरती पर लौटने के महीनों बाद भी पता चल रहे थे.

साइंटिस्ट्स काफी समय से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतरिक्ष की यात्रा इंसान के शरीर को कैसे प्रभावित करती है, लेकिन माइक्रो-ग्रैविटी का ब्रेन पर असर नई बात है. इस स्टडी में 15 अंतरिक्ष यात्रियों के डेटा का विश्लेषण किया गया जिन्होंने स्पेस मिशन से पहले और बाद में MRI स्कैन दिए थे. इसके अलावा बाकी 11 अंतरिक्ष यात्रियों और दो दर्जन प्रतिभागियों को इस स्टडी में शामिल किया गया.

ब्रेन में दो जगह शिफ्ट

पूरे दिमाग की हलचल पर फोकस करने की बजाय रिसर्चरों ने ब्रेन को 130 अलग-अलग हिस्सों में बांटा और हर एक की अलग-अलग जांच की. इस विश्लेषण से पता चला कि दो प्वाइंट्स पर महत्वपूर्ण शिफ्ट देखने को मिला. इसने व्यापक री-पोजिशनिंग का संकेत दिया.

स्टडी में पाया गया कि ब्रेन पीछे और ऊपर की ओर खिसकता है और अपनी जगह पर घूमता है. इससे स्पष्ट होता है कि माइक्रो-ग्रैविटी का खोपड़ी के अंदर ब्रेन की पोजिशन से संबंध होता है. प्रतिभागियों में दो हफ्ते से लेकर छह महीने और एक साल तक स्पेस में रहे लोग शामिल थे. अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले कुछ एस्ट्रोनॉट्स के केस में 0.52 मिमी (0.1 इंच) तक शिफ्ट देखा गया.

जब रिसर्चरों ने अंतरिक्ष यात्रियों की तुलना बिस्तर पर आराम करने वाले प्रतिभागियों से की तो उन्होंने लगभग समान दिशा में हलचल देखी. हालांकि अंतरिक्ष यात्रियों में ऊपर की ओर हलचल दिखी तो बिस्तर पर आराम करने वाले प्रतिभागियों में पीछे की ओर.

आमतौर पर अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटने के एक हफ्ते के भीतर सामान्य हो जाते हैं. हालांकि उनके ब्रेन में शारीरिक बदलाव स्पेसफ्लाइट के बाद छह महीने तक बने रहते हैं.