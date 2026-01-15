Advertisement
trendingNow13075278
Hindi Newsविज्ञानस्पेस घूमने की ख्वाहिश? खोपड़ी में अपनी जगह से खिसक जाता है ब्रेन, स्टडी में बड़ा दावा

स्पेस घूमने की ख्वाहिश? खोपड़ी में अपनी जगह से खिसक जाता है ब्रेन, स्टडी में बड़ा दावा

जब शुभांशु शुक्ला स्पेस से धरती पर लौटे तब बहुत से भारतीयों ने देखा था कि उन्हें चलने में परेशानी हो रही थी. ग्रैविटी से बाहर जाने के बाद लौटने पर शारीरिक संतुलन साधना मुश्किल होता है. अब एक स्टडी में चौंकाने वाली बात पता चली है. इसमें बताया गया है कि स्पेस में रहने से दिमाग ही शिफ्ट हो जाता है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 15, 2026, 02:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्पेस घूमने की ख्वाहिश? खोपड़ी में अपनी जगह से खिसक जाता है ब्रेन, स्टडी में बड़ा दावा

धरती से बाहर की दुनिया कैसी है? जब भी यह सवाल होता है तो लोग कह देते हैं कि यह तो स्पेस में जाकर पता चलेगा. स्पेसफ्लाइट में बैठते ही नजरिया बदल जाएगा. अगर आप भी स्पेस में घूमने की ख्वाहिश रखते हैं तो यह खबर आपको पढ़नी चाहिए. एक स्टडी में बताया गया है कि स्पेसफ्लाइट से हमारी खोपड़ी के अंदर मौजूद ब्रेन की पोजिशन बदल जाती है. 

शायद आपको अटपटा लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन यह सच है. 26 एस्ट्रोनॉट्स और 24 सामान्य लोगों के ब्रेन का एमआरआई स्कैन करने के बाद जो दिखा, वो चौंकाने वाला था. रचेल सीडलर और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) की एक टीम की स्टडी में पता चला कि लंबे समय तक स्पेसफ्लाइट का हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक पर गंभीर असर पड़ता है. 

ब्रेन पीछे और ऊपर खिसका

Add Zee News as a Preferred Source

यह स्टडी 12 जनवरी को प्रकाशित हुई है. इसके मुताबिक माइक्रो-ग्रैविटी में समय बिताने के कारण ब्रेन (दिमाग) पीछे और ऊपर की ओर खिसकने लगा. स्कैन में ऊपर की ओर घूमने का लगातार पैटर्न देखने को मिला. ये बदलाव अंतरिक्ष यात्रियों के धरती पर लौटने के महीनों बाद भी पता चल रहे थे. 

पढ़ें: 16 सैटलाइटों के साथ अचानक कैसे भटक गया इसरो का 'बाहुबली' रॉकेट?

साइंटिस्ट्स काफी समय से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतरिक्ष की यात्रा इंसान के शरीर को कैसे प्रभावित करती है, लेकिन माइक्रो-ग्रैविटी का ब्रेन पर असर नई बात है. इस स्टडी में 15 अंतरिक्ष यात्रियों के डेटा का विश्लेषण किया गया जिन्होंने स्पेस मिशन से पहले और बाद में MRI स्कैन दिए थे. इसके अलावा बाकी 11 अंतरिक्ष यात्रियों और दो दर्जन प्रतिभागियों को इस स्टडी में शामिल किया गया.  

ब्रेन में दो जगह शिफ्ट

पूरे दिमाग की हलचल पर फोकस करने की बजाय रिसर्चरों ने ब्रेन को 130 अलग-अलग हिस्सों में बांटा और हर एक की अलग-अलग जांच की. इस विश्लेषण से पता चला कि दो प्वाइंट्स पर महत्वपूर्ण शिफ्ट देखने को मिला. इसने व्यापक री-पोजिशनिंग का संकेत दिया. 

स्टडी में पाया गया कि ब्रेन पीछे और ऊपर की ओर खिसकता है और अपनी जगह पर घूमता है. इससे स्पष्ट होता है कि माइक्रो-ग्रैविटी का खोपड़ी के अंदर ब्रेन की पोजिशन से संबंध होता है. प्रतिभागियों में दो हफ्ते से लेकर छह महीने और एक साल तक स्पेस में रहे लोग शामिल थे. अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले कुछ एस्ट्रोनॉट्स के केस में 0.52 मिमी (0.1 इंच) तक शिफ्ट देखा गया. 

जब रिसर्चरों ने अंतरिक्ष यात्रियों की तुलना बिस्तर पर आराम करने वाले प्रतिभागियों से की तो उन्होंने लगभग समान दिशा में हलचल देखी. हालांकि अंतरिक्ष यात्रियों में ऊपर की ओर हलचल दिखी तो बिस्तर पर आराम करने वाले प्रतिभागियों में पीछे की ओर. 

आमतौर पर अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटने के एक हफ्ते के भीतर सामान्य हो जाते हैं. हालांकि उनके ब्रेन में शारीरिक बदलाव स्पेसफ्लाइट के बाद छह महीने तक बने रहते हैं.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Space news

Trending news

CSPOC सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा- UPI से वैक्सीन तक, दुनिया में भारत की मौजूदगी
NARENDRA MODI SPEECH
CSPOC सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा- UPI से वैक्सीन तक, दुनिया में भारत की मौजूदगी
वे वही दोहरा रहे हैं..BMC चुनाव में स्याही की जगह मार्कर? राज ठाकरे ने सरकार को घेरा
BMC elections
वे वही दोहरा रहे हैं..BMC चुनाव में स्याही की जगह मार्कर? राज ठाकरे ने सरकार को घेरा
इनको वेतन कौन देता है? उद्धव ठाकरे ने नगर निगम चुनावों की देरी पर उठाए गंभीर सवाल
Maharashtra municipal elections
इनको वेतन कौन देता है? उद्धव ठाकरे ने नगर निगम चुनावों की देरी पर उठाए गंभीर सवाल
13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Supreme Court Harish Rana
13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
I-PAC के दफ्तर क्यों पहुंच गईं सीएम ममता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह गंभीर मामला
IPAC Raid
I-PAC के दफ्तर क्यों पहुंच गईं सीएम ममता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह गंभीर मामला
'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
PM Modi
'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप
BMC Election 2026
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप
'हर कर्ण को कुंती से मिलने का हक', नागपुर की गलियों में मां को तलाश रहे हैं डच मेयर
Dutch Mayor India
'हर कर्ण को कुंती से मिलने का हक', नागपुर की गलियों में मां को तलाश रहे हैं डच मेयर
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
BMC Election 2026
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'