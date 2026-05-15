अंतरिक्ष की वो जगह... जहां कदम पड़ते ही जूतों से चिपक जाता है सोना! हाथ धोकर पीछा कर रहा है NASA

नासा (NASA) '16 साइकी' (16 Psyche) नामक एक ऐसे विशाल धात्विक एस्टेरॉयड का पीछा कर रहा है, जिसमें पृथ्वी पर मौजूद कुल सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान धातुएं होने का अनुमान है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एस्टेरॉयड किसी प्राचीन नष्ट हुए ग्रह का हिस्सा हो सकता है, जिससे सौरमंडल के निर्माण और पृथ्वी के केंद्र (Core) के अनसुलझे रहस्यों का पता चल सकेगा.
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मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच अंतरिक्ष में एक विशाल धातु वाला एस्टेरॉयड घूम रहा है, जिसका नाम 16 Psyche है. यह कोई सामान्य पत्थरीला एस्टेरॉयड नहीं है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें आयरन, निकल, प्लैटिनम और शायद धरती पर अब तक निकाले गए सोने से भी ज्यादा सोना मौजूद हो सकता है. इसी वजह से इसे “ट्रिलियन डॉलर एस्टेरॉयड” और “स्पेस ट्रेजर चेस्ट” जैसे नाम दिए जा रहे हैं. हालांकि NASA की दिलचस्पी सिर्फ इसकी संभावित कीमत में नहीं है. वैज्ञानिकों को लगता है कि यह किसी प्राचीन ग्रह का खुला धातु वाला कोर हो सकता है, जो अरबों साल पहले टूट गया था. अगर यह सच निकला, तो यह इंसानों को ग्रहों के बनने की प्रक्रिया समझने में मदद कर सकता है.
16 Psyche की खोज साल 1852 में इटली के खगोलशास्त्री Annibale de Gasparis ने की थी. यह एस्टेरॉयड बेल्ट की सबसे बड़ी वस्तुओं में से एक है और करीब 220 किलोमीटर चौड़ा है. सौरमंडल के ज्यादातर एस्टेरॉयड पत्थर या बर्फ से बने होते हैं, लेकिन Psyche काफी अलग दिखाई देता है.
रडार और घनत्व से जुड़ी स्टडी में पता चला है कि इसमें भारी मात्रा में धातुएं मौजूद हैं. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह किसी शुरुआती ग्रह का हिस्सा रहा होगा, जो अंतरिक्ष में हुई भीषण टक्करों के बाद टूट गया. अगर यह थ्योरी सही है, तो Psyche वास्तव में किसी असफल ग्रह का खुला कोर हो सकता है, जिसकी बाहरी परतें अरबों साल पहले खत्म हो गई थीं.
NASA ने अक्टूबर 2023 में SpaceX Falcon Heavy रॉकेट की मदद से Psyche मिशन लॉन्च किया था. यह स्पेसक्राफ्ट अब अरबों किलोमीटर की यात्रा करके एस्टेरॉयड बेल्ट की तरफ बढ़ रहा है और 2029 तक Psyche तक पहुंचने की उम्मीद है. NASA का यह यान एस्टेरॉयड पर लैंड नहीं करेगा. इसके बजाय यह उसके चारों तरफ घूमते हुए धीरे-धीरे करीब जाएगा और उसकी सतह, मैग्नेटिक फील्ड, गुरुत्वाकर्षण और आंतरिक संरचना का अध्ययन करेगा. इस मिशन में सोलर-इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें बड़े सोलर पैनल और आयन थ्रस्टर लगे हैं. इससे स्पेसक्राफ्ट लंबी दूरी तय करने में कम ऊर्जा खर्च करता है.
इस एस्टेरॉयड की कीमत को लेकर भले ही सबसे ज्यादा चर्चा होती हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए इसकी असली अहमियत कुछ और है. धरती और दूसरे चट्टानी ग्रहों के अंदर धातु वाले कोर मौजूद हैं, लेकिन इंसान सीधे उन्हें देख नहीं सकता.
अगर Psyche सच में किसी ग्रह का खुला कोर है, तो यह पहली बार होगा जब वैज्ञानिक किसी ग्रह जैसी वस्तु के अंदरूनी हिस्से को सीधे स्टडी कर पाएंगे. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि ग्रह कैसे बने, उनका कोर कैसे विकसित हुआ और शुरुआती सौरमंडल में टक्करों ने क्या असर डाला.
हाल की कुछ स्टडी में संकेत मिले हैं कि Psyche उतना साधारण नहीं है जितना पहले माना जा रहा था. इसकी सतह के कुछ हिस्सों में पत्थरीला पदार्थ भी हो सकता है, जबकि कुछ क्षेत्र काफी ज्यादा धातु वाले दिखाई देते हैं. इस वजह से वैज्ञानिकों के बीच कई नई थ्योरी सामने आई हैं. कुछ लोग इसे आधा खुला ग्रह का कोर मानते हैं, जबकि कुछ इसे धातु और पत्थर का मिश्रण बताते हैं. NASA का मिशन आने वाले वर्षों में इन रहस्यों से पर्दा उठा सकता है.
एस्टेरॉयड माइनिंग का विचार लंबे समय से वैज्ञानिकों और टेक कंपनियों को आकर्षित करता रहा है. भविष्य में ऐसे धातु वाले एस्टेरॉयड अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं.
लेकिन फिलहाल Psyche की खुदाई करना इंसानों की तकनीकी क्षमता से बहुत दूर है. यह एस्टेरॉयड धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर है और वहां से धातुएं वापस लाना बेहद महंगा और मुश्किल होगा. इसके अलावा कानूनी और आर्थिक चुनौतियां भी मौजूद हैं. फिलहाल यह मिशन व्यापारिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित है.
Psyche विज्ञान, रहस्य और कल्पना का अनोखा मिश्रण बन चुका है. यह एक तरफ सौरमंडल के जन्म का अवशेष माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की स्पेस माइनिंग का प्रतीक भी बन गया है.
इसकी “अंतरिक्ष खजाने” वाली छवि ने दुनियाभर में लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है. लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी सबसे बड़ी कीमत सोना या धातु नहीं, बल्कि वह जानकारी है जो यह धरती और दूसरे ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में इंसानों को दे सकता है.