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Hindi Newsविज्ञानMusk की कंपनी SpaceX ने रचा नया इतिहास, अंतरिक्ष में बिना इंसानी मदद के उड़ रहा रॉकेट; 17 मई को होने जा रहा है कुछ बड़ा!

Musk की कंपनी SpaceX ने रचा नया इतिहास, अंतरिक्ष में बिना इंसानी मदद के उड़ रहा रॉकेट; 17 मई को होने जा रहा है कुछ बड़ा!

Science News: दुनिया की दिग्गज प्राइवेट स्पेस कंपनी SpaceX ने एक बार फिर अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास रच दिया है. कंपनी ने अपने शक्तिशाली Falcon 9 रॉकेट के जरिए वैज्ञानिक उपकरणों, जरूरी सप्लाई और रिसर्च सामग्री से भरे मिशन को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष के लिए रवाना किया. खास बात यह है कि इस मिशन में कंट्रोल मशीनों के पास है, यानी मिशन पूरी तरह से ऑटोमेटिक है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 16, 2026, 09:56 AM IST
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Musk की कंपनी SpaceX ने रचा नया इतिहास, अंतरिक्ष में बिना इंसानी मदद के उड़ रहा रॉकेट; 17 मई को होने जा रहा है कुछ बड़ा!

Falcon 9 Rocket: अंतरिक्ष की दुनिया में एक बार फिर नया इतिहास रचते हुए, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने एक बार फिर अंतरिक्ष मिशन में बड़ी कामयाबी हासिल की है. स्पेसएक्स ने 6:05 PM ETD पर भारतीय समयानुसार शनिवार तड़के 3:35 AM पर फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष में भेजी. लगभग 6,500 पाउंड वैज्ञानिक उपकरण, जरूरी सप्लाई और रिसर्च सामग्री लेकर अंतरिक्ष में जाने वाला यह मिशन भविष्य के स्पेस रिसर्च और मानव मिशनों के लिए बहुत ही अहम माना जा रहा है. इस लॉन्च के जरिए न सिर्फ अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोगों को नई रफ्तार मिलेगी, बल्कि NASA और स्पेसएक्स की साझेदारी भी एक बार फिर चर्चा में आ गई है.

नासा के साथ करार के तहत यह स्पेसएक्स का 34वां कमर्शियल सप्लाई मिशन CRS-34 है, जो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रही लैब ISS पर मौजूद एक्सपिडिशन 74 के वैज्ञानिकों के लिए लगभग 2,950 किलोग्राम वजनी सामान लेकर गया है.

इंसानों को कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं

इस अंतरिक्ष यान की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है. यानी बिना किसी इंसानी कंट्रोल के यह यान भारत के समय के अनुसार 17 मई को शाम के करीब 4 बजे स्पेस स्टेशन के हारमनी मॉड्यूल नाम के हिस्से से खुद ही कनेक्ट हो जाएगा. अगर आप भी इस पल को लाइव देखना चाहते हैं तो NASA+, अमेजन प्राइम और नासा के यूट्यूब चैनल पर रविवार सुबह 5:30 बजे से इसका लाइव प्रसारण देखा जा सकता है.

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इसकी खासियत और फायदे भी जान लीजिए

इस बार का वैज्ञानिक प्रयोग बहुत ही खास है, जो प्रयोग वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में भेजे हैं, वे आने वाले समय में हमारे हेल्थ ट्रीटमेंट और टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल सकते हैं-

ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर या खोखला होना जैसी गंभीर बीमारी से परेशान लोगों के लिए यह मिशन बड़ी उम्मीद बन सकता है. वैज्ञानिक अंतरिक्ष के जीरो ग्रैविटी में लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करके इंसानी हड्डी का ढांचा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे इन बीमारी का सफल इलाज किया जा सके.

स्पेस स्टेशन में मौजूद वैज्ञानिक यह भी टेस्ट करेंगे कि अंतरिक्ष के पूरी तरह से धरती से अलग माहौल में हमारी लाल रक्त कोशिकाएं और शरूर का जरूरी अंग प्लीहा में क्या बदलाव आता है.

इस मिशन के तहत वैज्ञानिकों ने ऐसा खास उपकरण स्पेस में भेजा है, जो पृथ्वी के आसपास मौजूद एनर्जी से भरे कणों की गतिविधियों पर नजर रखेगा. इन कणों और सौर तूफानों का असर अक्सर सैटेलाइट्स और बिजली ग्रिड पर पड़ता है. रिसर्च के जरिए भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करने की कोशिश होगी, जिससे अंतरिक्ष मौसम के खतरों से पावर सिस्टम को सुरक्षित रखा जा सके.

वहीं, मिशन में शामिल दूसरा उपकरण पृथ्वी और चंद्रमा से टकराकर वापस लौटने वाली सूर्य की रोशनी का बहुत ही सटीक विश्लेषण करेगा. वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे ग्रहों के निर्माण और अरबों साल पहले सौर मंडल के विकास से जुड़े कई अहम रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी.

आर्टेमिस मिशन की चल रही तैयारी

बीते 25 सालों से स्पेस स्टेशन में इंसान अपना कब्जा जमाए हैं और वहां नए-नए प्रयोग कर रहे हैं. 0 ग्रेविटी वाले इस माहौल में ऐसे रिसर्च हो पाते हैं, जो धरती पर करना मुमकिन नहीं है. नासा लगातार इन प्रयोग के जरिए अपने अगले मिशन आर्टेमिस की तैयार कर रहा है, जिससे इंसानों को फिर से चांद पर भेजा जाए और मंगल तक सफर किया जा सके. 

(ये भी पढ़ेंः अब 'जिंदा' होगा कंप्यूटर, वैज्ञानिकों ने तैयार किया दिमागी कोशिकाओं वाला 3D डिवाइस)

कब होगी वापसी

फाल्कन 9 रॉकेट  जून के मध्य तक स्पेस स्टेशन पर ही रहेगा. जून के मध्म में वैज्ञानिकों के प्रयोगों और जरूरी रिसर्च को समेटकर यह वापस धरती की ओर उड़ान भरेगा और कैलिफोर्निया के समुद्र में सेफ लैंडिग करेगा. 

(ये भी पढ़ेंः पुरुषों के स्पर्म में घर बना लेता है खतरनाक हंता वायरस, ठीक होने के सालों बाद भी...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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