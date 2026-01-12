नासा का पैंडोरा मिशन...! दूर ग्रहों के रहस्य खोलेगा स्पेसएक्स का फाल्कन-9, 20 एक्सोप्लैनेट्स पर रहेगी खास नजर

spacex nasa pandora exoplanet mission: स्पेसएक्स ने नासा के पैंडोरा एक्सोप्लैनेट मिशन को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया है. यह मिशन फाल्कन-9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया, जिसमें पैंडोरा के साथ लगभग तीन दर्जन अन्य छोटे सैटलाइट्स भी शामिल थे. पैंडोरा सैटलाइट का वजन करीब 325 किलोग्राम है और यह लगभग एक साल तक पृथ्वी की कक्षा में रहकर अपना काम करेगा. इसका टारगेट दूर स्थित ग्रहों, यानी एक्सोप्लैनेट्स, के वातावरण का अध्ययन करना है.

20 एक्सोप्लैनेट्स पर रखेगा नजर

पैंडोरा कम से कम 20 ऐसे एक्सोप्लैनेट्स पर नजर रखेगा, जिनके बारे में पहले से जानकारी मौजूद है. इसके लिए इसमें 45 सेंटीमीटर चौड़ी शक्तिशाली दूरबीन लगी है. यह दूरबीन तब सक्रिय होगी, जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है. इस दौरान तारे की रोशनी में हल्की कमी आती है. इसी बदलाव के जरिए वैज्ञानिक ग्रहों की मौजूदगी और उनके गुणों का पता लगाते हैं. अब तक ज्यादातर एक्सोप्लैनेट्स इसी तरीके से खोजे गए हैं.

इस मिशन की खास बात यह है कि पैंडोरा ग्रहों के वातावरण को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा. जब किसी ग्रह का वातावरण तारे की रोशनी से गुजरता है, तो अलग-अलग गैसें अलग तरंगों की रोशनी को सोख लेती हैं. इससे वैज्ञानिक यह जान सकते हैं कि उस ग्रह के वातावरण में कौन-कौन से तत्व मौजूद हैं. पैंडोरा खासतौर पर उन ग्रहों पर ध्यान देगा, जिनके वातावरण में पानी या हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है.

ग्रह और तारे की रोशनी को अलग-अलग समझना मुश्किल

हालांकि, इस तरह का अध्ययन आसान नहीं होता है. तारे की सतह एक जैसी नहीं होती है. वहां अलग-अलग चमक वाले धब्बे होते हैं, जैसे हमारे सूर्य पर सनस्पॉट्स. इससे ग्रह और तारे की रोशनी को अलग-अलग समझना मुश्किल हो जाता है. पैंडोरा इस समस्या को हल करने की कोशिश करेगा. यह एक साथ दिखाई देने वाली रोशनी और इंफ्रारेड डेटा इकट्ठा करेगा, जिससे वैज्ञानिक तारे और ग्रह के संकेतों को अलग कर सकें.

इस लॉन्च में पैंडोरा के अलावा कई अन्य उपग्रह भी भेजे गए हैं. इनमें पृथ्वी की तस्वीरें लेने वाले रडार सैटेलाइट और संचार से जुड़े सैटलाइट शामिल हैं. लॉन्च के बाद फाल्कन-9 रॉकेट का पहला चरण तय समय पर सुरक्षित लैंड भी कर गया है. यह उसी बूस्टर की पांचवीं उड़ान थी. यह मिशन भविष्य में दूर की दुनियाओं को समझने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

