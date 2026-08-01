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आवाज से 7 गुना तेज रफ्तार: चांद से टकराएगा मस्क का बेकाबू रॉकेट, उठेगा धूल का विशाल गुबार, जानिए क्या होगा असर

आवाज से भी 7 गुना तेज रफ्तार से एलन मस्क की कंपनी SpaceX का एक बेकाबू रॉकेट चांद से टकराने जा रहा है. इस भीषण टक्कर से चांद पर गहरा गड्ढा होगा और धूल का विशाल बवंडर उठेगा. जानिए इस घटना से अंतरिक्ष में क्या तबाही मचेगी और भविष्य के मून मिशनों पर इसका क्या असर पड़ेगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 01, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:57 PM IST
आवाज से 7 गुना तेज रफ्तार: चांद से टकराएगा मस्क का बेकाबू रॉकेट, उठेगा धूल का विशाल गुबार, जानिए क्या होगा असर

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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