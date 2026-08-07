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चांद पर जब टकराया 4 हजार किलो का बेकाबू रॉकेट, 567 दिन बाद हुआ जोरदार धमाका! जानिए इस क्रैश की इनसाइड स्टोरी

लगभग 1 साल, 6 महीने और 21 दिन यानी पूरे 567 दिनों तक अंतरिक्ष में घूमने के बाद आखिरकार एलन मस्क की कंपनी SpaceX का एक बेकाबू रॉकेट चांद से टकरा गया. जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ यह 4,000 किलोग्राम वजनी रॉकेट स्टेज लगभग 8,690 किलोमीटर प्रति घंटे की बेकाबू रफ्तार से चांद की सतह से टकराया.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 07, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:32 PM IST
चांद पर जब टकराया 4 हजार किलो का बेकाबू रॉकेट, 567 दिन बाद हुआ जोरदार धमाका! जानिए इस क्रैश की इनसाइड स्टोरी

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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