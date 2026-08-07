/चांद पर जब टकराया 4 हजार किलो का बेकाबू रॉकेट, 567 दिन बाद हुआ जोरदार धमाका! जानिए इस क्रैश की इनसाइड स्टोरी

एलन मस्क की कंपनी SpaceX का एक बेकाबू रॉकेट स्टेज चांद की सतह से टकरा गया है. अमेरिका के चिली में मौजूद एक शक्तिशाली टेलिस्कोप ने इस टक्कर के बाद अंतरिक्ष में उड़ते मलबे के गुबार को कैप्चर कर इस घटना की पुष्टि की है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, बस के आकार का यह रॉकेट स्टेज करीब 8,690 किलोमीटर प्रति घंटे की खतरनाक रफ्तार से चांद से टकराया. अपने लॉन्चिंग के 567 दिन बाद यह रॉकेट चांद से जाकर टकराया है.
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA और वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि इस अनचाहे हादसे से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है. इस जोरदार टक्कर के कारण चांद की सतह पर एक नया गड्ढा बन गया है.
यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला यानी ESO ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनके वेरी लार्ज टेलिस्कोप ने टक्कर के 5 से 10 मिनट बाद अंतरिक्ष में उड़ते धुएं के गुबार में सोडियम और लिथियम गैस की मौजूदगी के संकेत पाए हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि सोडियम चांद की मिट्टी से निकला, वहीं लिथियम का स्रोत खुद टकराया हुआ रॉकेट था.
वैज्ञानिक जोनाथन मैकडोवेल ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुझे सर आइजैक न्यूटन के भौतिकी के नियमों पर पूरा भरोसा था कि यह रॉकेट चांद से ही टकराएगा, इसके बचने का कोई रास्ता नहीं था.
एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का यह रॉकेट 15 जनवरी 2025 में दो लूनर लैंडर्स को लेकर स्पेस के लिए रवाना हुआ था. मिशन पूरा होने के बाद इसका बूस्टर तो पृथ्वी पर लौट आया, लेकिन ऊपरी हिस्सा अंतरिक्ष में ही रह गया.
SpaceX की तरफ से बताया गया कि नियमों के तहत रॉकेट के इस हिस्से को सुरक्षित कक्षा में रखने का प्रयास किया गया था, लेकिन सूर्य की गतिविधियों और गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण यह भटककर सीधे चांक की ओर चला गया. इससे करीब 4,000 किलोग्राम वजनी इस मलबे की टक्कर चांद से हो गई.
चांद पर अक्सर उल्कापिंडों की टक्कर होती रहती है, लेकिन यह पहला मामला है कि जब इंसानों की कोई चीज इस तरह चांद से टकराई हो. पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काट रहे स्पेस जंक के हजारों टुकड़ों में से यह रॉकेट स्टेज भी एक था.
नासा आने वाले सालों में चांद पर इंसानों को बसाने की प्लानिंग कर रहा है, ऐसे में चांद के आसपास मौजूद अंतरिक्ष मलबे को समझना बेहद जरूरी हो गया है. एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर स्पेस में कचरा इसी तरह बढ़ता रहा, तो यह केसलर सिंड्रोम जैसी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है, जहां मलबे के आपस में टकराने की शुरुआत हो सकती है.