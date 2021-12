पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया डिटर्जेंट पाउडर, स्पेस स्टेशन पर होगी एस्ट्रोनॉट्स के कपड़ों की धुलाई

नई दिल्ली: अंतरिक्ष में पहली बार कपड़े धोने के लिए SpaceX ने डिटर्जेंट पाउडर भेजा है. यह डिटर्जेंट पाउडर तुर्की के एस्ट्रोनॉट्स (astronaut) के साथ भेजा गया है. क्रिसमस के अवसर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (International Space Station) पर कपड़े धोने के लिए पहली बार डिटर्जेंट (detergent) पाउडर भेजा गया. इस एक्सपेरिमेंट की घोषणा जून में की गई जो अब जाकर पूरी हुई है.

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION के अनुसार, यह डिटर्जेंट 'प्रोक्टर एंड गैंबल'' ने बनाया है. ये एक्सपेरिमेंट इस बात का हो रहा है कि क्या स्पेस में कपड़ों को धोया जा सकता है. अभी एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में कपड़ों को कई बार पहनते हैं जब तक उनके पास पूरी तरह नए कपड़े नहीं आ जाते. इन पुराने कपड़ों को पृथ्वी पर भेजा जाता है.

कपड़े धोने का सिस्टम न होने की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कपड़ों का प्रति साल प्रति सदस्य 160 पाउंड (करीब 16 हजार रुपये) खर्च आता है. मंगल ग्रह के मिशन पर जो एस्ट्रोनट भविष्य में जाएंगे, उन्हें आने-जाने में दो से तीन साल लग सकते हैं.

'प्रोक्टर एंड गैंबल' के सीनियर डायरेक्टर और रिसर्च फेलो मार्क सिविक ने Space.com को बताया, " एक बार स्पेस में लंबी दूरी की यात्राएं बढ़ी तो लॉन्ड्री सिस्टम जरूरी हो जाएगा. हमने यहां जो डिटर्जेंट विकसित किया है वह पूरी तरह से डिस्पोजल होने वाला है. इसे अंतरिक्ष स्टेशन के क्लोज-लूप सिस्टम के भीतर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है.

Tide headed into space this week to create the first-ever laundry solution for space. Their experiments in resource-constrained environments will help unlock more sustainable laundry solutions on earth. #TBT #PGHeritage pic.twitter.com/d8lmmWfKR7

— Procter & Gamble (@ProcterGamble) December 23, 2021