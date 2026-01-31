Elon Musk का 'फ्री गिफ्ट'! अब अंतरिक्ष में नहीं होंगे सैटेलाइट एक्सीडेंट, SpaceX ने बनाया सुरक्षा कवच

SpaceX launch Stargaze: स्पेसएक्स ने स्टारगेज नाम का एक नया और अनोखा सिस्टम पेश किया है. इसका मकसद अंतरिक्ष में उपग्रहों के काम को सुरक्षित बनाना है. यह खास सेंसर और सॉफ्टवेयर का एक नेटवर्क है. यह इतना एडवांस है कि अंतरिक्ष में चक्कर काट रही हर छोटी-बड़ी चीज जैसे सैटेलाइट्स और वहां तैर रहे कचरे पर बारीकी से नजर रख सकता है. इस सिस्टम का काम यह पता लगाना है कि कौन सी चीज किस रास्ते पर जा रही है जिससे सैटेलाइट्स को आपस में टकराने से बचाया जा सके. इससे अंतरिक्ष में होने वाले बड़े हादसों को रोका जा सकेगा.

सबको मिलगी मुफ्त जानकारी

अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की भीड़ लगातार बढ़ रही है जिसे देखते हुए एलन मस्क की कंपनी Starlink ने घोषणा की है कि वह अपने Stargaze सिस्टम का डेटा दुनिया की सभी कंपनियों को मुफ्त में देगी. यह सिस्टम एक खास सर्विस देता है जिसे कंजंक्शन स्क्रीनिंग कहते हैं. यह बता देता है कि कौन सी सैटेलाइट किस चीज के करीब आ रही है जिससे समय रहते रास्ता बदल जा सके.

क्या अब अंतरिक्ष होगा सुरक्षित?

अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स पर नजर रखने का डेटा बहुत महंगा होता है. स्पेसएक्स ने इसे मुफ्त करके पैसों की इस समस्या को खत्म कर दिया है. अब छोटी कंपनियां भी अपनी सैटेलाइट्स को सुरक्षीत रख सकेंगी. इस कदम से स्पेसएक्स ने साबित कर दिया है कि वह अंतरिक्ष को सुरक्षित रखने के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी और जिम्मेदार कंपनी है.

पुराना सपना हुआ सच

NASA और दुनिया की अन्य बड़ी एजेंसियां हमेशा से चाहती थीं कि सभी देश और कंपनियां अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी एक-दूसरे के साथ शेयर करें. इससे अंतरिक्ष को सुरक्षित रखने में काफी मदद मिलती है. अब तक यह सिर्फ एक विचार था लेकिन स्पेसएक्स ने स्टारगेजद शुरू करके उसे हकीकत में बदल दिया है.