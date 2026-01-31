Advertisement
trendingNow13092560
Hindi Newsविज्ञानElon Musk का फ्री गिफ्ट! अब अंतरिक्ष में नहीं होंगे सैटेलाइट एक्सीडेंट, SpaceX ने बनाया सुरक्षा कवच

Elon Musk का 'फ्री गिफ्ट'! अब अंतरिक्ष में नहीं होंगे सैटेलाइट एक्सीडेंट, SpaceX ने बनाया सुरक्षा कवच

SpaceX Stargaze: स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष को सुरक्षित रखने के लिए एक नई और बड़ी पहल की है. यह सिस्टम दुनिया भर की सभी सैटेलाइट कंपनियों को मुफ्त में डेटा देगा. इससे उन्हें पता चलेगा कि उनकी सैटेलाइट अंतरिक्ष में कहां है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 31, 2026, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Elon Musk का 'फ्री गिफ्ट'! अब अंतरिक्ष में नहीं होंगे सैटेलाइट एक्सीडेंट, SpaceX ने बनाया सुरक्षा कवच

SpaceX launch Stargaze: स्पेसएक्स ने स्टारगेज नाम का एक नया और अनोखा सिस्टम पेश किया है. इसका मकसद अंतरिक्ष में उपग्रहों के काम को सुरक्षित बनाना है. यह खास सेंसर और सॉफ्टवेयर का एक नेटवर्क है. यह इतना एडवांस है कि अंतरिक्ष में चक्कर काट रही हर छोटी-बड़ी चीज जैसे सैटेलाइट्स और वहां तैर रहे कचरे पर बारीकी से नजर रख सकता है. इस सिस्टम का काम यह पता लगाना है कि कौन सी चीज किस रास्ते पर जा रही है जिससे सैटेलाइट्स को आपस में टकराने से बचाया जा सके. इससे अंतरिक्ष में होने वाले बड़े हादसों को रोका जा सकेगा.

सबको मिलगी मुफ्त जानकारी
अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की भीड़ लगातार बढ़ रही है जिसे देखते हुए एलन मस्क की कंपनी Starlink ने घोषणा की है कि वह अपने Stargaze सिस्टम का डेटा दुनिया की सभी कंपनियों को मुफ्त में देगी. यह सिस्टम एक खास सर्विस देता है जिसे कंजंक्शन स्क्रीनिंग कहते हैं. यह बता देता है कि कौन सी सैटेलाइट किस चीज के करीब आ रही है जिससे समय रहते रास्ता बदल जा सके.

यह भी पढ़ें: 5,000 साल पुराना 'मौत का संदेश'...रेगिस्तान में पत्थर पर मिली वो तस्वीर, जिससे कांपते थे दुश्मन

Add Zee News as a Preferred Source

क्या अब अंतरिक्ष होगा सुरक्षित?
अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स पर नजर रखने का डेटा बहुत महंगा होता है. स्पेसएक्स ने इसे मुफ्त करके पैसों की इस समस्या को खत्म कर दिया है. अब छोटी कंपनियां भी अपनी सैटेलाइट्स को सुरक्षीत रख सकेंगी. इस कदम से स्पेसएक्स ने साबित कर दिया है कि वह अंतरिक्ष को सुरक्षित रखने के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी और जिम्मेदार कंपनी है.

यह भी पढ़ें: किस्मत हो तो ऐसी...ब्रिटेन के खेत में मिला 1600 साल पुराना रोमन खजाना, कीमत उड़ा देंगे होश

पुराना सपना हुआ सच
NASA और दुनिया की अन्य बड़ी एजेंसियां हमेशा से चाहती थीं कि सभी देश और कंपनियां अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी एक-दूसरे के साथ शेयर करें. इससे अंतरिक्ष को सुरक्षित रखने में काफी मदद मिलती है. अब तक यह सिर्फ एक विचार था लेकिन स्पेसएक्स ने स्टारगेजद शुरू करके उसे हकीकत में बदल दिया है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Elon Musk SpaceXstargaze

Trending news

भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
PM Modi
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
Confident Group Chairman Suicide
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
Bhagwant Mann
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
sharad pawar
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
Indian Army
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
BJP president
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
sharad pawar
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
NOTAM For Bay of Bengal
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
bengaluru news
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी