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एलन मस्क का होगा बड़ा इम्तिहान! Starship की 14वीं उड़ान पर दुनिया की नजर, जानिए चांद-मंगल मिशन के लिए क्यों है खास?

दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अपने सबसे बड़े और ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को एक बार फिर आसमान में भेजने की तैयारी कर रही है. इंसानों को चांद और मंगल ग्रह तक बसाने का सपना देखने वाले मस्क के लिए अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान सामने है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 19, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:44 AM IST
एलन मस्क का होगा बड़ा इम्तिहान! Starship की 14वीं उड़ान पर दुनिया की नजर, जानिए चांद-मंगल मिशन के लिए क्यों है खास?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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