/एलन मस्क का होगा बड़ा इम्तिहान! Starship की 14वीं उड़ान पर दुनिया की नजर, जानिए चांद-मंगल मिशन के लिए क्यों है खास?

दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अपने सबसे बड़े और ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को एक बार फिर आसमान में भेजने की तैयारी कर रही है. इंसानों को चांद और मंगल ग्रह तक बसाने का सपना देखने वाले मस्क के लिए अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान सामने है. स्पेसएक्स अपने सबसे ताकतवर और महात्वाकांक्षी रॉकेट स्टारशिप' की 14वीं टेस्ट उड़ान की तैयारी कर रहा है, जिसे चांद और मंगल मिशन के लिए भी सबसे अहम मोड़ माना जा रहा है.
यह सिर्फ एक और रॉकेट लॉन्च नहीं है, बल्कि यह वह नींव है जिस पर आने वाले समय में अंतरिक्ष यात्रा का पूरा भविष्य टिका हुआ है. स्पेसएक्स की 14वें टेस्ट फ्लाइट 22 सितंबर को लॉन्च हो सकती है, अभी कुछ मंजरी मिलना बाकी है. अगर एलन मस्क की कंपनी का यह मिशन सफल हो जाता है, तो स्पेस की दुनिया में इंसान एक नया अध्याय लिखने के बहुत ही करीब पहुंच जाएगा. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों स्टारशिप की यह अगली उड़ान इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं.
इसी साल के जुलाई में ही हुए टेस्ट में स्टारशिप ने अंतरिक्ष तक का सफर तय किया था और 20 स्टारलिंक V3 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित किया था. अंतरिक्ष से वापसी के दौरान स्टारशिप का ऊपरी हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल को पार करते हुए हिंद महासागर में उतरा था, जिससे इंजीनियर्स को बहुत सारा जरूरी डेटा मिला था. हालांकि, वह रॉकेट पूरा चक्कर यानी ऑर्बिट पूरा नहीं कर पाया था और बूस्टर भी लैंडिंग के दौरान नष्ट हो गया था.
लेकिन इस बार फ्लाइट 14 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. यह मिशन करीब 10 घंटे लंबा होगा. इस दौरान स्टारशिप धरती से लगभग 275 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी के 6 बार चक्कर काटेगा और फिर प्रशांत महासागर में उतरेगा. हालांकि, इस उड़ान का होना अभी फाइनल सरकारी मंजूरी पर डिपेंड है.
स्टारशिप कोई आम रॉकेट नहीं है. यह सुपर हेवी बूस्टर और स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट से मिलकर बना एक पूरी तरह से रीइयूजेबल यानी फिर से इस्तेमाल होने वाला सिस्टम है. एलन मस्क का सपना अंतरिक्ष में ज्यादा सामान भेजने और लॉन्चिंग को सस्ता और आसान बनाने का है. साथ ही, यह स्पेसएक्स के स्टारलिंक इंटरनेट बिजनेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए और बड़े V3 सैटेलाइट्स से नेटवर्क की स्पीड और क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी.
इस मिशन का कनेक्शन सिर्फ सैटेलाइट्स से नहीं है, बल्कि इसका सीधा नाता अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से भी है. नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चांद पर इंसानों को भेजने के लिए स्टारशिप के ही एक खास वर्जन को मून लैंडर के रूप में इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है. नासा के प्लान के अनुसार, साल 2027 में होने वाले आर्टेमिस-3 मिशन में इसी का प्रयोग होना है.
नासा के इस मून मिशन की वजह से स्टारशिप की जिम्मेदारी और भी ज्यादा खास हो जाती है. स्पेस यात्रियों को चांद पर भेजने से पहले इस लैंडर को यह साबित करना होगा कि यह पूरी तरह सेफ और चांद पर उतरकर वापस लौट सकता है.
लेकिन एलन मस्क की असली मंजिल हमेशा से मंगल ग्रह रही है. यही कारण है कि यह 14वीं टेस्ट उड़ान सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत होगी कि क्या इंसानी सभ्यता आने वाले समय में सचमुच अंतरिक्ष की महाशक्ति बन पाएगी या नहीं.