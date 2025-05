400 फीट लंबा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप टेस्ट में फेल, आसमान में धुंआ-धुंआ हुआ एलन मस्क का सपना, देखें वीडियो

SpaceX Starship setback for Elon Musk: एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स चांद-मंगल जैसे दूसरे ग्रहों पर इंसानों को बसाने की कल्पना पर काम कर रही है. इसके लिए बकायदा स्पेसएक्स ने कई प्रयास भी किए लेकिन हर बार कुछ न कुछ असफलता हाथ लगती. इस बार भी मस्‍क का यह सपना अधूरा रह गया जब स्पेसएक्‍स का मेगा रॉकेट स्टारशिप लॉन्‍च उड़ने के 30 मिनट बाद ही अपना नियंत्रण खो बैठा. और इसके साथ ही एलन का सपना 'चंदा मामा दूर नहीं' का रह गया.

स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट स्टारशिप

अल जजीरा में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट, जिसे ब कहा जाता है, अपने नौवें टेस्ट में फिर असफल हो गया. टेक्सास के स्टारबेस से मंगलवार शाम 7:36 बजे (स्थानीय समय) बिना क्रू के लॉन्च हुआ यह रॉकेट 30 मिनट बाद अनियंत्रित होकर अंतरिक्ष में घूमने लगा. रॉयटर्स के मुताबिक, ऑनबोर्ड ईंधन रिसाव की वजह से रॉकेट का नियंत्रण खो गया और यह तय समय से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में लौट आया. स्पेसएक्स ने इसे "रैपिड अनशेड्यूल्ड डिसअसेंबली" यानी तेजी से टूटना बताया, जो असल में विस्फोट का दूसरा नाम है.

स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट हुआ फेल

स्पेसएक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "ऐसे टेस्ट में सफलता सीखने से मिलती है. आज का टेस्ट हमें स्टारशिप को बेहतर बनाने में मदद करेगा, ताकि हम मंगल पर मानव जीवन बसाने के लक्ष्य को हासिल कर सकें." लेकिन बार-बार की असफलताओं ने मस्क के मंगल उपनिवेशीकरण के सपने पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly. Teams will continue to review data and work toward our next flight test.

With a test like this, success comes from what we learn, and today’s test will help us improve Starship’s…

— SpaceX (@SpaceX) May 28, 2025