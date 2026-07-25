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NASA के चांद और मंगल मिशन की राह हुई आसान! Musk के सबसे ताकतवर रॉकेट ने अंतरिक्ष में गाड़े झंडे, समुद्र में की सफल लैंडिंग

एलन मस्क की एयरोस्पेस कंपनी SpaceX ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट Starship की 13वीं टेस्ट फ्लाइट का सफल परीक्षण कर अंतरिक्ष में नया इतिहास रच दिया है. हिंद महासागर में सेफ लैंडिंग के साथ पूरे हुए इस मिशन से अब NASA के चांद और मंगल अभियानों की राह आसान हो जाएगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 25, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:56 AM IST
NASA के चांद और मंगल मिशन की राह हुई आसान! Musk के सबसे ताकतवर रॉकेट ने अंतरिक्ष में गाड़े झंडे, समुद्र में की सफल लैंडिंग

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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