/NASA के चांद और मंगल मिशन की राह हुई आसान! Musk के सबसे ताकतवर रॉकेट ने अंतरिक्ष में गाड़े झंडे, समुद्र में की सफल लैंडिंग

अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एलन मस्क की एयरोस्पेस कंपनी SpaceX को बड़ी कामयाबी मिली है. मस्क की कंपनी ने अपने सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट Starship की 13वीं टेस्ट फ्लाइट को सफलता के साथ पूरा कर लिया है. अमेरिका के टेक्सास से उड़ान भरने के बाद, इस स्टारशिप ने न सिर्फ अंतरिक्ष में अपने सभी प्रमुख टारगेट को पूरा किया, बल्कि योजना के मुताबिक हिंद महासागर में सेफ स्प्लैशडाउन यानी समुद्र में लैंडिंग भी किया.
यह लॉन्चिंग सुपर हैवी बूस्टर के साथ की गई थी, जिसने अपनी सब-ऑर्बिटल उड़ान को सफलता के साथ पूरा किया.
मस्क की कंपनी के इस 13वीं टेस्ट फ्लाइट के दौरान SpaceX ने अंतरिक्ष में कई बड़े और नए कारनामे किए है.
Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on the 13th flight test of Starship! pic.twitter.com/g27YJCQgiN
— SpaceX (@SpaceX) July 24, 2026
20 नए Starlink V3 सैटेलाइट्स की डिलीवरी
पहली बार स्टारशिप के जरिए अगली पीढ़ी के स्टारलिंक वर्जन 3 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा गया. सब-ऑर्बिटल फ्लाइट होने की वजह से, इन सैटेलाइट्स ने वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने से पहले अपने सोलर एरेज, कम्युनिकेशन एंटीना और लेजर लिंक्स की टेस्टिंग की.
रैप्टर इंजन का रिकॉर्ड रिलाइट
अंतरिक्ष में सिंगल रैप्टर इंजन को 14 सेकंड के लिए फिर से ऑन किया गया. यह स्पेस में इस इंजन का अब तक का सबसे लंबा बर्न टाइम है, जो भविष्य के ऑर्बिटल मिशन्स के लिए बहुत ही खास है.
सफल स्टेज सेपरेशन
सुपर हैवी बूस्टर से अलग होने के बाद स्टारशिप ने अपनी तय सब-ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी पर बिना किसी रुकावट के उड़ान भरी.
SpaceX का लक्ष्य दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप को पूरी तरह रीयूजेबल यानी फिर से इस्तेमाल योग्य बनाना है, जिससे स्पेस ट्रेवल का खर्च कम किया जा सके.
यह सफलता SpaceX के कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी कामयाबी साबित होगी.
बड़े स्टारलिंक सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में स्थापित करना.
NASA के Artemis मिशन के तहत इंसानों को फिर से चांद पर भेजना.
भविष्य में मानव जाति को मंगल ग्रह तक पहुंचाना.
मिशन पूरा होने के बाद, SpaceX के इंजीनियर्स अब लॉन्च, स्टेज सेपरेशन, सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट, इंजन परफॉरमेंस और री-एंट्री के दौरान मिले डेटा पर रिसर्च करेंगे. कंपनी जल्द ही इस टेस्ट की एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगी, जिसके आधार पर अगली स्टारशिप फ्लाइट्स को और ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा.