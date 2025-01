'और भाई क्या हाल हैं'? ISRO के दो सैटेलाइट्स स्पेस में आए करीब, डॉकिंग से पहले बोले Hello

ISRO satellite docking: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष में अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं का एक और शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है. इसरो ने SpaDeX स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. इसरो के दो सैटेलाइट्स ने अंतरिक्ष में ऐतिहासिक रूप से 15 मीटर और फिर 3 मीटर की दूरी तक पास आने का सफल प्रयास किया. हालांकि इसरो के लेटेस्ट अपडेट में बताया गया कि डॉकिंग प्रक्रिया से पहले दोनों सैटेलाइट्स को एक बार फिर सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया है. इसरो ने बताया कि अब मिशन से जुड़े डेटा का गहन विश्लेषण किया जाएगा.

सैटेलाइट्स की रोमांचक 'हैंडशेक'

दरअसल, SpaDeX मिशन के तहत दो सैटेलाइट्स, SDX01 (चेजर) और SDX02 (टार्गेट), को पहले 15 मीटर तक लाया गया. इसके बाद ये दोनों महज 3 मीटर की दूरी तक करीब आए. इसरो ने इस दौरान हर कदम पर सटीकता और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा. वर्तमान में सैटेलाइट्स को उनकी कक्षाओं में सुरक्षित दूरी पर रखा गया है. इसरो ने कहा कि डॉकिंग प्रक्रिया आगे के डेटा विश्लेषण के बाद की जाएगी.

SpaDeX Docking Update:

A trial attempt to reach up to 15 m and further to 3 m is done.

Moving back spacecrafts to safe distance

The docking process will be done after analysing data further.

Stay tuned for updates.#SpaDeX #ISRO

— ISRO (@isro) January 12, 2025