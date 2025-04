ISRO ने स्पेस में फिर मचाई धूम, चीन-अमेरिका भी रह गए हक्के-बक्के; ऐसा करने वाला बना चौथा देश

ISRO SpaDeX Docking Mission: भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और लंबी छलांग लगाई है. इसी के साथ भारत एक खास क्लब में भी शामिल हो गया. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने सोमवार को इतिहास रचते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र में नई उपल्बधि हासिल की. दरअसल, इसरो ने ‘स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट’ (स्पेडेक्स) मिशन के तहत दूसरी बार दो उपग्रहों की ‘डॉकिंग’ सफलतापूर्वक पूरी कर ली है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी.

स्पेस में ‘डॉकिंग’ तकनीक की तब जरूरत होती है, जब सामान्य मिशन मकसदों की प्राप्ति के लिए कई रॉकेट या अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित ( Spacecraft Launched ) करने की आवश्यकता होती है. यह तकनीक दो या उससे ज्यादा अंतरिक्ष यान को एक साथ जोड़कर या कक्षा में साथ लाकर एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाने और सामान की आपूर्ति करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. खास बात यह है कि इससे भारत को अपना स्पेस स्टेशन बनाने और चंद्रयान-4 अभियान का संचालन करने में मदद मिलेगी.

विज्ञान मंत्री ने दी ये जानकारी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘इसरो स्पेडेक्स अपडेट: यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सैटेलाइट्स की दूसरी ‘डॉकिंग’ सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है.’ इसरो ने पिछले साल 30 दिसंबर को ‘स्पेडेक्स’ मिशन शुरू किया था और अंतरिक्ष में ‘डॉकिंग’ रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स के लिए दो सैटेलाइट्स-एसडीएक्स01 ( SDX01 ) और एसडीएक्स02 ( SDX02 ) को कक्षा में स्थापित किया था.

आगे की क्या है योजना?

सिंह ने आगे कहा, ‘जैसा कि पहले सूचित किया गया है, पीएसएलवी-सी60/स्पेडेक्स मिशन को 30 दिसंबर 2024 को सफलतापूर्वक शुरू किया गया था। इसके बाद सैटेलाइट को पहली बार 16 जनवरी 2025 को सुबह छह बजकर 20 मिनट पर सफलतापूर्वक ‘डॉक’ और 13 मार्च 2025 को सुबह नौ बजकर 20 मिनट पर सफलतापूर्वक ‘अनडॉक’ (उपग्रहों को अलग करने की प्रक्रिया) किया गया. अगले दो सप्ताह में आगे के एक्सपेरिमेंट्स की योजना बनाई गई है.’

