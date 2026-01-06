धरती से 50000 किमी ऊपर स्पेस पार्टिकल से टकराया सैटेलाइट, धरा का धरा रह गया स्पेन का अंतरिक्ष मिशन

SpainSat NG 2 Satellite: स्पेन की ओर से हाल ही में लॉन्च किया गया सेटेलाइट अपने ऑपरेशनल पॉजीशन में जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की तरफ बढ़ने के दौरान एक स्पेस पार्टिकल की चपेट में आ गया. यह स्पेनिश सरकार और मिलिट्री की कम्यूनिकेशन आवश्यकताओं को पूरा करने के मकसद से SpainSat NG 2 नाम से चलाए जा रहे एक प्रोग्राम के तहत साल 2025 में अंतरिक्ष में भेजी गई दूसरी मिलिट्री कम्यूनिकेशन सेटेलाइट थी.

अपने लक्ष्य से चूकी सेटेलाइट

इस घटना के बाद से SpainSat NG 2 अब सिक्योर कम्यूनिकेशन सेटेलाइट का एक संयुक्त नेटवर्क बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा. इसकी जानकारी स्पेन के रक्षा मंत्रालय के हवाले से SpainSat NG 2 सेटेलाइट का स्वामित्व और संचालन करने वाली हिस्डेसैट की प्रमुख स्टेकहोल्डर इंद्र ग्रुप ने इस दुर्घटना की जानकारी दी. सेटेलाइट को 23 अक्टूबर 2025 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट की ओर से लॉन्च किया गया था.

सेटेलाइट का नहीं चल पाया पता

सेटेलाइट 24 अक्टूबर 2025 को लॉन्चिंग के बाद जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की तरफ बढ़ रही थी कि तभी वह अंतरिक्ष के एक कण से टकरा गई. इंद्र ग्रुप ने बताया कि यह टक्कर लगभग 50,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हुई. बताया जा रहा है कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट धरती से 35,786 किलोमीटर ऊपर स्थित है. इसका साफ अर्थ है कि सेटेलाइट अपनी निर्धारित जगह से काफी आगे पहुंच चुकी थी. SpainSat NG 2 की वर्तमान स्थिति का कोई पता नहीं है. इंद्र ग्रुप ने एक बयान में कहा,' हिसडेसैट ने रक्षा मंत्रालय और अन्य ग्राहकों को प्रभावित न होने देने के लिए एक इमरजेंसी प्लानिंग लागू की है. सेटेलाइट को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है.' ग्रुप ने आगे कहा कि समस्या की नेचर के आधार पर SpainSat NG 2 को बदला भी जा सकता है.

सरकार और सेना की जरूरतों के लिए बनाई गई थी सेटेलाइट

बता दें कि SpainSat NG 1 इन दोनों सेटेलाइट्स में से पहला था जिसे जनवरी 2025 में SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट की ओर से अंतरिक्ष में भेजा गया था. यह अगस्त 2025 में पूरी तरह से चालू हो गया था. दोनों सेटेलाइट्स का निर्माण एयरबस की ओर से 2.3 अरब डॉलर की लागत से किया है. एयरबस के मुताबिक इन दोनों को यूरोप में एक एडवांस गवर्मेंट कम्यूनिकेशन सिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया था. इन कम्यूनिकेशन सेटेलाइट का मकसद सरकार और सेना की सुरक्षित संचार आवश्यकताओं को पूरा करना है.