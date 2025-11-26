24 घंटे में घर! मिट्टी, रेत और कचरा… और तैयार पूरा मकान; 100 मजदूरों से भी तेज चार्लोट रोबोट बदल देगा घर बनाने का तरीका

Science News In Hindi: ऑस्ट्रेलिया की क्रेस्ट रोबोटिक्स ने ऐसा रोबोट बनाया है, जो 100 मजदूरों की स्पीड से बिना सीमेंट और ईंट के घर को बनाने में सक्षम है. यह तरीका Carbon Emissions को कम करता है. साथ ही मुश्किल इलाकों में भी तेजी से घर बनाने में मददगार साबित होने वाला है.

स्पाइडर रोबोट चार्लोट

इंजीनियरों ने ऐसा रोबोट तैयार किया है, जो सिर्फ एक दिन से भी कम समय में पूरा घर 3D प्रिंट कर सकता है. इस रोबोट को ‘चार्लोट’ नाम दिया गया है. इसका डिजाइन बिल्कुल मकड़ी जैसा दिखता है. यह मिट्टी, रेत और साफ कचरे या फिर आसपास मिलने वाले मटीरियल का इस्तेमाल करते हुए घर खड़ा करता है. इससे ना सिर्फ लागत कम होती है बल्कि Environment को भी कम नुकसान पहुंचता है.

कैसे काम करता है चार्लोट?

Crest Robotics और Earthbuilt Technology ने मिलकर इस स्पाइडर रोबोट को बनाया है. यह अपनी लंबी टांगों और हल्के ढांचे की वजह से किसी भी ऊबड़-खाबड़ जमीन पर आसानी से काम करने में सक्षम है. रोबोट खुद ही परत दर परत मिट्टी को कॉम्पैक्ट कर दीवारें बनाता रहता है. इससे उन नॉर्मल स्टेप्स की जरूरत खत्म हो जाती है जिसमें ज्यादा एनर्जी और कार्बन लगता है.

कंस्ट्रक्शन की स्पीड और फायदा

चार्लोट रोबोट 100 मजदूरों से भी तेज काम करता है. यही कारण है कि यह रोबोट हाउसिंग संकट झेल रहे इलाकों में बहुत ही मददगार हो सकता है. घर कुछ घंटों में बनने से लोगों को कम दाम में तेजी से रहने की जगह मिल सकती है. साथ ही बता दें कि यह रोबोट दूर-दराज और लेबर की कमी वाले इलाकों में भी आसानी से इस्तेमाल हो सकता है.

हालांकि यह रोबोट काम को काफी तेज करता है, लेकिन देखा जाए तो ऑटोमेशन बढ़ने से कंस्ट्रक्शन सेक्टर के रोजगार पर असर पड़ने की चिंता बढ़ गई है. वैज्ञानिकों का कहना है कि रोबोट्स रिस्क वाले और भारी काम संभालेंगे, जबकि इंसान ज्यादा स्किल वाले कामों पर ध्यान देंगे.

चांद पर घर बनाना मुमकिन?

चार्लोट का हल्का और फोल्ड होने वाला डिजाइन है, जो कि भविष्य में चांद जैसी जगहों पर भी मकान बनाने में मददगार हो सकता है. इसकी टेक्नोलॉजी अलग-अलग मिट्टी और सतहों के हिसाब से काम करने में सक्षम है. वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद की मिट्टी से बने जियोपॉलिमर का इस्तेमाल मजबूत स्ट्रक्चर बनाने में किया जा सकता है. इससे भविष्य में जो भी घर चांद पर बनेंगे उसमें आसान हो जाएगी.

