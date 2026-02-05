6 फीट ऊंचे पंखों वाला खूंखार शिकारी...T-Rex से भी बड़े इस डायनासोर ने वैज्ञानिकों को किया हैरान

Dinosaur News: डायनासोर की दुनिया में स्पाइनोसॉरस सबसे रहस्यमयी नाम है. यह न केवल विशाल था बल्कि इसकी शरीर की बनावट ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है. मगरमच्छ जैसा मुंह, लंबे दांत और इसकी सबसे खास पहचान थी इसकी पीठ पर बना एक विशाल पाल (Sail). यह पाल हड्डी की लंबी छड़ियों से बना था और इसकी ऊंचाई करीब 6 फीट तक थी. दशकों से वैज्ञानिक बहस कर रहे हैं कि आखिर इसकी पीठ पर इतना बड़ा पंखा क्यों था? क्या यह ठंडा रहने के लिए था या फिर पानी में तैरने के लिए?

कैसा था यह विशाल शिकारी?

स्पाइनोसॉरस करीब 10 करोड़ साल पहले उत्तरी अफ्रीका की नदियों के कीनारे रहता था. इसकी लंबाई 50 से 60 फीट थी जो इसे मशहूर टी-रेक्स (T-Rex) से भी बड़ा बनाती है. इसके दांत नुकीले और जबड़े संकरे थे जो मछली पकड़ने के लिए बिल्कुल सही थे. यह जमीन और पानी दोनों जगह रह सकता था.

क्या पाल कूलर का काम करता था?

पुराने समय में माना जाता था कि यह पाल सूरज की गर्मी सोखने या शरीर को ठंडा रखने के काम आता था. लेकिन, 2016 में हुई स्टडी ने इसे पूरी तरह से गलत साबित कर दिया. इसकी हड्डियों में खून की नसों के लिए उतनी जगहनहीं थी जो तापमान को कंट्रोल करने वाले अंगों में होती है.

फिर यह किस काम आता था?

इसके पीछे सबसे मजबूत थ्योरी यह है कि यह पाल एक डिस्प्ले की तरह था. इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे मोर अपने पंख फैलाता है वैसे ही स्पाइनोसॉरस इसका इस्तेमाल साथी को आकर्षित करने या दुश्मनों को डराने के लिए करता था. यह दूर से ही पानी या जमीन पर दिखाई देता था जिससे इसकी धाक जमती थी.

वैज्ञानिकों ने क्यो खोज की?

2014 और 2021 के सोधों से पता चला कि यह डायनासोर पानी में रहने के लिए पूरी तरह ढला हुआ था. इसकी हड्डियां पेंगुइन की तरह भारी और घनी थीं जिससे यह आसानी से पानी में डूब सके. इसके पैर चप्पू की तरह थे और पूंछ लचीली थी जो तैरने में मदद करती थी. इसकी तुलना आज की जेलीफिश से की जाती है जिसका पंख उसे शिकार के दौरान स्थिरता देता है.