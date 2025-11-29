किताबें गलत थीं… स्पिट्सबर्गेन में मिले 24.9 करोड़ साल पुराने जीवाश्म! Great Dying के बाद समुद्र ने इतनी जल्दी पलटी बाजी

Spitsbergen Fossil Discovery: आर्कटिक के एक दूरदराज द्वीप स्पिट्सबर्गेन पर 24.9 करोड़ साल पुराने समुद्री जीवन के 30,000 से अधिक जीवाश्म मिले हैं. इन जीवाश्मों की खोज ने विज्ञान जगत को चौंका दिया है और विकास की उस पुरानी समयरेखा को बदल दिया है, जिसे अब तक सही माना जाता था.

great dying के बाद जीवन की वापसी

आज से लगभग 25.2 करोड़ साल पहले, पृथ्वी पर एक विनाशकारी घटना हुई थी जिसे एंड-पर्मियन महाविलुप्ति या great dying कहा जाता है. इस दौरान, अत्यधिक ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण जलवायु परिवर्तन हुआ, जिससे 90% से अधिक समुद्री प्रजातियां खत्म हो गईं थी. वैज्ञानिकों का अब तक मानना था कि इस महाविनाश के बाद समुद्री जीवन को सामान्य होने और फिर से जटिल इकोसिस्टम बनाने में लगभग 80 लाख साल लगे थे.

चौंकाने वाली नई खोज

स्कैंडिनेवियाई जीवाश्म वैज्ञानिकों की एक टीम को स्पिट्सबर्गेन द्वीप पर चट्टानों में दबे हुए जीवाश्मों का एक विशाल भंडार मिला है. ये जीवाश्म सिर्फ कुछ मिलियन वर्षों के भीतर जमा हुए थे, जो बताते हैं कि समुद्री जीवन की वापसी अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से हुई थी.वैज्ञानिकों ने 36 वर्ग मीटर के क्षेत्र से 800 किलोग्राम से अधिक जीवाश्म एकत्र किए, जिनमें शार्क के दांत, मछली के शल्क, और विशाल समुद्री सरीसृपों की हड्डियां शामिल हैं.

इकोसिस्टम का तीव्र विकास

इस जीवाश्म भंडार से पता चलता है कि great dying के केवल तीन मिलियन वर्ष बाद ही समुद्री इकोसिस्टम पूरी तरह से वापस आ गया था. इस नए इकोसिस्टम में शिकारियों की एक जटिल Food Chain बन चुकी थी. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहां पूरी तरह से जलीय सरीसृपों की भारी विविधता मिली। इनमें इचथियोसॉर (मछली-छिपकली) भी शामिल थे, जिनकी लंबाई 1 मीटर से लेकर 5 मीटर से अधिक तक थी.

यह खोज उस पुरानी धारणा को खंडित करती है कि भूमि पर रहने वाले जानवर धीरे-धीरे समुद्र में गए. नए सबूत बताते हैं कि समुद्री सरीसृपों और उभयचरों (amphibians) का जन्म पहले के अनुमान से बहुत पहले हुआ था. शायद 'महान मृत्यु' से भी पहले हुआ था. यह तेज 'इकोसिस्टम रीसेट' दिखाता है कि पृथ्वी पर जीवन विपरीत परिस्थितियों में भी कितनी जल्दी नए रास्ते खोज लेता है. इन प्राचीन जीवों ने ही आधुनिक समुद्री समुदायों की नींव रखी थी.