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Hindi Newsविज्ञानपानी के अंदर छिपा मिला 5000 साल भूतिया टापू! मिले सैकड़ों रहस्यमयी बर्तन, देखकर वैज्ञानिक भी दंग

पानी के अंदर छिपा मिला 5000 साल भूतिया टापू! मिले सैकड़ों रहस्यमयी बर्तन, देखकर वैज्ञानिक भी दंग

पुरातत्वविदों को स्कॉटलैंड की एक झील में 5,000 साल पुराना इंसानों द्वारा बनाया गया एक रहस्यमयी कृत्रिम द्वीप (Crannog) मिला है, जो मशहूर 'स्टोनहेंज' से भी पुराना है. पानी के नीचे हुई इस खोज में सैकड़ों प्राचीन बर्तन भी मिले हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 16, 2026, 10:09 AM IST
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इस रिसर्च को University of Southampton और University of Reading के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया.
इस रिसर्च को University of Southampton और University of Reading के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया.

वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने Scotland में एक ऐसी खोज की है जिसने प्राचीन इतिहास को लेकर कई पुराने अनुमान बदल दिए हैं. शोधकर्ताओं को यहां एक 5,000 साल पुराना कृत्रिम द्वीप मिला है, जिसे इंसानों ने बनाया था. माना जा रहा है कि यह संरचना मशहूर Stonehenge से भी पुरानी है. यह खोज स्कॉटलैंड के Outer Hebrides इलाके में स्थित Isle of Lewis की Loch Bhorgastail झील में हुई. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक “क्रैनॉग” यानी इंसानों द्वारा बनाया गया कृत्रिम द्वीप है.

क्या होता है Crannog?

Crannog ऐसे कृत्रिम द्वीप होते हैं जिन्हें झीलों और नदियों के बीच पत्थर, लकड़ी और झाड़ियों की मदद से बनाया जाता था. लंबे समय तक विशेषज्ञों का मानना था कि इस तरह की संरचनाएं Iron Age यानी लगभग 800 BCE के समय की हैं. लेकिन नई रिसर्च से पता चला है कि कुछ Crannog उससे भी हजारों साल पुराने हो सकते हैं. यह खोज उसी दिशा में एक बड़ा सबूत मानी जा रही है.

आधुनिक तकनीक से हुआ बड़ा खुलासा

इस रिसर्च को University of Southampton और University of Reading के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया. रिसर्च टीम ने पानी के भीतर सर्वे, खुदाई और आधुनिक इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस साइट का अध्ययन किया. शोधकर्ताओं को पता चला कि यह द्वीप लगभग 23 मीटर चौड़े विशाल लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था. पहले लकड़ी और झाड़ियों की कई परतें बिछाई गईं और फिर उसके ऊपर पत्थर रखे गए. यह रिसर्च जर्नल Advances in Archaeological Practice में प्रकाशित हुई है.

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पानी के अंदर रिसर्च करना क्यों था मुश्किल?

रिसर्च टीम के सदस्य और समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञ Fraser Sturt ने बताया कि पानी के अंदर इस संरचना की तस्वीरें लेना काफी चुनौतीपूर्ण था. उन्होंने कहा कि उथले पानी में गाद, तेज लहरें, तैरती वनस्पति और रोशनी के अजीब प्रतिबिंब इमेजिंग को मुश्किल बना देते हैं. आमतौर पर गहरे पानी में इस्तेमाल होने वाली Photogrammetry तकनीक यहां कम गहराई के कारण ठीक से काम नहीं कर पा रही थी.

Stonehenge से भी पुराना निकला द्वीप

Radiocarbon Dating तकनीक से पता चला कि यह संरचना 3640 BCE से 3360 BCE के बीच बनाई गई थी. इसका मतलब है कि यह मशहूर Stonehenge स्मारक से भी पुरानी हो सकती है. पुरातत्वविदों को इस जगह के आसपास Neolithic काल के सैकड़ों मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं. इससे संकेत मिलता है कि यह द्वीप सिर्फ रहने की जगह नहीं था, बल्कि यहां सामूहिक भोज, धार्मिक अनुष्ठान या सामाजिक सभाएं आयोजित की जाती होंगी.

प्राचीन लोगों की इंजीनियरिंग ने चौंकाया

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज साबित करती है कि हजारों साल पहले रहने वाले लोग काफी संगठित और तकनीकी रूप से सक्षम थे. झील के बीचोंबीच इतना बड़ा कृत्रिम द्वीप बनाना आसान काम नहीं था. इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों, योजना और निर्माण कौशल की जरूरत रही होगी. यह खोज प्रागैतिहासिक ब्रिटेन की सभ्यता को समझने के तरीके को बदल सकती है.

अभी और बड़े खुलासे संभव

विशेषज्ञों का मानना है कि Ireland और स्कॉटलैंड में मौजूद कई अनदेखे Crannog भी Neolithic काल के हो सकते हैं. अगर भविष्य में ऐसी और खोजें होती हैं, तो यह प्राचीन ब्रिटेन के इतिहास का एक नया अध्याय खोल सकती हैं. वैज्ञानिक अब इन रहस्यमयी कृत्रिम द्वीपों पर और गहराई से रिसर्च करने की तैयारी कर रहे हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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