/जिसे अब तक एक ही अंग मानते थे, वो निकला दो हिस्सों का मेल! दिमाग पर हुई नई रिसर्च ने खोला 50 करोड़ साल पुराना राज

क्या आप भी यही सोचते हैं कि हमारा दिमाग एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है? जवाब अगर हां, है तो आप गलत हैं. सालों से मेडिकल साइंस जिस थ्योरी को सच मानता आया था, उसे वैज्ञानिकों ने पूरी तरह पलट दिया है. एक नई और चौंकाने वाली रिसर्च में यह यह खुलासा हुआ है कि इंसानी दिमाग कोई एक अकेले एक अंग नहीं, बल्कि दो अलग-अलग हिस्सों से मिलकर बनता है, जिनका विकास 50 करोड़ साल पहले स्वतंत्र रूप से हुआ था. इस ऐतिहासिक खोज के सामने आने के बाद मेडिकल साइंस में बड़ा बदलाव हो सकता है, साथ ही पैदाइशी या गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज की दिशा में भी एक नई उम्मीद भी जगी है. आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की अगुवाई में हुई एक नई स्टडी के मुताबिक, इंसानी दिमाग एक ही तरह की शुरुआती कोशिकाओं से नहीं बनता. इसके आगे और पीछे के हिस्से दो अलग-अलग सेल सिस्टम से विकसित होते हैं.
इंसानी दिमाग के मुख्य रूप से तीन हिस्से होते हैं अग्रस्तिष्क (Forebrain), मध्य मस्तिष्क (Midbrain) और पश्च मस्तिष्क (Hindbrain).
अग्रस्तिष्क
इसका काम भाषा, तर्क, सोच और चेतना जैसी इंसानी क्षमताओं को संभालना.
पश्च मस्तिष्क
इसका काम सांस लेने, दिल की धड़कन, नींद, भूख और चेहरे की मांसपेशियों जैसी बुनियादी चीजों को कंट्रोल करता है.
अभी तक वैज्ञानिक यह मानते थे कि दिमाग के ये सभी हिस्से शुरुआती दौर में एक ही तरह की कोशिकाओं से बनते हैं. लेकिन नई स्टडी ने साबित कर दिया है कि भ्रूण के विकास के शुरुआती चरण में ही दिमाग का अगला और पिछला हिस्सा दो अलग-अलग सेल ग्रुप से विकसित होता है. ये दोनों रास्ते बिल्कुल अलग हैं और कभी आपस में नहीं मिलते.
इस नई खोज से वैज्ञानिकों की उस पुरानी उलझन को भी सुलझा लिया है जो सालों से उन्हें परेशान कर रही थी कि लैब में इंसानी पश्च मस्तिष्क की कोशिकाएं उगाना इतना मुश्किल क्यों था? रिसर्चर्स को पता चला कि वे जिस सेल को आगे के हिस्से का समझकर लैब में तैयार कर रहे थे, वे असल में शुरू से ही पूरी तरह अलग थीं. इस नई जानकारी के बाद, स्टैनफोर्ड की टीम ने स्टेम सेल की सहायता से आखिरकार लैब में काम करने वाले इंसानी हिंडब्रैन मोटर न्यूरॉन्स तैयार कर लिए.
यह खोज ALS और SMA जैसी बीमारियों के रिसर्च में बहुत मददगार साबित हो सकती है, जिनमें ब्रेनस्टेम के न्यूरॉन्स धीरे-धीरे काम करना बंद कर देते हैं. वैज्ञानिक सीधे मरीजों से ये कोशिकाएं नहीं ले सकते, लेकिन अब इन्हें लैब में उगाकर बीमारियों के कारणों का पता लगाया जा सकेगा और नए इलाज टेस्ट किए जा सकेंगे.
अब वैज्ञानिक यह पता लगाने में जुटे हैं कि क्या नर्वस सिस्टम के बाकी हिस्से और रीढ़ की हड्डी का भी ऐसा ही पुराना इतिहास रहा है.
इस खोज को मेडिकल साइंस में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है, जिससे भविष्य में न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं.