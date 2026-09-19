/जिसे अब तक एक ही अंग मानते थे, वो निकला दो हिस्सों का मेल! दिमाग पर हुई नई रिसर्च ने खोला 50 करोड़ साल पुराना राज

क्या आप भी यही सोचते हैं कि हमारा दिमाग एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है? जवाब अगर हां, है तो आप गलत हैं. सालों से मेडिकल साइंस जिस थ्योरी को सच मानता आया था, उसे वैज्ञानिकों ने पूरी तरह पलट दिया है. एक नई और चौंकाने वाली रिसर्च में यह यह खुलासा हुआ है कि इंसानी दिमाग कोई एक अकेले एक अंग नहीं, बल्कि दो अलग-अलग हिस्सों से मिलकर बनता है, जिनका विकास 50 करोड़ साल पहले स्वतंत्र रूप से हुआ था. इस ऐतिहासिक खोज के सामने आने के बाद मेडिकल साइंस में बड़ा बदलाव हो सकता है, साथ ही पैदाइशी या गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज की दिशा में भी एक नई उम्मीद भी जगी है. आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला