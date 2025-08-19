Mid-August Sky Show: आसमान में दिखेंगे स्टार क्लस्टर, मिस कर दिया तो पछताएंगे!

Star Cluster: अगर आप स्टार क्लस्टर के तारो आकाशगंगा के चलते फिरते जीवन की झलक देते हैं. आप इन तारों के खुले हुए तारामंडल और आसमान में अपनी सामान्य आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इन तारों को दूरबीन या फिर टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं तब ही आप इन तारों की असली खूबसूरती से रूबरू हो पाएंगे. ये तारे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं.

क्या होते हैं स्टार क्लस्टर?

स्टार क्लस्टर तारों का एक समूह होता है और यह एक ही गैस और धूल के बादल से बन जाते हैं और यह एक दूसरे से ग्रैविटी की वजह से बंध जाते हैं. दरअसल ये दो तरह के होते हैं एक होता है खुले तारा का समूह और गोलाकार तारा का समूह. ओपन क्लस्टर जिसे खुला तारा समूह कहते हैं ये तारे कम मजबूती से जुड़े हुए होते हैं और ये लाखों सालों में टूटकर अलग हो सकते हैं जैसे हाइडेस और प्लीएड्स, वहीं गोलाकार तारा समूह बहुत ही घने होते है और आकार में गोल होते हैं, आपको बता दें कि इसमें कुछ तारे काफी चमकदार होते हैं. जो टेलीस्कोप या दूरबीन से देखने पर इस पर दाग धब्बे दिखते हैं.

यह भी पढ़ें: दो छोटे CubeSat बताएंगे कैसे बदल रहा है हमारा Climate! पृथ्वी की जलवायु पर रखी जा रही है पैनी नजर

क्या है हाइडेस और प्लीएड्स?

हाइडेस नाम का तारा पृथ्वी से 150 लाइट ईयर दूर है और यह उल्टे V के आकार का है और यह देखने में किसी बैल के चेहरे जैसा लगता है. यहां पर जो सबसे चमकीला तारा है उसका नाम एल्डेबारन है और इसे बैल की लाल आंख भी कहा जाता है और यह तारा हमारी पृथ्वी से 65 लाइट ईयर की दूरी पर है. हाइडेस के ठीक ऊपर प्लीएड्स है और इस स्टार क्लस्टर में हजारों तारे हैं लेकिन जब आप टेलीस्कोप से या दूरबीन से देखते हैं तो बस सात तारे ही चमकते हुए दिखते हैं जिसे सात बहने भी कहा जाता है.