/Solar Eclipse: सूरज को 20 सेकंड देखने की मिली इतनी भयंकर सजा! आंख के अंदर हमेशा के लिए छप गया सूर्य ग्रहण का डरावना नक्शा

21 अगस्त 2017 को जब अमेरिका में लाखों लोग सूर्य ग्रहण के दुर्लभ नजारे का लुत्फ उठा रहे थे, तब न्यू यॉर्क के स्टेटन आइलैंड की रहने वाली 26 वर्षीय निया पेने (Nia Payne) के लिए यह पल जिंदगी भर का दर्द बन गया. बिना सही सुरक्षा वाले चश्मे के महज कुछ सेकंड सूरज की तरफ देखना उसे इतना भारी पड़ा कि उसकी आंख के अंदर हमेशा के लिए सूर्य ग्रहण के आकार का एक अंधा धब्बा (Blind Spot) बन गया. टाइम्स ऑफ इंडिया में द वाशिंगटन पोस्ट और माउंट सिनाई अस्पताल के नेत्र विशेषज्ञों के हवाले से पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक, महिला की आंख के रेटिना पर सूर्य ग्रहण की बिल्कुल वैसी ही अर्धचंद्राकार (Crescent) आकृति छप गई जैसा ग्रहण उसने अपनी आंखों से देखा था.
यह दर्दनाक घटना 2017 के आंशिक सूर्य ग्रहण के दौरान घटी. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, न्यू यॉर्क में उस दिन सूरज का लगभग 70% हिस्सा चंद्रमा से ढका हुआ था. निया पेने के पास शुरुआत में ग्रहण देखने वाला विशेष चश्मा नहीं था, इसलिए उसने लगभग 6 सेकंड तक नंगी आंखों से सीधे सूरज की ओर देखा. इसके बाद उसने पास में खड़े एक व्यक्ति से चश्मा उधार लेकर 15 से 20 सेकंड तक दोबारा ग्रहण देखा. लेकिन दुर्भाग्य से वह चश्मा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों (ISO 12312-2) के अनुरूप नहीं था. घर लौटते ही निया को अपनी बाईं आंख के केंद्र में धुंधलापन महसूस होने लगा जो अगले कुछ दिनों में अर्धचंद्राकार काले धब्बे में बदल गया.
जब परेशानी बढ़ी तो निया को माउंट सिनाई के न्यू यॉर्क आई एंड ईयर इन्फर्मरी ले जाया गया. शुरुआत में सामान्य विजन टेस्ट में उसकी दाईं आंख 20/20 और बाईं आंख 20/25 पाई गई, जो लगभग सामान्य थी. लेकिन असली समस्या उसकी सेंट्रल विजन यानी देखने के केंद्र में थी. जब डॉक्टरों ने उससे पूछा कि उसे कैसा दिख रहा है, तो उसने कागज पर एक आकृति बनाकर दिखाई. डॉक्टरों को देखकर झटका लगा क्योंकि उसने कागज पर बिल्कुल वैसा ही आधा चांद (Crescent Shape) बनाया था जैसा सूर्य ग्रहण के समय सूरज दिख रहा था.
जब डॉक्टरों ने अडैप्टिव ऑप्टिक्स स्कैनिंग लाइट ऑप्थैल्मोस्कोपी (Adaptive Optics) नाम की उन्नत इमेजिंग तकनीक से उसकी आंख के अंदर का मुआयना किया, तो रेटिना की रिपोर्ट देखकर वे दंग रह गए. निया की आंख के रेटिना के ठीक बीचोबीच मौजूद फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं (Photoreceptors) जलकर नष्ट हो चुकी थीं और जलने का पैटर्न बिल्कुल वही अर्धचंद्राकार था जो उसने कागज पर बनाया था. दरअसल, आंख का लेंस सूरज की बेहद तेज पराबैंगनी और इंफ्रारेड किरणों को रेटिना के एक छोटे से हिस्से पर केंद्रित कर देता है, जिससे वहां की कोशिकाएं भाप बनकर जल जाती हैं.
सूरज की किरणों से आंख के रेटिना को होने वाले इस नुकसान को मेडिकल भाषा में 'सोलर रेटिनोपैथी' (Solar Retinopathy) कहा जाता है. हमारी आंख का रेटिना तंत्रिका ऊतकों (Nerve Tissues) की एक बेहद संवेदनशील परत होती है, जिसमें रॉड्स और कोन्स नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं. ये कोशिकाएं रोशनी को पहचानकर मस्तिष्क तक संदेश भेजती हैं. सबसे खतरनाक बात यह है कि रेटिना में दर्द महसूस करने वाली कोई नसें नहीं होती हैं. इसलिए जब सूरज की तेज रोशनी रेटिना को जला रही होती है, तब इंसान को किसी भी तरह के दर्द का अहसास नहीं होता.
एक बार जब आंख के फोटोरिसेप्टर्स या कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तो हमारा शरीर उन्हें दोबारा कभी नहीं बना पाता. यानी रेटिना पर हुआ यह नुकसान जीवनभर के लिए स्थायी हो जाता है. निया पेने के मामले में भी यही हुआ. यद्यपि उसकी दाईं आंख ठीक थी और उसने अपनी बाईं आंख के धब्बे के साथ तालमेल बिठाना सीख लिया था, लेकिन जब भी वह कोई किताब पढ़ने, मोबाइल देखने या किसी का चेहरा पहचानने की कोशिश करती, तो वह अर्धचंद्राकार काला धब्बा ठीक उसी शब्द या चेहरे के ऊपर आ जाता था.
अक्सर लोग सोचते हैं कि जब सूरज का 70 या 80 प्रतिशत हिस्सा चंद्रमा से ढका होता है, तो उसे देखना सुरक्षित होता है. लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह सोचना बेहद खतरनाक है. पूर्ण सूर्य ग्रहण (Totality) के केवल कुछ सेकंडों को छोड़कर आंशिक सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज का जो भी हिस्सा खुला रहता है, वह आपकी आंख को स्थायी रूप से अंधा करने के लिए काफी होता है. आम धूप के चश्मे (Sunglasses) भी सूरज की इन घातक किरणों को रोकने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं.
निया पेने का यह केस दुनिया भर के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए एक ऐतिहासिक केस स्टडी बन गया क्योंकि पहली बार उन्नत तकनीक के जरिए यह साबित हुआ कि आंख ने जो नजारा देखा, उसने रेटिना पर जलकर अपनी वही आकृति छोड़ दी. यह घटना हर उस व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है जो सूर्य ग्रहण को लापरवाही से देखता है. विशेषज्ञों की सलाह है कि सूर्य ग्रहण को हमेशा केवल प्रामाणिक और ISO 12312-2 सर्टिफाइड सोलर फिल्टर चश्मों से ही देखना चाहिए.