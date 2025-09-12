50 साल बाद सच हुआ Stephen Hawking का सिद्धांत, वैज्ञानिकों ने सुनी 'ब्लैक होल' के टकराने की आवाज
50 साल बाद सच हुआ Stephen Hawking का सिद्धांत, वैज्ञानिकों ने सुनी 'ब्लैक होल' के टकराने की आवाज

Stephen Hawking: मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने लगभग 50 साल पहले एक थ्योरी दी थी जिसे Area Theorem कहते हैं. इसके मुताबिक, जब 2 ब्लैक होल आपस में मिलते हैं तो उनसे बनने वाले ब्लैक होल का क्षेत्रफल दोनों ब्लैक होल के कुल क्षेत्रफल से ज्यादा ही होगा.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 12, 2025, 12:03 PM IST
50 साल बाद सच हुआ Stephen Hawking का सिद्धांत, वैज्ञानिकों ने सुनी 'ब्लैक होल' के टकराने की आवाज

Black Hole Theory: वैज्ञानिकों ने देखा कि 2 बड़े ब्लैक होल आपस में मिलकर एक और भी बड़ा ब्लैकहोल बनाते हैं. यह घटना Stephen Hawking के 50 साल पुराने सिद्धांत को सही साबित करती है. ग्रैविटेशनल रे को पकड़ने वाले एक डिटेक्टर ने वैज्ञानिकों को इन ब्लैक होल के विलय की आवाज सुनने में मदद की. लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी(LIGO)ने 14 जनवरी को एक ब्लैक होल के विलय की आवाज को रिकॉर्ड किया. LIGO ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारों के टकराने से स्पेस में बनने वाली तरंगों का पता लगाता है. 

कितना बड़ा था ब्लैक होल?
14 जनवरी को ही LIGO ने 2 ब्लैक होल के टकराने के अलावा एक और खास बात देखी थी. जब दोनों ब्लैक होल नहीं मिले थे तो इनका सतह का क्षेत्रफल 2,43,000 वर्ग किमी था, लेकिन दोनों के मिलने के बाद उनसे बने नए ब्लैक होल के सतह का क्षेत्रफल दोगुना होकर 4,00,000 वर्ग किमी था. इसका मतलब है कि नया बना ब्लैक होल दोनों के अलग-अलग हिस्सों के कुल माप से भी काफी बड़ा था.

यह भी पढ़ें: Americium-241: 433 साल तक चलेगी NASA की ये नई बैटरी, अब अंतरिक्ष में लंबी यात्रा करना होगा मुमकिन!

हॉकिंग ने क्या कहा था?
1971 में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि, इवेंट होराइजन(ब्लैक होल की बाहरी सीमा)का आकार कभी भी कम नहीं हो सकता. जब Black Hole आपस में मिलते हैं तो इवेंट होराइजन का कुल सतह क्षेत्रफल बढ़ेगा या फिर उतना ही रहेगा. इसी को हॉकिंग का Area Theorem कहते हैं. इस थ्योरम को Black Hole mechanics भी कहा जाता है. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों को मिला 2500 साल पुराना जार...खोलते ही छूटने लगे पसीने, अंदर थी ये चिपचिपी चीज!

वैज्ञानिकों ने इसे लेकर क्या कहा?
Columbia University के वैज्ञानिकों ने कहा कि, यह अध्ययन इस साल जनवरी में की गई जांच के नजीतों को सही साबित करते हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह खोज ब्लैक होल से निकलने वाली Gravitational Rays को देखकर की गई थी. इन तरंगों से ब्लैक होल के आकार का पता लगाया जा सकता है. जनवरी को इस घटना को GW250114 नाम दिया गया. जब दोनों ब्लैक होल आपस में मिले तो स्पेस में एक तरह की गूंज पैदा हुई. 

