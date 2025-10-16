Advertisement
trendingNow12963652
Hindi Newsविज्ञान

साल 2600 तक धरती बन जाएगी 'आग का गोला', Stephen Hawking की डरावनी भविष्यवाणी हो रही है सच

Stephen Hawking Prediction: महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भविष्यवाणी की थी कि, एक दिन दुनिया खत्म हो सकती है और उनका कहना था कि इनमें से कई खतरे आज हमारे सामने अभी से दिख रहे हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 16, 2025, 09:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साल 2600 तक धरती बन जाएगी 'आग का गोला', Stephen Hawking की डरावनी भविष्यवाणी हो रही है सच

Prediction of Apocalypse: मशहूर वैज्ञानिक Stephen Hawking ने एक बार दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की थी. उन्होंने कहा था कि, इंसान ही वह स्थिति पैदा करेगा जहां धरती एक बंजर बन जाएगी. अब उनकी बातों को देखकर ऐसा लगता है कि यह आंखों के सामने हो रहा है. हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि, तेजी से बढ़ती आबादी और ऊर्जा की खपत दुनिया के खत्म होने की वजह बन सकती है. इससे धरती बड़े आग के गोले में बदल जाएगी. बता दें कि साल 2017 में हॉकिंग ने तेजी से हो रहे तकनीकी विकास पर चिंता जताई थी. 

हॉकिंग ने क्या चिंता जताई थी?
हॉकिंग ने एक समिट में कहा था कि, अगर ये सब ऐसे ही बढ़ता रहा तो इससे धरती आग के विशाल गोले में बदल सकती है.  Hawking का कहना था कि, उन्हें भविष्य में वैज्ञानिक या तकनीकी विकास धीमा होते या रुकते हुए नहीं दिख रहा है. भविष्यवाणी थी कि, वर्तमान में जिसे तेजी से बढ़ोतरी हो रही है वह अगले हजार साल तक जारी नहीं रह सकती.

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर दिखा 'हवा में उड़ता चम्मच', NASA के क्यूरियोसिटी रोवर ने शेयर की तस्वीर

Add Zee News as a Preferred Source

क्या आग का गोला बन जाएगी धरती?
हॉकिंग ने कहा था कि, साल 2600 तक दुनिया की आबादी बहुत ही बढ़ जाएगी और बिजली की खपत पृथ्वी को लाल-गर्म कर देगी जो बर्दाश्त के बाहर होगा. Hawking ने बढ़ती आबादी पर चिंता जताई थी कि और कहा था कि अगर इंसान इसी तेजी के साथ बढ़ते रहे तो वो ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जहां परमाणु युद्ध उन्हें खत्म कर देगा. Stephen Hawking के मुताबिक, धरती को खत्म करने वाले दूसरे खतरों में महामारी, AI और एलियंस भी शामिल हैं.

क्या परमाणु युद्ध संभव है?
रूस ने कहा था कि यूक्रेन से लड़ते हुए परमाणु हमला संभव है. वहीं, इजरायल भी हमास और ईरान के साथ कई लड़ाईयों में शामिल रहा है. एलियंस का धरती पर हमला दूर की बात हो सकती है लेकिन हॉकिंग ने उस समय कहा था कि, UFO पृथ्वी के ऊपर घूम रहे होंगे. साथ ही, ये भी कहा था कि, हो सकता है UFO में एलियंस हों और सरकार इस बात को दबा रही हो.

यह भी पढ़ेंं: नदी किनारे दबी थी 4000 साल पुरानी 'हड़प्पा काल की खोपड़ी'! इंडियाना में हुई इस खोज से झटका खा गए वैज्ञानिक

AI से दुनिया को क्या है खतरा?
विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि, कृत्रिम जनरेटिव इंटेलिजेंस(AGI)इंसान के अस्तित्व के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है. कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि, दुनिया के अरबपति लोग AI का इस्तेमाल दुनिया पर करने से पहले ही अपने लिए बंकर बना रहे हैं. इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, ग्रीनहाउस गैस जैसी समस्यआएं भी हमारे सामने हैं जिनकी वजह से वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

stephen hawking predictionapocalypse

Trending news

पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
Lalu Prasad Yadav
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
MK Stalin
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
IMD
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
biggest dam in India
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
Self-reliant Bharat
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
DNA
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
Ashley Telles
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
Death Penalty
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
Durgapur Rape Case
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
Supreme Court News
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...