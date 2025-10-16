साल 2600 तक धरती बन जाएगी 'आग का गोला', Stephen Hawking की डरावनी भविष्यवाणी हो रही है सच

Prediction of Apocalypse: मशहूर वैज्ञानिक Stephen Hawking ने एक बार दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की थी. उन्होंने कहा था कि, इंसान ही वह स्थिति पैदा करेगा जहां धरती एक बंजर बन जाएगी. अब उनकी बातों को देखकर ऐसा लगता है कि यह आंखों के सामने हो रहा है. हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि, तेजी से बढ़ती आबादी और ऊर्जा की खपत दुनिया के खत्म होने की वजह बन सकती है. इससे धरती बड़े आग के गोले में बदल जाएगी. बता दें कि साल 2017 में हॉकिंग ने तेजी से हो रहे तकनीकी विकास पर चिंता जताई थी.

हॉकिंग ने क्या चिंता जताई थी?

हॉकिंग ने एक समिट में कहा था कि, अगर ये सब ऐसे ही बढ़ता रहा तो इससे धरती आग के विशाल गोले में बदल सकती है. Hawking का कहना था कि, उन्हें भविष्य में वैज्ञानिक या तकनीकी विकास धीमा होते या रुकते हुए नहीं दिख रहा है. भविष्यवाणी थी कि, वर्तमान में जिसे तेजी से बढ़ोतरी हो रही है वह अगले हजार साल तक जारी नहीं रह सकती.

क्या आग का गोला बन जाएगी धरती?

हॉकिंग ने कहा था कि, साल 2600 तक दुनिया की आबादी बहुत ही बढ़ जाएगी और बिजली की खपत पृथ्वी को लाल-गर्म कर देगी जो बर्दाश्त के बाहर होगा. Hawking ने बढ़ती आबादी पर चिंता जताई थी कि और कहा था कि अगर इंसान इसी तेजी के साथ बढ़ते रहे तो वो ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जहां परमाणु युद्ध उन्हें खत्म कर देगा. Stephen Hawking के मुताबिक, धरती को खत्म करने वाले दूसरे खतरों में महामारी, AI और एलियंस भी शामिल हैं.

क्या परमाणु युद्ध संभव है?

रूस ने कहा था कि यूक्रेन से लड़ते हुए परमाणु हमला संभव है. वहीं, इजरायल भी हमास और ईरान के साथ कई लड़ाईयों में शामिल रहा है. एलियंस का धरती पर हमला दूर की बात हो सकती है लेकिन हॉकिंग ने उस समय कहा था कि, UFO पृथ्वी के ऊपर घूम रहे होंगे. साथ ही, ये भी कहा था कि, हो सकता है UFO में एलियंस हों और सरकार इस बात को दबा रही हो.

AI से दुनिया को क्या है खतरा?

विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि, कृत्रिम जनरेटिव इंटेलिजेंस(AGI)इंसान के अस्तित्व के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है. कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि, दुनिया के अरबपति लोग AI का इस्तेमाल दुनिया पर करने से पहले ही अपने लिए बंकर बना रहे हैं. इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, ग्रीनहाउस गैस जैसी समस्यआएं भी हमारे सामने हैं जिनकी वजह से वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है.