मत करो एलियंस और UFO से संपर्क अगर आ गए तो...मरने से पहले क्यों दी थी स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी

UFO and Aliens: महान वैज्ञानिक Stephen Hawking ने ब्लैक होल के रहस्यों को सुलझाने में बहुत मदद की थी. उन्होंने चेतावनी दी थी अगर एलियंस हमसे संपर्क करते हैं तो शायद ये अच्छा नहीं होगा. हॉकिंग ने कहा था कि वो धरती को ऐसे ग्रह के तौर पर देख सकते हैं जिस पर कब्जा किया जा सके. हाल ही में एलियन शिप के हमले की खबरें और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एलियंस में दिलचस्पी दिखाना इस चेतावनी को और भी जरूरी बना देता है. एक पॉडकास्ट में जेंडी ने कहा था, मैं UFO को लेकर बहुत ही उत्सुक हूं.

क्या दी थी चेतावनी?

2018 में अपनी मौत से पहले Stephen Hawking ने चेतावनी दी थी कि हमें एलियंस से संपर्क करने की कोशिश नहीं करना चाहिए खासकर उनसे जो हमसे बहुत ही ज्यादा समझदार हैं. उन्होंने कहा था कि अगर Aliens ने हमें खोज लिया तो वो शायद अच्छे इरादे से नहीं आएंगे. आगे उन्होंने कहा था कि वह धरती को ऐसी जगह मान सकते हैं जहां से सब कुछ लूटा जा सकता है.

एलिंयस के किसकी की थी तुलना?

2010 में Into The Universe नाम के शो में हॉकिंग ने कहा था, अगर एलियंस हमसे मिलने आए तो इसका अंजाम वैसा ही होगा जैसा कोलंबस के अमेरिका पहुंचने पर हुआ था. उन्होंने बताया कि कोलंबस के आने से अमेरिका के मूल निवासियों का हाल बहुत बुरा हुआ था. इसी तरह जब कोई ताकतवर समाज कम विकसित समाज से मिलता है तो उसपर हावी हो जाता है.

इंसानों को क्या करना चाहिए?

Stephen Hawking का मानना था कि हमें एलियंस को सिर्फ चुपचाप देखना चाहिए. हालांकि कुछ वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं और उनका कहना है कि इंसान 100 साल से ज्यादा समय से स्पेस में रेडियो सिग्नल भेज रहा है. इसलिए अगर वाकई में कोई समझदार एलियन प्रजाति है तो उन्हें हमारे बारे में पहले ही पता चल गया होगा. इसलिए अगर हॉकिंग की चेतावनी सही थी तो हम पहले से ही खतरे में हैं.