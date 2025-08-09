मत करो एलियंस और UFO से संपर्क अगर आ गए तो...मरने से पहले क्यों दी थी स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी
Advertisement
trendingNow12873396
Hindi Newsविज्ञान

मत करो एलियंस और UFO से संपर्क अगर आ गए तो...मरने से पहले क्यों दी थी स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी

Stephen Hawking Prediction: मरने से पहले स्टीफन हॉकिंग ने बार-बार ये चेतावनी दी थी कि हमें एलियंस से संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. आजकल लोग जब UFO और एलियंस में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो उनकी ये चेतावनी फिर से चर्चाओं में घिर गई है. आइए जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने एलियंस के बारे में क्या कहा था?

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 09, 2025, 09:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मत करो एलियंस और UFO से संपर्क अगर आ गए तो...मरने से पहले क्यों दी थी स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी

UFO and Aliens: महान वैज्ञानिक Stephen Hawking ने ब्लैक होल के रहस्यों को सुलझाने में बहुत मदद की थी. उन्होंने चेतावनी दी थी अगर एलियंस हमसे संपर्क करते हैं तो शायद ये अच्छा नहीं होगा. हॉकिंग ने कहा था कि वो धरती को ऐसे ग्रह के तौर पर देख सकते हैं जिस पर कब्जा किया जा सके. हाल ही में एलियन शिप के हमले की खबरें और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एलियंस में दिलचस्पी दिखाना इस चेतावनी को और भी जरूरी बना देता है. एक पॉडकास्ट में जेंडी ने कहा था, मैं UFO को लेकर बहुत ही उत्सुक हूं. 

क्या दी थी चेतावनी?
2018 में अपनी मौत से पहले Stephen Hawking ने चेतावनी दी थी कि हमें एलियंस से संपर्क करने की कोशिश नहीं करना चाहिए खासकर उनसे जो हमसे बहुत ही ज्यादा समझदार हैं. उन्होंने कहा था कि अगर Aliens ने हमें खोज लिया तो वो शायद अच्छे इरादे से नहीं आएंगे. आगे उन्होंने कहा था कि वह धरती को ऐसी जगह मान सकते हैं जहां से सब कुछ लूटा जा सकता है. 

एलिंयस के किसकी की थी तुलना?
2010 में Into The Universe नाम के शो में हॉकिंग ने कहा था, अगर एलियंस हमसे मिलने आए तो इसका अंजाम वैसा ही होगा जैसा कोलंबस के अमेरिका पहुंचने पर हुआ था. उन्होंने बताया कि कोलंबस के आने से अमेरिका के मूल निवासियों का हाल बहुत बुरा हुआ था. इसी तरह जब कोई ताकतवर समाज कम विकसित समाज से मिलता है तो उसपर हावी हो जाता है. 

इंसानों को क्या करना चाहिए?
Stephen Hawking का मानना था कि हमें एलियंस को सिर्फ चुपचाप देखना चाहिए. हालांकि कुछ वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं और उनका कहना है कि इंसान 100 साल से ज्यादा समय से स्पेस में रेडियो सिग्नल भेज रहा है. इसलिए अगर वाकई में कोई समझदार एलियन प्रजाति है तो उन्हें हमारे बारे में पहले ही पता चल गया होगा. इसलिए अगर हॉकिंग की चेतावनी सही थी तो हम पहले से ही खतरे में हैं. 

About the Author
author img
शुभम पाण्डेय

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Scientist Stephen Hawking

Trending news

भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 जवान शहीद; 11 घायल
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 जवान शहीद; 11 घायल
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
;