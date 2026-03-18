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Hindi Newsविज्ञानसमुद्र में आया भयंकर तूफान और बाहर निकल आया 1 करोड़ साल पुराना खजाना, वैज्ञानिक भी रह गए दंग!

समुद्र में आया भयंकर तूफान और बाहर निकल आया 1 करोड़ साल पुराना 'खजाना', वैज्ञानिक भी रह गए दंग!

Whale Fossils Portugal Beach: समुद्र में आया तूफान कभी-कभी वह दिखा देता है जो हजारों सालों की खुदाई में भी नहीं मिलता. ऐसा ही हुआ है पुर्तगाल के समुद्र तक पर जहां कुदरत ने खुद अपनी पुरानी फाइलों को खोल दिया है. यहां दो ऐसी व्हेल के कंकाल मिले हैं जो 1 करोड़ साल पहले समंदर की रानी हुआ करती थीं. लहरों और समय की मार से बचकर निकले ये अवशेष अब वैज्ञानिकों को उस दौर की कहानी खोजने में मदद करेंगे जब पुर्तगाल का यह तट आज से बिल्कुल अलग था.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 18, 2026, 08:38 AM IST
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समुद्र में आया भयंकर तूफान और बाहर निकल आया 1 करोड़ साल पुराना 'खजाना', वैज्ञानिक भी रह गए दंग!

Whale Fossils Portugal Beach: जरा सोचिए, आप किसी समुद्र के किनारे पर हों और अचानक लहरें हटने पर आपके सामने एक ऐसा कंकाल आ जाए जो तब का है जब इंसानों का नामोनिशान भी नहीं था! कुछ ऐसा ही हुआ है पुर्तगाल के ग्रैंडोला तट पर. जहां आए एक भयंकर तूफान ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. कुदरत ने अपने अंदर छिपे 1 करोड़ साल पुराने एक ऐसे रहस्य का सामने ला दिया है जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है. रेत की परतों के नीचे दबे ये 2 बड़े कंकाल जिसमें सिर्फ हड्डियां नहीं बल्कि बीते हुए उस दौर का आइना हैं जब समंदर की दुनिया आज से पूरी तरह अलग थी.

प्रकृति समय-समय पर अपने अंदर छिपे रहस्यों को सामने लाती है. पुर्तगाल के ग्रैंडोला तट पर आए एक समुद्री तूफान में लहरों के टकराने और रेत खिसकने से समुद्र तट पर दो प्राचीन व्हेल के कंकाल सामने आए जो आझ से करीब 10 मिलियन यानी 1 करोड़ साल पुराने बताए जा रहे हैं.

तूफान ने खोला प्राचीन समंदर का राज!
गैले-फोंटेनहास बीच के उत्तरी हिस्से में चट्टानों के बीच इन 2 अलग-अलग व्हेल्स की खोपड़ी, जबड़े, रीढ़ के जोड़ और पसलियां पाई गई हैं. यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर इतने पुराने अवशेष बिखरे हुए मिलते हैं, लेकिन यहां व्हेल के शरीर के काफी हिस्से एक साथ मिले हैं. लोरिन्हा संग्रहालय की एक्सपर्ट कार्ला टॉमस की टीम ने ज्वार-भाटे और लहरों से जूझते हुए इन हड्डियों को बाहर निकाला. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अवशेष लेट मियोसीन काल के हैं जब पुर्तगाल का समुद्री तट आज की तुलना में बिल्कुल अलग दिखता था.

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क्या थी इन व्हेल्स की पहचान?
रिसर्च टीम की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन व्हेल को मिस्टिसेटी ग्रुप का हिस्सा माना जा रहा है. ये वही ग्रुप है जिससे आज के बैलिन व्हेल तैयार हुई हैं. बैलिन व्हेल के दांत नहीं होते बल्कि उनके मुंह में केराटिन की प्लेटें होती हैं जो पानी से छोटे जीवों को छानकर खाने में उनकी मदद करती हैं. वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि ये सेटोथेरिडी परिवार से हो सकती हैं जो अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुका हैं. हालांकि इनकी सटीक प्रजाति का पता तब चलेगा जब लैब में इनके ऊपर जमी चट्टानों और मिट्टी को पूरी तरह साफ किया जाएगा.

सिर्फ व्हेल नहीं, मिला पूरा इकोसिस्टम
सबसे चौंकानी वाली बात यह है कि तूफान ने सिर्फ व्हेल ही नहीं बल्कि लगभग 100 मीटर के दायरे में फैले एक विशाल फॉसिल बेड को भी सामने लाया है. यहां व्हेल के साथ-

प्राचीन डॉल्फिन, कछुए और शार्क के अवशेष सामने आए हैं.

हड्डियों वाली मछलियां और समुद्री सीपी के ढेर मिले हैं.

इक्नोफॉसिल्स यानी जीवों की गतिविधियों के निशान भी मिले हैं जो बताते हैं कि उस दौर में जीव समुद्र की तलहटी में कैसे बिल बनाते थे.

समय के खिलाफ एक जंग
इन अवशेषों को बचा पानी रिसर्चर्स के लिए किसी रेस से कम नहीं था. हड्डियां इंटरटाइडल जोन यानी उस इलाके में थीं जहां ज्वार के समय पानी से डूब जाता है, इसलिए हर अगली लहर उन्हें तबाह कर सकती थी. टीम ने बहुत ही कम समय में इन नाजुक हड्डियों को निकाला, पैक किया और सुरक्षित स्थान तक ले गया.

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अब आगे क्या?
अभी यह जीवाश्म ग्रैंडोला में हैं जहां से इन्हें लोरिन्हा की लैब में भेजा जाएगा. वहां इन्हें साफ करने और संरक्षित करने में महीनों का समय लग जाएगा. इसके बाद एक स्थानीय सहयोग समझौते के तहत इन खोजों को आम लोगों को भी दिखाया जाएगा जिससे लोग अपने प्राकृतिक विरासत को देख और जान सकें.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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