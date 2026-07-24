होर्मुज में फंसे 1500 जहाजों के नीचे चिपकी यह 'चीज' लील जाएगी दुनिया के महासागर, वैज्ञानिकों ने बजाया खतरे का सायरन

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब सिर्फ दो देशों या तेल की आपूर्ति तक सीमित नहीं रह गया है. फारस की खाड़ी और होर्मुज की खाड़ी (Strait of Hormuz) में पिछले चार महीनों से फंसे 1500 से अधिक वाणिज्यिक जहाज अब एक नए और अनदेखे बायो-खतरे का केंद्र बन चुके हैं. 24 अंतरराष्ट्रीय समुद्री वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी ने खुलासा किया है कि इन रुके हुए जहाजों के नीचे पनप रहे समुद्री जीव आने वाले समय में पूरी दुनिया के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर सकते हैं.
अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी 2026 से जारी युद्ध के कारण दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्ग यानी होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह ठप पड़ा है. इस रास्ते से सालाना लगभग 600 अरब डॉलर का ऊर्जा व्यापार होता है. फिलहाल 1500 से ज्यादा जहाज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में फंसे हुए हैं. महीनों से एक ही जगह खड़े रहने की वजह से जहाजों के निचले हिस्से (Hull) पर समुद्री जीव तेजी से जमा हो रहे हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि जब भी व्यापार फिर से शुरू होगा, ये जहाज पूरी दुनिया में विदेशी आक्रमणकारी प्रजातियों को फैलाने का काम करेंगे.
जहाज के पानी में डूबे हिस्सों पर काई, सूक्ष्मजीव, शंख, घोंघे और बार्नकल जैसे जीवों के जमा होने की प्रक्रिया को 'बायोफाउलिंग' (Biofouling) कहा जाता है. जब जहाज महीनों तक एक ही जगह स्थिर खड़े रहते हैं, तो यह परत बहुत मोटी हो जाती है. यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल साइंस (UMCES) और वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन (WHOI) के शोधकर्ताओं ने अपनी स्टडी "Closure of the Strait of Hormuz May Trigger a Bioinvasion Super-Spreader Event" में इसे वैश्विक समुद्री आक्रमणकारी प्रजातियों का 'सुपर-स्प्रेडर' कार्यक्रम बताया है.
समुद्री वैज्ञानिक कैरोलिन टेपोल्ट के अनुसार, जब ये जहाज दूसरे देशों के बंदरगाहों पर पहुंचेंगे तो वहां की स्थानीय समुद्री प्रजातियों को नष्ट कर देंगे. इसका सबसे बड़ा उदाहरण 'एशियन ग्रीन मसल' (Asian Green Mussel) है, जिसने कैरिबियन और दक्षिण अटलांटिक महासागर में जाकर वहां की स्थानीय प्रजातियों को खत्म कर दिया था. इसके अलावा, ये जीव बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे और जहाजों को भी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं.
जहाज के नीचे जमी यह जीव-जंतुओं की परत न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि जहाजों की गति को भी धीमा कर देती है. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (IMO) के अनुसार, जहाज पर जमी काई की पतली परत भी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर देती है. यदि जहाज पर बार्नकल जम जाएं, तो ईंधन की खपत 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाती है. समुद्री उद्योग अपनी कुल ईंधन खपत का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा केवल इस घर्षण (Drag) से निपटने में खर्च करता है.
अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों के मुताबिक 30 दिनों से अधिक समय तक खड़े जहाजों की तुरंत सफाई जरूरी होती है, जबकि ये जहाज चार महीने से ज्यादा समय से खड़े हैं. अब इस संकट से बचने के लिए गोताखोरों की मदद ली जा रही है जो समुद्र के भीतर जाकर जहाजों के निचले हिस्सों को खुरचकर साफ कर रहे हैं. एक जहाज की सफाई का खर्च 60 प्रतिशत तक बढ़ गया है और यह लगभग 8,000 डॉलर (लगभग 6.5 लाख रुपये) प्रति जहाज तक पहुंच चुका है. अगर समय रहते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़े कदम नहीं उठाए गए, तो यह समस्या भविष्य के लिए एक बड़ा प्राकृतिक आपदा रूप ले सकती है.