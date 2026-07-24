Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /होर्मुज में फंसे 1500 जहाजों के नीचे चिपकी यह चीज लील जाएगी दुनिया के महासागर, वैज्ञानिकों ने बजाया खतरे का सायरन

होर्मुज में फंसे 1500 जहाजों के नीचे चिपकी यह 'चीज' लील जाएगी दुनिया के महासागर, वैज्ञानिकों ने बजाया खतरे का सायरन

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच होर्मुज की खाड़ी में फंसे 1500 से अधिक जहाजों पर 'बायोफाउलिंग' का खतरा मंडरा रहा है. वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि ये जहाज दुनिया भर में समुद्री विनाशकारी प्रजातियों के 'सुपर-स्प्रेडर' बन सकते हैं.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jul 24, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:12 AM IST
होर्मुज में फंसे 1500 जहाजों के नीचे चिपकी यह 'चीज' लील जाएगी दुनिया के महासागर, वैज्ञानिकों ने बजाया खतरे का सायरन
Image Credit: अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच होर्मुज की खाड़ी में फंसे 1500 से अधिक जहाजों पर &#039;बायोफाउलिंग&#039; का खतरा मंडरा रहा है.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली में चाकूबाजी, डीजे के पैसों के विवाद में दो युवकों पर जानलेवा हमला
Mangolpuri stabbing incident7 min ago
2
Adarsh Baal Vidyalaya8 min ago
3
US tariff17 min ago
4
nokia19 min ago
5
Japan Human Refrigerator24 min ago