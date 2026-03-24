इंसानों से भी पुराना है 'Strait of Hormuz' का वजूद! जानें कैसे बना दुनिया का सबसे बिजी समुद्री रास्ता, जहां आज छिड़ा है महायुद्ध

The Geological Birth of Hormuz: आज जब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है. यूएस-ईरान-इजरायल का युद्ध चल रहा है, तो पूरी दुनिया की नजरें Strait of Hormuz (होर्मुज जलडमरूमध्य) पर टिकी हैं. इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण 'चोक पॉइंट' माना जाता है, क्योंकि यहां से वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रणनीतिक गलियारा आज का नहीं, बल्कि लाखों साल पुराना है? वैज्ञानिकों के अनुसार, होर्मुज का वजूद तब से है, जब धरती पर पहला इंसान पैदा भी नहीं हुआ था. यह रास्ता लाखों साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की जबरदस्त टक्कर और हलचल से बना था. आइए, जानते हैं इस सबसे अहम समुद्री सप्लाई मार्ग की पूरी कहानी.

कैसे बना दुनिया का सबसे 'खतरनाक' समुद्री रास्ता?

वैज्ञानिकों के अनुसार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की कहानी अरब प्लेट (Arabian Plate) और यूरेशियन प्लेट (Eurasian Plate) की आपसी टक्कर से जुड़ी है. लाखों साल पहले अरब प्लेट उत्तर की ओर बढ़ने लगी और यूरेशियन प्लेट से टकरा गई. तब इस टक्कर से न केवल बड़े पहाड़ बने, बल्कि समुद्र के बीच में एक संकरा रास्ता भी तैयार हो गया. यह टक्कर इतनी तेज और शक्तिशाली थी कि इसने फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एक नेचुरल गेटवे बना दिया. रिसर्चर्स का दावा है कि जब यह रास्ता पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, तब पृथ्वी पर आदिमानव का विकास भी शुरू नहीं हुआ था.

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क्यों है यह दुनिया का 'चोक पॉइंट'?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बनावट ऐसी है कि यह अपनी सबसे संकरी जगह पर मात्र 33 किलोमीटर चौड़ा है. इसी 33 किलोमीटर के रास्ते से दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20% हिस्सा और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) का एक तिहाई हिस्सा गुजरता है. यहां से गुजरने वाले जहाजों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए इसे 'चोक पॉइंट' कहा जाता है. अगर यह रास्ता बंद हो जाए, तो दुनिया भर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी. अगर हाल में आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो फरवरी 2026 के अंत से शुरू हुए तनाव के कारण इस रास्ते से ट्रैफिक में 90% से ज्यादा की गिरावट आई है, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं.

इंसानों से भी पुराना है ये रास्ता

जब धरती पर पहला इंसान (Homo Sapiens) पैदा भी नहीं हुआ था, तब से यहां पानी की लहरें बह रही हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के जलस्तर में उतार-चढ़ाव (Ice Ages) की वजह से यह रास्ता कई बार सूखा भी रहा और फिर से पानी से भर गया. आखिरी बार लगभग 15,000 साल पहले, जब हिमयुग खत्म हुआ और बर्फ पिघली, तब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ने वह रूप लिया, जो हम आज देखते हैं.

आज क्यों है दुनिया की इस पर नजर?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि इसको दुनिया की 'एनर्जी लाइफलाइन' कहा जाता है. इसके नीचे की चट्टानों में वह तेल छिपा है, जो टेथीस सागर के जमाने से बन रहा था. यह रास्ता सदियों से यूरोप और एशिया के बीच मसालों, रेशम और कीमती सामानों के व्यापार का मुख्य जरिया रहा है. ओमान और ईरान के बीच स्थित यह रास्ता इतना संकरा है कि जो इसे कंट्रोल करता है, वह वैश्विक अर्थव्यवस्था की नब्ज को कंट्रोल कर सकता है. क्योंकि आज यहां से रोजाना करीब 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है. इसकी चौड़ाई सबसे कम जगह पर महज 33 से 39 किलोमीटर है. इसमें जहाजों के आने-जाने के लिए सिर्फ 2 मील चौड़ी लेन ही सुरक्षित है.

भूविज्ञान और इतिहास का संगम

पुरातत्वविदों (Archaeologists) और भूवैज्ञानिकों (Geologists) का मानना है कि इस रास्ते के बनने से समुद्र की धाराओं (Sea Currents) और स्थानीय जलवायु में भारी बदलाव आया था. इसी बदलाव ने फारस की खाड़ी के आसपास के इलाके को व्यापार और जीवन के लिए अनुकूल बनाया. वैज्ञानिकों का कहना है कि जो रास्ता आज देशों के बीच तनाव का कारण बनता है, वह असल में पृथ्वी के क्रमिक विकास (Evolution) का एक अद्भुत उदाहरण है.

खोज का महत्व

यह रिसर्च हमें यह समझने में मदद करती है कि भविष्य में टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल इस रास्ते को कैसे प्रभावित कर सकती है. क्या यह रास्ता और संकरा होगा या आने वाले लाखों सालों में समुद्र का स्तर बढ़ने से यह पूरी तरह बदल जाएगा? वैज्ञानिक अब इसी के गणित सुलझाने में लगे हैं.

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