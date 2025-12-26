NASA के TESS ने पकड़ा अंतरिक्ष का रहस्य, ब्लैक होल के पास घूमता तारा; सुलझ गई 5 अरब साल पुरानी गुत्थी

Advertisement
Hindi Newsविज्ञानNASA के TESS ने पकड़ा अंतरिक्ष का रहस्य, ब्लैक होल के पास घूमता तारा; सुलझ गई 5 अरब साल पुरानी गुत्थी

Black Hole Gaia Bh2: वैज्ञानिकों ने एक ऐसे तारे का रहस्य सुलझाया है जो एक शांत ब्लैक होल के पास घूम रहा है. सामान्य नियमों को नहीं मानता है. यह लाल विशाल तारा बाहर से बूढ़ा दिखता है. इसकी रोशनी में होने वाले हल्के बदलावों से पता चला है कि इसका अतीत काफी हिंसक रहा होगा. इसलिए ऐसा  हो सकता है कि यह तारा कभी किसी दूसरे तारे से टकराया हो.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 26, 2025, 05:08 PM IST
Black Hole Gaia Bh2: हवाई विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी खगोल वैज्ञानिकों ने एक दूर स्थित लाल विशाल तारे पर नई रिसर्च की है. यह तारा एक शांत ब्लैक होल के साथ मिलकर Gaia BH2 नाम के सिस्टम का हिस्सा है. वैज्ञानिकों ने इस तारे की रोशनी में होने वाले बेहद छोटे उतार-चढ़ाव को देखा. उससे इसके अंदर की कहानी समझने की कोशिश की है.

NASA के TESS सैटेलाइट की मदद से वैज्ञानिकों ने इस तारे में होने वाले हल्के कंपन को पकड़ा. इन्हें स्टारक्वेक कहा जाता है. जैसे धरती के भूकंप से जमीन के अंदर की जानकारी मिलती है. वैसे ही इन कंपन से तारे के अंदर की हालत समझी जा सकती है. इन कंपन की मदद से वैज्ञानिकों ने तारे के अंदरूनी हिस्से के बारे में सटीक जानकारी हासिल कर ली.

बता दें कि रिसर्च में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि यह तारा देखने में बहुत पुराना लगता है. इसमें भारी तत्वों की मात्रा ज्यादा है. आमतौर पर बहुत पुराने तारों में पाई जाती है. इस वजह से वैज्ञानिकों को पहले लगा, यह तारा बेहद पुराना होगा, लेकिन जब इसके अंदरूनी कंपन का अध्ययन किया गया तो पता चला कि इसकी उम्र करीब 5 अरब साल है पर ये इतनी ज्यादा नहीं मानी जाती है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा फर्क तभी आ सकता है जब तारे ने अकेले विकास न किया हो. संभव है कि इस तारे ने किसी दूसरे तारे से द्रव्यमान लिया हो. फिर अतीत में किसी तारे से टकराकर उससे मिल गया हो. यही वजह है कि इसकी बनावट और उम्र आपस में मेल नहीं खा पा रही है.

एक और हैरान करने वाली बात इसकी घूमने की रफ्तार को कहा जा रहा है. जमीन से किए गए लंबे समय के अवलोकन से पता चला कि यह तारा करीब 398 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है. लाल विशाल तारों के लिए यह गति काफी तेज मानी जाती है. वैज्ञानिक बताते हैं कि यह तेजी अपने आप नहीं आ सकती. इसका मतलब है कि ब्लैक होल या किसी पुराने साथी तारे के साथ इसके रिश्ते ने इसे तेज घुमाया है.

साथ ही इसके लिए वैज्ञानिकों ने Gaia BH3 नाम के एक और शांत ब्लैक होल सिस्टम पर रिसर्च की. वहां एक तारे में ऐसे कंपन दिखने चाहिए थे लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया. इससे साफ पता चलता है कि बहुत कम धातु वाले तारों को लेकर बनी मौजूदा सोच में बदलाव की जरूरत हो सकती है.

Gaia BH2 और Gaia BH3 जैसे सिस्टम खास इसलिए हैं क्योंकि इनमें ब्लैक होल शांत हैं. ये अपने साथी तारों से चीजें नहीं खींच रहे इसलिए एक्स-रे नहीं छोड़ते है. इन्हें तारों की चाल को ध्यान से देखकर खोजा गया है. 

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

Black Hole Gaia Bh2

