/29 जून को दिखेगा खूबसूरत स्ट्रॉबेरी मून, क्या सच में लाल रंग का हो जाएगा चांद? जानें भारत में कब दिखेगा यह अनोखा नजारा

Strawberry Moon Date Time: क्या आपने कभी आसमान में कभी हल्के सुनहरे या नारंगी रंग का बड़ा सा चांद देखा है? शायद नहीं, तो जून के आखिरी में आपको एक ऐसा ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल सकता है. इस बार आसमान में स्ट्रॉबेरी मून चमकने जा रहा है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग बेताब हैं. 29-30 जून की रात दुनिया कई हिस्सों में स्ट्रॉबेरी मून दिखाई देगा. अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर स्ट्रॉबेरी मून है क्या और भारत में क्या यह दिखाई देगा? आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब.
स्ट्रॉबेरी मून जून की पूर्णिमा 29-30 जून की रात दिखाई देगा. मून का यह खास अंदाज दुनिया के कई हिस्सों समेत भारत में भी दिखाई देगा. स्ट्रॉबेरी नाम सुनते ही लगता है कि चांद का रंग स्ट्रॉबेरी जैसा लाल या गुलाबी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इस पूर्णिमा की खासियत इसका क्षितिज के बहुत ही करीब दिखाई देनाॉ और सुनहरी चमक के साथ नजर आना है. ऐसे में अगर आप भी इस खूबसूरत नजारे को अपने आंखों में कैद करना चाहते हैं, आप 29-30 जून को चांद निकलने का इंतजार कर सकते हैं.
स्ट्रॉबेरी मून अपने नाम के उलट, यह चांद असल में गुलाबी या लाल रंग का नहीं दिखाई देता. इस चांद का नाम स्ट्रॉबेरी मून अमेरिकी मूल-निवासियों ने रखा था, इसके पीछे का कारण है कि वहां इस समय वाइल्ड स्ट्रॉबेरी यानी स्ट्रॉबेरी की फसल पककर तैयार होती है.
जून में दिखाई देने वाले इस स्ट्रॉबेरी मून की सबसे खास बात यह है कि यह आसमान में काफी नीचे दिखाई देता है. यह दक्षिण-पूर्वी आसमान से उगता है और धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता है. सर्दियों के पूरे चांद की तरह यह आसमान में बहुत ऊपर नहीं जाता, बल्कि पूरी रात दक्षिणी आसमान में नीचे ही बना रहता है. द ओल्ड फार्मर्स अल्मनाक के अनुसार, एल्गोनक्विन जनजातियों ने जून के इस फुल मून का नाम स्ट्रॉबेरी की कटाई के सीजन पर रखा था.
स्ट्रॉबेरी मून को लेकर यह भी दावा किया जाता है, कि इस दिन चांद का आकार बड़ा दिखाई देता है. दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार यह सामान्य चांद से बड़ा नहीं होता है, लेकिन जब यह जमीन के करीब होता है, तो मून इल्यूजन के कारण यह पेड़ों और इमारतों के पीछे से काफी बड़ा दिखाई देता है. इसके साथ ही, नीचे होने के कारण से इसकी रोशनी को धरती के वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे यह हल्के सुनहरे या नारंगी रंग का बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है. यह इस साल की गर्मियों का पहला फुल मून भी है.
यह स्ट्रॉबेरी मून 29 जून को भारतीय समयानुसार रात 11:57 बजे पर अपने पूरे पीक पर होगा. हालांकि, कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि भारत में इसका सबसे सटीक समय 30 जून की सुबह 5:27 बजे होगा, जब यह पूरी तरह से चमकीला दिखेगा.
सबसे बेस्ट व्यू
भारत में इस चांद को देखने का सबसे अच्छा समय 29 जून की शाम को चांद निकलने के ठीक बाद होगा.
फोटोग्राफी के लिए
अगर आप तस्वीरें लेना चाहते हैं, तो चांद उगने के पहले एक घंटे के भीतर फोटो खींच लें, जब इसका रंग हल्का सुनहरा और नारंगी होता है.
इसे देखने के लिए किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है, यह सीधे आंखों से साफ दिखेगा. बस किसी ऐसी जगह जाएं जहां अंधेरा हो और प्रदूषण कम हो.