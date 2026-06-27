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29 जून को दिखेगा खूबसूरत स्ट्रॉबेरी मून, क्या सच में लाल रंग का हो जाएगा चांद? जानें भारत में कब दिखेगा यह अनोखा नजारा

Strawberry Moon 2026: जून के आखिर में आसमान में एक खूबसूरत खगोलीय नराजा दिखने वाला है. 29-30 जून की रात दुनिया के कई हिस्सों समेत भारत में भी स्ट्रॉबेरी मून दिखाई देगा. इस बेहद खास चांद का नाम सुनकर लोग सोचते हैं कि क्या इसका रंग लाल या गुलाबी होगा? आइए जानते हैं इस खगोलीय घटना का सच और भारत में इसे देखने का सही समय.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 27, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:09 PM IST
29 जून को दिखेगा खूबसूरत स्ट्रॉबेरी मून, क्या सच में लाल रंग का हो जाएगा चांद? जानें भारत में कब दिखेगा यह अनोखा नजारा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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