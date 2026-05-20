चीन-पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन! ओडिशा के चांदीपुर में भारत ने दागा अचूक 'सूर्यास्त्र', जानें इसकी ताकत और खासियत

Suryastra Rocket System: भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दुनिया को चौंका दिया है. देश की प्राइवेट डिफेंस कंपनी ने एडवांस गाइडेड रॉकेट प्रणाली सूर्यास्त्र का सफल परीक्षण किया. ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से दागे गए इस रॉकेट ने 300 किलोमीटर दूर बेहद मामूली अंतर के साथ सुई की नोक जैसा सटीक निशाना लगाया. इस अचूक मारक क्षमता ने चीन और पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा दी हैं.
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Suryastra Rocket System: भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को एडवांस बनाने और बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहा है. इसी क्रम में भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ी कामयाबी वाला है. बुधवार 20 मई को देश की प्राइवेट रक्षा कंपनी Nibe Limited ने 300 किलोमीटर तक मार करने वाली अत्याधुनिक सूर्यास्त्र रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है. सबसे खास बात यह है कि इस रॉकेट ने बहुत ही कम त्रुटि के साथ एकदम सटीक निशाना लगाया, जिसे युद्ध तकनीक के लिहाज से बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी नाइब लिमिटेड ने ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में अपने लॉन्ग-रेंज सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफर ट्रायल किया है. इस सफल टेस्टिंग से भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होने की उम्मीद है.
रॉकेट के टेस्ट के दौरान सूर्यास्त्र के दो अलग-अलग वेरिएंट्स को दागा गया
पहला वेरिएंट
150 किलोमीटर की रेंज वाला.
दूसरा वेरिएंट
300 किलोमीटर की रेंज वाला.
WATCH | In a major boost for Indian defence forces, private sector firm Nibe Limited has successfully carried out the firing demonstration of the Suryastra rockets of 150 km and 300 Km range in ITR Chandipur Orissa. The rockets achieved CEP of 1.5 meters and 2 meters… pic.twitter.com/9qgVI913ap
ANI (ANI) May 20, 2026
रक्षा अधिकारियों के अनुसार, दोनों ही रॉकेट्स ने अपने टारगेट पर बहुत ही सटीक निशाना लगाया. सैन्य भाषा में सटीकता को मापने वाले पैमाने सर्कुलर एरर प्रोबेबल यानी CEP के मामले में इस रॉकेट ने दुनिया भर को चौंका दिया है (CEP) के मामले में इस रॉकेट ने दुनिया को चौंका दिया है.
150 किमी रेंज वाले रॉकेट का CEP मात्र 1.5 मीटर रहा.
300 किमी रेंज वाले रॉकेट का CEP महज 2 मीटर दर्ज किया गया.
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डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज के समय में होने वाले युद्ध में सूर्यास्त्र जैसे गाइडेड रॉकेट सिस्टम गेम-चेंजर साबित होते हैं. दुनिया भर में चल रहे संघर्षों में भी देखा गया है कि लॉन्ग-रेंज गाइडेड मिसाइल और रॉकेट ही दुश्मन के सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को पलक झपकते ही तबाह कर रहे हैं.
अभी तक भारत में बड़े स्तर पर हथियार और मिसाइल सिस्टम सिर्फ सरकारी कंपनियों जैसे DRDO से बनाए जाते थे. लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रही हैं. सूर्यास्त्र का सफल ट्रायल सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक बड़ी जीत मानी जा रही है. सफल ट्रायल के बाद अब यह रॉकेट जल्द ही भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार है.
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