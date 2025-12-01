Advertisement
150 मिलियन साल पुरानी डायनासोर की हड्डी! पहले दिन ही बच्चे की खोज से वैज्ञानिक दंग; बदल गई उसकी…

150 million year old dinosaur fossil: आज हम आपको ऐसे छात्र के बारे में बताएंगे जिसने अमेरिका के मोंटाना की खुदाई के दौरान 150 मिलियन साल पुरानी डायनासोर की हड्डी खोजा है, जिसके बाद पूरी दुनिया में वो चर्चा का विषय बना हुआ है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 01, 2025, 06:02 AM IST
science news in hindi: अमेरिका के मोंटाना में एक खुदाई के दौरान एक अनोखी खोज हुई है. यह खोज किसी वैज्ञानिक ने नहीं, बल्कि एक स्कूल के छात्र ने की है. कनेक्टिकट के चेशायर एकेडमी में पढ़ने वाले छात्र एडन कॉनर ने 150 मिलियन साल पुरानी डायनासोर की हड्डी ढूंढी है. यह हड्डी जुरासिक काल की है, जब धरती पर बड़े-बड़े डायनासोर घूमते थे.

रेड लॉज इलाके की खुदाई 
एडन इस गर्मियों में एक रिसर्च टीम के साथ मोंटाना के रेड लॉज इलाके में खुदाई करने गए थे. यह मौका उन्हें उनके स्कूल के रिजोलो-लार्सन वेंचर ग्रांट प्रोग्राम से मिला था. इस प्रोग्राम के जरिए छात्रों को अलग-अलग देशों और जगहों पर रोचक प्रोजेक्ट करने का अवसर दिया जाता है.

छोटे डायनासोर की है हड्डी
सबसे खास बात यह रही कि खुदाई के पहले ही दिन एडन की नजर एक छोटी उंगली के आकार की हड्डी पर पड़ी थी. यह हड्डी किसी छोटे डायनासोर की मानी जा रही है. इसे जमीन से बाहर निकालने में उन्हें लगभग एक घंटे का समय लगा. खुदाई के दौरान उन्हें काफी सावधानी रखनी पड़ी ताकि हड्डी टूटने न पाए.

एडन ने बताया कि यह पल उनके लिए बहुत ज्यादा उत्साह भरा था और साथ ही थोड़ा डरावना भी, क्योंकि वे किसी बहुत कीमती चीज को संभाल रहे थे. हड्डी मिलने के बाद पूरे सप्ताह उन्होंने और भी हड्डियों को सुरक्षित पैक करने का काम किया, ताकि उन्हें ले जाने में कोई नुकसान न हो. फॉक्स न्यूज से बात करते हुए एडन ने कहा कि यह अनुभव उनके बचपन के सपनों को पूरा करने जैसा था. उन्हें अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ कि उन्होंने इतनी पुरानी और महत्वपूर्ण चीज खोजी है.

मार्क एरिसन ने भी की एडन की तारीफ 
चेशायर एकेडमी के डीन मार्क एरिसन ने भी एडन की तारीफ करते हुए कहा कि स्कूल को अपने छात्र पर बहुत गर्व है. उनकी मेहनत, सीखने का जुनून और धैर्य ने इस खोज को संभव बनाया है. उन्होंने बताया कि एडन अब ऐसे कॉलेज देख रहे हैं जहां उन्हें आगे पेलियॉन्टोलॉजी और म्यूजियम स्टडी जैसे विषय पढ़ने का मौका मिल सके. 

यह खोज साबित करती है कि अगर जज्बा और मेहनत हो तो बड़े वैज्ञानिक काम सिर्फ बड़े वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि छात्र भी कर सकते हैं. एडन की यह उपलब्धि आने वाले समय में उनके लिए नई संभावनाओं का रास्ता खोलेगी.

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको

dinosaur fossil

