Image of Moon: 2 लाख फोटो, 2 साल की मेहनत...सामने आई चंद्रमा की 174 मेगापिक्सेल की सबसे साफ तस्वीर

Detailed Image of Moon: चंद्रमा वैज्ञानिकों, खगोलविदों और आम लोगों के लिए आकर्षण का विषय बना हुआ है. नासा के आर्टेमिस 1 मिशन के चंद्रमा पर लॉन्च होने से कुछ दिन पहले, चांद की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जो उसकी सुंदरता को और भी अधिक देखने के लिए मजबूर कर रही है. स्पेस फोटोग्राफर एंड्रयू मैकार्थी और कॉनर माथेर्न ने चंद्रमा की 2,00,000 से अधिक इमेज को कैप्चर किया और उन्हें एक साथ जोड़ा.

174-मेगापिक्सेल की है फोटो

इन दोनों फोटोग्राफर ने अपनी शानदार क्रिएटिविटी को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. उनके पोस्ट के अनुसार, उन्होंने दो साल पहले इस प्रोजेक्ट पर एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किया. मैकार्थी ने लिखा कि उन्होंने अपने पुराने मून शॉट को और भी बेहतर करने का फैसला किया. मैकार्थी ने बताया कि ये फोटो 174-मेगापिक्सेल की है. उन्होंने कहा कि यह चंद्रमा का अब तक का सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन वाला शॉट है.

Two years ago, I teamed up with fellow astrophotographer and planetary scientist @MatherneConnor to capture the most ridiculously detailed moon image we could. Over the last few months we put our heads together again to come up with something even clearer. Behold: pic.twitter.com/SebeDRJx2h

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) August 20, 2022