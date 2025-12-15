अंतरिक्ष में मिली शक्कर, जी हां... इतनी चीनी तो गन्ना मिल में भी नहीं बनती होगी!

Sugar in space: अंतरिक्ष, आकाशगंगा, चांद, तारे, सितारे, ग्रह और धूमकेतु अनंत आसमान में अपनी विराट मौजूदगी से वैज्ञानिकों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं. धरती के सबसे करीबी ग्रह चंद्रमा पर इंसान चहलकदमी कर चुके हैं. बाकी अनंत ब्रहांड में वैज्ञानिक शोध जारी हैं. अपनी इन्हीं खोजों में नासा से लेकर इसरो तक के वैज्ञानिकों ने आसमान में छिपे राज तलाशने के दौरान वहां पानी, बर्फ और तमाम गैसें होने की चिंता की है. इस बीच कुछ रिसर्च के दौरान खासकर एक धूमकेतु की पड़ताल के दौरान स्पेस में शक्कर यानी चीनी मिलने का खुलासा हुआ तो न सिर्फ वैज्ञानिकों बल्कि आम लोगों का कौतूहल उस खोज को लेकर बढ़ गया.

स्पेस में चीनी यानी शक्कर

NASA के OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security-Regolith Explorer) स्पेसक्राफ्ट द्वारा धरती पर लाए गए सैंपल्स की स्टडी की रिपोर्ट से संंबंधित तीन पेपर, जर्नल नेचर जियोसाइंसेज और नेचर एस्ट्रोनॉमी द्वारा मंगलवार को पब्लिश हुए. उन पेपर्स में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. रिसर्च के मुताबिक स्पेस में जीव विज्ञान के लिए जरूरी शुगर, गोंद जैसा पदार्थ और तारों-सितारों की धूल यानी सुपरनोवा विस्फोटों से बनी धूल की उम्मीद से ज़्यादा मात्रा में मिली.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे पता चला कि उल्कापिंड पर शक्कर है?

नासा का अंतरिक्ष यान ओसिरिस-रेक्स (OSIRIS-REx) ऐसे ही उल्कापिंडों का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में लंबे समय से उड़ान भर रहा है. इसने एक एस्टेरॉयड बेनू (छोटा तारा) का अध्ययन किया जिसमें से टूटकर दो उल्कापिंड अलग हुए हैं. ये उल्कापिंड धरती पर नीचे आकर गिरे थे. फिर इन उल्कापिंडों की रासायनिक जांच की गई और उनके शोध में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं.

जीवन के लिए जरूरी चीनी

इसी स्टडी से जुड़े जापान की तोहोकू यूनिवर्सिटी के योशिहिरो फुरुकावा की अगुवाई में वैज्ञानिकों ने बेन्नू के सैंपल्स में हुई अपनी खोजों को जर्नल नेचर जियोसाइंस में विस्तार से बताया है. उन्होंने कहा, पांच-कार्बन वाली शुगर राइबोस और पहली बार किसी बाहरी सैंपल में, छह-कार्बन वाली ग्लूकोज पाई गई. हालांकि ये शुगर जीवन का सबूत नहीं हैं, लेकिन इनकी पहचान, बेन्नू के सैंपल्स में पहले पाए गए अमीनो एसिड, न्यूक्लियोबेस और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलकर, यह दिखाती है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के ब्लॉक्स पूरे सौर मंडल में फैले हुए थे.

ये भी पढ़ें- आसमान में दूसरा 'सूरज', 10 अरब गुना पावरफुल? वैज्ञानिकों को लोकेशन मिली



क्यों ये खोज है बड़ी?

वैज्ञानिकों के दोनों उल्कापिंडों की रासायनिक जांच में राइबोस मिले. यानी यह शक्कर का एक रासायनिक रूप है जिसकी मदद से RNA (Ribonucleic Acid) बनता है. RNA शरीर में संदेश भेजने का काम करता है. यह DNA से संदेश लेकर दूसरे राइबोसोम्स तक भेजता है. राइबोसोम्स RNA के संदेश को पढ़कर शरीर के जरूरत के मुताबिक प्रोटीन का निर्माण करता है. यानी RNA जीवन को विकसित करने का महत्वपूर्ण अवयव है.

जीवन के संकेत

उल्कापिंडों की जांच करने वाले वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अब अंतरिक्ष में सिर्फ पानी और बर्फ नहीं बल्कि शक्कर भी है जो राइबोस के रूप में मौजूद है. कुछ आशावान शोधकर्ताओं का मानना है कि अंतरिक्ष में जीवन की पूरी संभावना है और ये भी संभव है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत इन्हीं अंतरिक्षीय उल्कापिंडों से आए राइबोस से हुआ हो.