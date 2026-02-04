Advertisement
trendingNow13097652
Hindi Newsविज्ञानसूरज बना ज्वालाओं की फैक्ट्री! 24 घंटे में 17 धमाके, क्या धरती पर छाने वाला है अंधेरा?

सूरज बना 'ज्वालाओं की फैक्ट्री'! 24 घंटे में 17 धमाके, क्या धरती पर छाने वाला है अंधेरा?

Solar Eruption: वैज्ञानिकों और सैटेलाइट चलाने वाली कंपनियों को सावधान रहने के लिए कहा गया है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि सूरज से और भी सौर ज्वालाएं निकल सकती हैं. सूरज पर मौजूद धब्बों में हो रही हलचल की वजह से इस हफ्ते के अंत में आसमान में एक शानदार नजारा भी देखने को मिल सकता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 04, 2026, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूरज बना 'ज्वालाओं की फैक्ट्री'! 24 घंटे में 17 धमाके, क्या धरती पर छाने वाला है अंधेरा?

Science News in Hindi: सूरज पर AR4366 नाम का एक बहुत बड़ा धब्बा बन गया है. यह इतना खतरनाक हो गया है कि पिछले 24 घंटों में यहां से 17 छोटी और 3 बहुत ही शक्तिशाली सौर ज्वालाएं निकली हैं. यह धब्बा कुछ दिन पहले एक छोटे बिंदु जैसा था लेकिन अब यह बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है कि. यह धब्बा लगातार बड़ा और अस्थिर हो रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में इससे और भी बड़े धमाके और विस्फोट हो सकते हैं. सितंबर 1859 में सूरज पर धब्बों का एक विशाल समूह देखा गया था जिसने अब तक का सबसे खतरनाक सौर तूफान पैदा किया था.

1 फरवरी को क्या हुआ था?
1 फरवरी 2026 की देर रात सूरज से एक बहुत ही शक्तिशाली सौर ज्वाला (X8-class Solar Flare) निकली. यह अब तक की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी. इस धमाके से निकली UV Rays ने धरती के ऊपरी वायुमंडल पर असर डाला. इसका नतीजा यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत दक्षिण प्रशांत महासागर के इलाकों में रेडियो ब्लैकआउट हो गया.

यह भी पढ़ें: 3 साल का वक्त भी पड़ा कम? NASA के मून रॉकेट में फिर वहीं पुरानी खराबी, वैज्ञानिकों के पास नहीं कोई जवाब

Add Zee News as a Preferred Source

इस सौर ज्वाला का क्या असर पड़ा?
हैम रेडियो चलाने वाले लोगों ने बताया कि घंटों तक सीग्नल गायब रहे. इससे आसमान में उड़ते विमानों और समुद्र में चल रहे जहाजों के संपर्क में काफी दिक्कतें आईं. 1 फरवरी को सिर्फ 24 घंटों के अंदर सूरज पर 20 से ज्यादा विस्फोट हुए जिससे सूरज की सक्रियता अचानक लो लेवल से बढ़कर हाई लेवल पर पहुंच गई है.

क्यों इतना गुस्से में है सूरज?
सूरज के एक कोने पर सनस्पॉट 4366 नाम का एक धब्बा उभरा है जो बहुत बड़ा और उलझा हुआ है. इस धब्बे के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किसि मुड़े हुए रबर बैंड की तरह हैं. जब ये रबर बैंड टूटते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है जिसे हम सौर ज्वाला कहते हैं. वैज्ञानिक अब CME की तलाश कर रहे हैं. यह सूरज से निकलने वाला गर्म गैस और प्लाज्मा का एक बादल होता है जो लाखों मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर आ सकता है.

यह भी पढ़ें: तहखाने की दीवार टूटी...और निकली 20,000 लोगों की सीक्रेट सिटी, जमीन से 85 मीटर नीचे दफन था इतिहास

धरती को इससे क्या नुकसान है?
सूरज की रोशनी वाले हिस्से में पहले ही रेडियो सिग्नल खराब हो चुके हैं. सुरज का यह खतरनाक धब्बा अभी भी बहुत ताकतवर है इसलिए आने वाले समय में भी मोबाइल और रेडियो नेटवर्क में दिक्कत आ सकती है. अभी तक कोई बड़ा तूफान धरती से नहीं टकराया है लेकिन वैज्ञानिकों ने सभी को सावधान रहने और निगरानी रखने को कहा है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Massive Solar Strom

Trending news

जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
Jairam ramesh
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
Mumbai Airport Plane Collision
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
Maharashtra news
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
CM Mamata Banerjee
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
Punjab news
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका
ncp news
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका