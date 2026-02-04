सूरज बना 'ज्वालाओं की फैक्ट्री'! 24 घंटे में 17 धमाके, क्या धरती पर छाने वाला है अंधेरा?

Solar Eruption: वैज्ञानिकों और सैटेलाइट चलाने वाली कंपनियों को सावधान रहने के लिए कहा गया है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि सूरज से और भी सौर ज्वालाएं निकल सकती हैं. सूरज पर मौजूद धब्बों में हो रही हलचल की वजह से इस हफ्ते के अंत में आसमान में एक शानदार नजारा भी देखने को मिल सकता है.
Science News in Hindi: सूरज पर AR4366 नाम का एक बहुत बड़ा धब्बा बन गया है. यह इतना खतरनाक हो गया है कि पिछले 24 घंटों में यहां से 17 छोटी और 3 बहुत ही शक्तिशाली सौर ज्वालाएं निकली हैं. यह धब्बा कुछ दिन पहले एक छोटे बिंदु जैसा था लेकिन अब यह बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है कि. यह धब्बा लगातार बड़ा और अस्थिर हो रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में इससे और भी बड़े धमाके और विस्फोट हो सकते हैं. सितंबर 1859 में सूरज पर धब्बों का एक विशाल समूह देखा गया था जिसने अब तक का सबसे खतरनाक सौर तूफान पैदा किया था.
1 फरवरी को क्या हुआ था?
1 फरवरी 2026 की देर रात सूरज से एक बहुत ही शक्तिशाली सौर ज्वाला (X8-class Solar Flare) निकली. यह अब तक की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी. इस धमाके से निकली UV Rays ने धरती के ऊपरी वायुमंडल पर असर डाला. इसका नतीजा यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत दक्षिण प्रशांत महासागर के इलाकों में रेडियो ब्लैकआउट हो गया.
इस सौर ज्वाला का क्या असर पड़ा?
हैम रेडियो चलाने वाले लोगों ने बताया कि घंटों तक सीग्नल गायब रहे. इससे आसमान में उड़ते विमानों और समुद्र में चल रहे जहाजों के संपर्क में काफी दिक्कतें आईं. 1 फरवरी को सिर्फ 24 घंटों के अंदर सूरज पर 20 से ज्यादा विस्फोट हुए जिससे सूरज की सक्रियता अचानक लो लेवल से बढ़कर हाई लेवल पर पहुंच गई है.
क्यों इतना गुस्से में है सूरज?
सूरज के एक कोने पर सनस्पॉट 4366 नाम का एक धब्बा उभरा है जो बहुत बड़ा और उलझा हुआ है. इस धब्बे के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किसि मुड़े हुए रबर बैंड की तरह हैं. जब ये रबर बैंड टूटते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है जिसे हम सौर ज्वाला कहते हैं. वैज्ञानिक अब CME की तलाश कर रहे हैं. यह सूरज से निकलने वाला गर्म गैस और प्लाज्मा का एक बादल होता है जो लाखों मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर आ सकता है.
धरती को इससे क्या नुकसान है?
सूरज की रोशनी वाले हिस्से में पहले ही रेडियो सिग्नल खराब हो चुके हैं. सुरज का यह खतरनाक धब्बा अभी भी बहुत ताकतवर है इसलिए आने वाले समय में भी मोबाइल और रेडियो नेटवर्क में दिक्कत आ सकती है. अभी तक कोई बड़ा तूफान धरती से नहीं टकराया है लेकिन वैज्ञानिकों ने सभी को सावधान रहने और निगरानी रखने को कहा है.