अरे तेरी! खाना-बीमारी नहीं, 150,000,000 किमी दूर बैठी ये चीज ताबड़तोड़ बढ़ा रही इंसानों का ब्लड प्रेशर
Advertisement
trendingNow12885459
Hindi Newsलाइफस्टाइल

अरे तेरी! खाना-बीमारी नहीं, 150,000,000 किमी दूर बैठी ये चीज ताबड़तोड़ बढ़ा रही इंसानों का ब्लड प्रेशर

Geomagnetic Storm: चीन में हुए एक नए स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. स्टडी में पता चला है कि सोलर एक्टिविटी की वजह से इंसानों के हेल्थ पर इसका असर पड़ता है. खासतौर से ब्लड प्रेशर पर ज्यादा असर पडज़ सकता है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 17, 2025, 09:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरे तेरी! खाना-बीमारी नहीं, 150,000,000 किमी दूर बैठी ये चीज ताबड़तोड़ बढ़ा रही इंसानों का ब्लड प्रेशर

Geomagnetic Field Health Effects: चीन में हुई एक नई स्टडी ने चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं. इस रिसर्च में खुालासा हुआ है कि सूरज की हलचल सिर्फ स्पेस तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह धरती और इंसानों की सेहत पर भी असर डाल सकती है. चीन के वैज्ञानिकों ने पाया है कि सूरज की वजह से धरती के मैग्नेटिक फील्ड (चुंबकीय क्षेत्र) में आने वाले उतार-चढ़ाव का असर इंसानों के ब्लड प्रेशर पर भी पड़ सकता है. यह रिसर्च 6 साल तक किंगदाओ और वेईहाई शहरों में की गई, जिसमें 5 लाख से ज्यादा ब्लड प्रेशर रीडिंग्स का एनालिसिस किया गया.

स्टडी में सामने आया कि ब्लड प्रेशर और धरती के मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी एक जैसी लय (Rythm) में बदलते हैं. दोनों में सालाना छह महीने और कभी-कभी तीन महीने के चक्र दोहराए जाते हैं. हैरानी की बात यह रही कि ब्लड प्रेशर को मुतासिर करने वाले अन्य कारण, जैसे तापमान और हवा में प्रदूषण (PM2.5), ऐसे तीन महीने वाले पैटर्न नहीं दिखाते. इससे साफ होता है कि मैग्नेटिक फोर्सेस का ब्लड प्रेशर पर अलग और खास असर पड़ सकता है.

कम्युनिकेशंस मेडिसिन में प्रकाशित रिपोर्ट से पता चलता है कि ब्लड प्रेशर का लेवल जियोमैग्नेटिक गड़बड़ी की इंटेनसिटी को रिफ्लेक्ट करने वाले पैटर्न में बढ़ता और घटता है. रिसर्चर ने बताया, 'हमने पाया कि ब्लड प्रेशर और जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी एक जैसी लय में थे.' दोनों में ऐसे चक्र दिखाई दिए जो सालाना हर छह महीने में और कभी-कभी हर तीन महीने में दोहराए जाते थे. दिलचस्प बात यह है कि ब्लड प्रेशर को मुतासिर करने वाले अन्य मालूम फैक्टर्स जैसे एयर टेम्परेचर और एयर पॉल्यूशन (पीएम 2.5), इन तीन महीने के चक्रों को नहीं दोहराते थे, जिससे पता चलता है कि जियोमैग्नेटिक फोर्स एक अलग भूमिका निभा रहे होंगे.

ब्लड प्रेशर: जियोमैग्नेटिक एनवायरोमेंट

यह असर सौर एक्शन के सालों में जब जियोमैग्नेटिक तूफान ज्यादा बार आते हैं, ज्यादा प्रबल मालूम होता है. ऐसे वक्त में ब्लड प्रेशर जियोमैग्नेटिक एनवायरोमेंट में होने वाले बदलाव के प्रति ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करता है. खासतर से महिलाओं का ब्लड प्रेशर पुरुषों की तुलना में इन बदलावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील पाया गया.

जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी: ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव 

यह रिसर्च हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों के लिए संभावित जोखिमों पर प्रकाश डालता है. एक ऐसी स्थिति जो पहले से ही दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर कर रही है. लेखकों ने कहा, 'हमारे परिणाम बताते हैं कि भू-चुंबकीय गतिविधि ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव को बढ़ा सकती है, खासकर कमजोर समूहों में.'

उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध के बारे में ज्यादा अवेयरनेस डॉक्टरों और पॉलिसी मेकर्स को पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स की योजना बनाते वक्त स्पेस वेदर को ध्यान में रखने में मदद कर सकती है. सौर तूफान, जो उपग्रहों, बिजली ग्रिडों और कम्युनिकेशंस सिस्टम्स को बाधित कर सकते हैं. लेकिन वैज्ञानिक पहले से ही कड़ी नज़र रख रहे हैं. यह रिसर्च उनके पोटेंशियल इम्पैक्ट्स की बढ़ती लिस्ट में एक और पहलू, ह्यूमेन बायोलिजी को जोड़ता है.

हृदय और ब्लड वेसल्स

एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालांकि सटीक तंत्र अभी भी साफ नहीं है, लेकिन इन नतीजों से यह समझने में एक नया रास्ता खुल गया है कि पृथ्वी से परे कुदतरी ताकत इंसानी सेहत को किस तरह से मुतासिर कर सकती हैं. यह निर्धारित करने के लिए और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है कि जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी ब्लडप्रेशर को क्यों मुतासिर करती है और हाई सोलर एक्टिविटी के दौरान शख्स अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं. फिलहाल, यह स्टडी इस बात की पुष्टि करता है कि इंसान ब्रह्मांडीय ताकतों से हमारी सोच से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ है और हमारे हृदय और ब्लड वेसल्स, सचमुच सूर्य की धड़कन को महसूस कर सकती हैं.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

sunSolar stormGeomagnetic

Trending news

NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
2025 bihar election
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
History Of Nehru Family
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
Aaj ki Taza Khabar: CP राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, अभी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर
aaj ki taza khabar
Aaj ki Taza Khabar: CP राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, अभी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर
;