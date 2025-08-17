अरे तेरी! खाना-बीमारी नहीं, 150,000,000 किमी दूर बैठी ये चीज ताबड़तोड़ बढ़ा रही इंसानों का ब्लड प्रेशर

Geomagnetic Field Health Effects: चीन में हुई एक नई स्टडी ने चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं. इस रिसर्च में खुालासा हुआ है कि सूरज की हलचल सिर्फ स्पेस तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह धरती और इंसानों की सेहत पर भी असर डाल सकती है. चीन के वैज्ञानिकों ने पाया है कि सूरज की वजह से धरती के मैग्नेटिक फील्ड (चुंबकीय क्षेत्र) में आने वाले उतार-चढ़ाव का असर इंसानों के ब्लड प्रेशर पर भी पड़ सकता है. यह रिसर्च 6 साल तक किंगदाओ और वेईहाई शहरों में की गई, जिसमें 5 लाख से ज्यादा ब्लड प्रेशर रीडिंग्स का एनालिसिस किया गया.

स्टडी में सामने आया कि ब्लड प्रेशर और धरती के मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी एक जैसी लय (Rythm) में बदलते हैं. दोनों में सालाना छह महीने और कभी-कभी तीन महीने के चक्र दोहराए जाते हैं. हैरानी की बात यह रही कि ब्लड प्रेशर को मुतासिर करने वाले अन्य कारण, जैसे तापमान और हवा में प्रदूषण (PM2.5), ऐसे तीन महीने वाले पैटर्न नहीं दिखाते. इससे साफ होता है कि मैग्नेटिक फोर्सेस का ब्लड प्रेशर पर अलग और खास असर पड़ सकता है.

कम्युनिकेशंस मेडिसिन में प्रकाशित रिपोर्ट से पता चलता है कि ब्लड प्रेशर का लेवल जियोमैग्नेटिक गड़बड़ी की इंटेनसिटी को रिफ्लेक्ट करने वाले पैटर्न में बढ़ता और घटता है. रिसर्चर ने बताया, 'हमने पाया कि ब्लड प्रेशर और जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी एक जैसी लय में थे.' दोनों में ऐसे चक्र दिखाई दिए जो सालाना हर छह महीने में और कभी-कभी हर तीन महीने में दोहराए जाते थे. दिलचस्प बात यह है कि ब्लड प्रेशर को मुतासिर करने वाले अन्य मालूम फैक्टर्स जैसे एयर टेम्परेचर और एयर पॉल्यूशन (पीएम 2.5), इन तीन महीने के चक्रों को नहीं दोहराते थे, जिससे पता चलता है कि जियोमैग्नेटिक फोर्स एक अलग भूमिका निभा रहे होंगे.

ब्लड प्रेशर: जियोमैग्नेटिक एनवायरोमेंट

यह असर सौर एक्शन के सालों में जब जियोमैग्नेटिक तूफान ज्यादा बार आते हैं, ज्यादा प्रबल मालूम होता है. ऐसे वक्त में ब्लड प्रेशर जियोमैग्नेटिक एनवायरोमेंट में होने वाले बदलाव के प्रति ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करता है. खासतर से महिलाओं का ब्लड प्रेशर पुरुषों की तुलना में इन बदलावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील पाया गया.

जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी: ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव

यह रिसर्च हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों के लिए संभावित जोखिमों पर प्रकाश डालता है. एक ऐसी स्थिति जो पहले से ही दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर कर रही है. लेखकों ने कहा, 'हमारे परिणाम बताते हैं कि भू-चुंबकीय गतिविधि ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव को बढ़ा सकती है, खासकर कमजोर समूहों में.'

उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध के बारे में ज्यादा अवेयरनेस डॉक्टरों और पॉलिसी मेकर्स को पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स की योजना बनाते वक्त स्पेस वेदर को ध्यान में रखने में मदद कर सकती है. सौर तूफान, जो उपग्रहों, बिजली ग्रिडों और कम्युनिकेशंस सिस्टम्स को बाधित कर सकते हैं. लेकिन वैज्ञानिक पहले से ही कड़ी नज़र रख रहे हैं. यह रिसर्च उनके पोटेंशियल इम्पैक्ट्स की बढ़ती लिस्ट में एक और पहलू, ह्यूमेन बायोलिजी को जोड़ता है.

हृदय और ब्लड वेसल्स

एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालांकि सटीक तंत्र अभी भी साफ नहीं है, लेकिन इन नतीजों से यह समझने में एक नया रास्ता खुल गया है कि पृथ्वी से परे कुदतरी ताकत इंसानी सेहत को किस तरह से मुतासिर कर सकती हैं. यह निर्धारित करने के लिए और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है कि जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी ब्लडप्रेशर को क्यों मुतासिर करती है और हाई सोलर एक्टिविटी के दौरान शख्स अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं. फिलहाल, यह स्टडी इस बात की पुष्टि करता है कि इंसान ब्रह्मांडीय ताकतों से हमारी सोच से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ है और हमारे हृदय और ब्लड वेसल्स, सचमुच सूर्य की धड़कन को महसूस कर सकती हैं.