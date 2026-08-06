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सूरज की ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी! इन छोटे-छोटे भंवरों के पीछे छिपा है करोड़ों डिग्री गर्मी का असली राज

सूरज की सबसे साफ तस्वीर ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. इसमें प्लाज्मा के भयानक भंवर और अनोखे पैटर्न कैद हुए हैं. यह खोज सूर्य के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने और पृथ्वी पर आने वाले सौर तूफानों को समझने में मददगार साबित होगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 06, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:56 PM IST
सूरज की ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी! इन छोटे-छोटे भंवरों के पीछे छिपा है करोड़ों डिग्री गर्मी का असली राज

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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