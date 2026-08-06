/सूरज की ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी! इन छोटे-छोटे भंवरों के पीछे छिपा है करोड़ों डिग्री गर्मी का असली राज

सूरज ने एक बार फिर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है! हमारी पृथ्वी को रोशनी और जीवन देने वाला यह जलता हुआ सितारा अपने अंदर अनगिनत रहस्य छुपाए बैठा है, लेकिन इस बार जो तस्वीर सामने आई है, उसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया है. इतिहास में पहली बार सूरज की सतह को इतने करीब और इतने साफ तरीके से देखा गया है, जहां प्लाज्मा के अंदर भयानक बवंडर और तैरते हुए अनोखे पैटर्न कैद हुए हैं.
अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के डेनियल के इनौये सोलर टेलिस्कोप का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने सूर्य की सतह की अब तक की सबसे हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरें कैद की है. इन तस्वीरों में सूर्य के अत्यधिक गर्म प्लाज्मा में घूमते हुए छोटे पैटर्न यानी भंवर दिखाई दिए हैं.
रिसर्चर्स ने इन पैटर्नों की पहचान केल्विन-हेल्महोल्ट्ज अस्थिरता के रूप में की है. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब बनती है जब अलग-अलग रफ्तार से बहने वाले लिक्विड या गैसें आपस में टकराती हैं और गोल-गोल घूमते भंवर बनाती हैं.
यह रिसर्च सूर्य की फोटोस्फीयर परत पर किया गया, जो सूर्य की दिखने वाली सतह है. यह परत करीब 100 किमी गहरी है. इस शक्तिशाली टेलिस्कोप की सहायता से वैज्ञानिकों ने सूर्य पर मात्र 19 किलोमीटर तक की छोटी आकृतियों को देखा, वहीं बहां बन रहे भंवर करीब 170 किलोमीटर तक फैले हुए थे.
ये भंवर बहुत ही गर्म प्लाज्मा से बने हैं और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के बीच तेजी से चक्कर लगा रहे हैं. टाइम-लैप्स तस्वीरों से पता चला कि ये भंवर स्थिर रहने के बजाय लगातार बढ़ रहे हैं और अपना रूप बदल रहे हैं. नेशनल सोलर ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिक फ्रेडरिक वोगर ने बताया कि यह ठीक वैसा ही है जैसे समुद्र या झील में तेज हवाओं के दौरान लहरें बनती और टूटती हैं.
पृथ्वी पर इस तरह की घटना समुद्रों, झीलों और बादलों में आम है, और इसे बृहस्पति, शनि ग्रह के वायुमंडल में भी देखा गया है. हालांकि, किसी तारे की सतह पर पहली बार ऐसा पैटर्न दर्ज किया गया है.
यह खोज सूर्य के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझा सकती है. सूर्य का बाहरी वायुमंडल उसकी सतह की तुलना में लाखों डिग्री ज्यादा गर्म क्यों है?
वैज्ञानिकों का मानना है कि इन भंवरों से पैदा होने वाली हलचल ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्रों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है. यह प्रक्रिया यह समझने में मदद कर सकती है कि सूर्य में चुंबकीय ऊर्जा कैसे जमा होती है, जो बाद में सोलर फ्लेयर्स यानी सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन जैसे बड़े विस्फोटों का कारण बनती है.
ये सौर विस्फोट पृथ्वी के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी तीव्रता से हमारे सैटेलाइट, जीपीएस नेविगेशन, संचार प्रणाली और बिजली ग्रिड ठप हो सकते हैं. खगोलविद डेविड कुरिद्जे के मुताबिक, सूर्य पर होने वाले ये विस्फोट कैसे शुरू होते हैं, यह सोलर फिजिक्स की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है.