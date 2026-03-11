10,00,00,00,00,00,000 जेट इंजनों के बराबर चिल्ला रहा है सूरज, बस इसलिए नहीं आती हम तक आवाज, नहीं तो फट जाते सबके कान

Sun Sound vs Jet Engine: साइंस की दुनिया में एक कहावत है कि-अंतरिक्ष में कोई आपकी चीख पुकार भी सुन नहीं सकता. जरा सोचिए अगर अंतरिक्ष की आवाज हम तक पहुंचती तो कैसा होता. शायद सबके कान फट जाते! सुनने में भले ही आपको अजीब लगे लेकिन यह सच है. अक्सर हम उगते सूरज की शांति और उसकी लालिमा की तारीफ करते हैं लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर सूरज की आवाज हम तक आती तो क्या होता? विज्ञान का मानना है कि सूरज शांत नहीं है बल्कि एक विशालकाय और हिंसक न्यूक्लियर रिएक्टर है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूरज की सतह पर पैदा होने वाला शोर 290 डेसिबल के बराबर है.

10 नील जेट इंजनों के बराबर है शोर

सूरज के इस शोर को समझने के लिए तुलना करें तो एक जेट इंजन के पास खड़े होने पर 140 डेसिबल का शोर सुनाई देता है, जो कान के पर्दे फाड़ने के लिए काफी होता है. सूरज का शोर इससे कहीं ज्यादा यानी 10,00,00,00,00,00,000 जेट इंजनों के एक साथ चलने के बराबर होता है. अगर यह आवाज धरती तक आती तो इंसान के कान तो फट ही जाते उसके साथ ही ऊंची इमारतें भी इसके शॉकवेव से ढह जातीं.

आखिर हमें क्यों नहीं सुनाई देता यह शोर?

सूरज और धरती के बीच लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है. अंतरिक्ष एक वैक्यूम है और आवाज को सफर करने के लिए किसी माध्यम जैसे हवा या पानी की जरूरत होती है इसलिए यह भयानक शोर हम तक नहीं पहुंच पाता. ब्रह्मांड की यह शून्यता हमारे लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन नॉइज-कैंसलिंग हेडफोन की तरह काम करती है.

तो फिर वैज्ञानिकों ने कैसे सुनी आवाज

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब सूरज की आवाज धरती पर आती ही नहीं है तो वैज्ञानिकों ने कैसे सुन लिया. इसका जवाब है कि भले ही हम सूरज की आवाज को सीधे तौर पर न सुन पाएं, लेकिन वैज्ञानिक हिलियोसिस्मोलॉजी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. इस तकनीकि के जरिए सूरज की सतह पर होने वाले कंपनों को डेटा में बदलकर ऑडियो बनाया जाता है. जब इसे इंसानों के सुनने लायक फ्रीक्वेंसी पर लाया जाता है तो यह किसी गहरे संगीत या दूर आती गरज की तरह सुनाई देता है.

