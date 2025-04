स्पेस स्टेशन पर 286 दिन फंसे रहे, किसकी गलती थी? सुनीता विलियम्स ने तोड़ी चुप्पी

Sunita Williams: NASA के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर आखिरकार इंटरनेश्नल स्पेस स्टेशन (ISS) में 286 दिन बिताने के बाद धरती पर लौट चुके हैं. दरअसल अंतरिक्ष यात्रियों को 8 दिन बाद धरती पर लाने वाले बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी समस्या आ गई थी, जिसके चलते उन्हें ISS में लंबा वक्ता गुजारना पड़ा. वहीं अब सुनीता और बुच ने इस बात पर चुप्पी तोड़ी है कि उनके स्पेस में लंबे समय तक फंसे रहने का जिम्मेदार कौन है?

स्पेस में फंसने को लेकर पहला रिएक्शन

सुनीता और बुच ने धरती पर लौटने के बाद पहली बार 'फॉक्स न्यूज' को इंटरव्यू दिया. इस दौरान दोनों ने बताया कि स्पेस स्टेशन में लंबा समय गुजारने के फैसले को लेकर उनका पहला रिएक्शन क्या था. विलियम्स ने फॉक्स न्यूज के एंकर बिल हेमर से कहा,' मेरा पहला विचार यह था कि हमें बस अपनी दिशा बदलनी है. अगर हमारा स्पेसक्राफ्ट यहां लिए गए फैसलों के आधार पर घर जाने वाला था और हम फरवरी तक वहां रहने वाले थे, तो मैं ऐसी थी, चलो इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हैं.' वहीं विलमोर ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचा.

किसको ठहराया जिम्मेदार

इंटरव्यू में दोनों अंतरिक्ष यात्रियों से सवाल किया गया कि विमान की विफलता के लिए वे किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसपर बुच विलमोर ने अपने आपको और बाकी सभी लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, हालांकि उन्होंने बोइंग के धोखा देने की बातों का खंडन भी किया. बुच ने कहा,' CFT के कमांडर के तौर पर मैंने कई सवाल नहीं पूछे इसलिए मैं दोषी हूं. मैं इसे देश के सामने जरूर स्वीकार करूंगा. ऐसी कई चीजें हैं, जो मुझे पूछनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं पूछी. मुझे उस समय नहीं पता था कि उन्हें पूछने की आवश्यकता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कुछ संकेत तो मिले ही थे.' बुच ने कहा बोइंग और NASA की जिम्मेदारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें सभी का योगदान है क्योंकि यह मिशन योजना के मुताबिक नहीं रहा.

ट्रंप और मस्का जताया आभार

ट्रंप ने स्पेस स्टेशन में फंसे सुनीता वीलियम्स और बुच विलमोर को वापस न लाने के लिए बिडेन प्रशासन पर तत्परता की कमी का आरोप लगाया था, हालांकि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने इसके पीछ राजनीति को कारण मानने से साफ मना किया है. विलमोर ने कहा कि स्पेस प्रोग्राम में ट्रंप औक मस्क की भागीदारी के लिए वे बेहद आभारी हैं. उन्होंने कहा,' मेरे पास उनकी कही किसी भी बात पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरा विश्वास पाया है. इसके लिए मैं आभारी हूं कि हमारे राष्ट्रीय नेता वास्तव में आ रहे हैं और हमारे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, जिसे हम वैश्विक स्तर पर बेहद जरूरी मानते हैं.'

NEW: The rescued Astronauts give a message to Trump and Elon

“I respect you. I trust you. You’ve given me no reason not to trust you…I have no reason not to believe anything they say because they’ve earned my trust. And for that I am grateful.”pic.twitter.com/tvdHzn29ZZ

— Autism Capital (@AutismCapital) March 31, 2025