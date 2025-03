Sunita Williams Return: धरती पर सुनीता के 'गृह प्रवेश' की तैयारी, स्पेस स्टेशन को कहा अलविदा, अनडॉकिंग का वीडियो वायरल

Nasa Astronaut Sunita Williams Return Video: नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी हो रही है. अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 13 दिन बाद पृथ्वी पर लौट रहे हैं. उनके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू-9 के दो और एस्ट्रोनॉट निक हेग और अलेक्सांद्र गोरबुनोव भी आज 18 मार्च को स्पेस स्टेशन से रवाना हुए हैं. चारों एस्ट्रोनॉट के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होने के बाद सुबह 08:35 बजे इस स्पेसक्राफ्ट का हैच यानी दरवाजा बंद हुआ और 10:35 बजे स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ. यह 19 मार्च को सुबह लगभग 3:27 बजे फ्लोरिडा के तट पर लैंड होगा.

सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को किया अलविदा देखें वीडियो:-

#WATCH | NASA tweets, "They're on their way. Crew 9 undocked from the International Space Station at 1:05 am ET (0505 UTC)."

नाशा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बीच हैच को अनडॉकिंग प्रकिया दिख रही है. नासा की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को सुबह 1:05 बजे EDT पर, NASA के अंतरिक्ष यात्री निक हेग, सुनी विलियम्स और बुच विल्मोर, रोस्कोस्मोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरबुनोव के साथ स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के हार्मनी मॉड्यूल के अंतरिक्ष-सामने वाले पोर्ट से अनडॉक हुए. इसके बाद क्राफ्ट जो फ्लोरिडा के तट पर शाम 5:57 बजे लक्षित स्पलैशडाउन की ओर बढ़ रहा है.

कितने घंटे में होगी सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी

चारों अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ‘घरवापसी' की यह यात्रा लगभग 17 घंटे की होगी. अंतरिक्षयान भारतीय समयानुसार बुधवार की सुबह 3:27 बजे फ्लोरिडा के खाड़ी तट पर समंदर में स्प्लेशडाउन करेगा यानी पैराशूट की मदद से गिरेगा.

LIVE: @NASA_Astronauts Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore, and cosmonaut Aleksandr Gorbunov are packing up and closing the hatches as #Crew9 prepares to depart from the @Space_Station. Crew-9 is scheduled to return to Earth on Tuesday, March 18. https://t.co/TpRlvLBVU1

— NASA (@NASA) March 18, 2025