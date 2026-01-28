क्या हम अकेले हैं?" एलियंस और दूसरी दुनिया पर सुनीता विलियम्स का बड़ा खुलासा; अंतरिक्ष से जुड़ा डरावना सच!

Sunita Williams in India: नासा की रिटायर्ड अंतरिक्ष यात्री और अमेरिकी नौसेना की रिटायर्ड सुनीता विलियम्स ने एक पॉडकास्ट में अंतरिक्ष में बिताए 608 दिनों के बारे में चर्चा की. सुनीता विलियम्स ने उन विषयों पर बातचीत की जो किसी भी व्यक्ति के मन, शरीर और जीवन पर प्रभाव डालते हैं. 10 दिन की परीक्षण उड़ान से लेकर 9 महीने के स्टारलाइनर सफर और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने तक, उन्होंने बताया कि कैसे प्रशिक्षण, टीम वर्क और बुद्धि ने उन्हें तब शांत रहने में मदद की जब थ्रस्टर्स फेल हो गए थे.

9 महीने में बदला 10 दिन का सफर

पूर्व अंतरिक्ष यात्री ने राज शमानी के पॉडकास्ट में अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में खुलकर बात की और बताया कि 286 दिनों में उनके मन और शरीर पर क्या असर डाला. उन्होंने बताया कि जो सफर 10 दिनों का था वह तकनीकी खराबी की वजह से 9 महीने में बदल गया. आइए जानते हैं कुछ सवाल और उनके जवाबों के बारे में जो उनसे पूछे गए.

क्या अंतरिक्ष में कभी रोईं या अकेलापन लगा?

बातचीक के दौरान उनसे पूछा गया कि जब तकनीकी खराबी की वजह से उनका सफर 10 दिनों से बढ़कर 9 महीने का हो गया था तो क्या उन्हें अकेलापन लगता था या वह कभी रोईं? इस सवाल पर उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा कि, हां वे बिल्कुल रोईं. वह अपने परिवार और अपने पालतू कुत्ते को उन दिनों में बहुत याद करती थीं.

मुश्किल समय में शांत रहने का क्या तरीका है?

पॉडकास्ट के दौरान जब उनके सामने सवाल रखा गया कि, जब उनका स्पेसक्राफ्ट खराब हो गया तब वो कैसे शांत रही? इसका जवाब देते हुए Sunita Williams ने बताया कि उन्होंने खुद को इतना ट्रेन किया है कि वो बड़ी मुश्किलों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर हल करती हैं.

क्या धरती से परे भी कोई दुनिया है?

यह सबसे दिलचस्प सवालों में से एक था जिसके बारे में अंतरिक्ष यात्री हो या आम नागरिक सभी जानना चाहते हैं. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि,'ब्रह्मांड में अरबों तारे मौजूद हैं और हमारी धरती तो बस एक तारे के चक्कर लगाने वाला छोटा सा ग्रह है. इसलिए यह पक्का है कि अंतरिक्ष में कहीं न कहीं जीवन जरूर है'.

क्या किसी बात से घबराती हैं सुनीता?

अगला सवाल उनके सामने था कि, 'क्या आपको किसी बात से डर या घबराहट होती ही'? इसपर सुनीता विलियम्स ने जवाब दिया कि, दुनिया के बड़े से बड़े कामयाब इंसान को भी डर लगता है. आज भी उन्हें भविष्य को लेकर कभी-कभी घबराहट होती है लेकिन वे उससे पीछे नहीं हटते.

कल्पना चावला की मौत पर क्या बोलीं सुनीता?

कल्पना चावला की मौत के बाद सुनीता 3 महीनों तक उनके घर पर परिवार के साथ रहीं. इसी बीच उनसे पूछा गया कि, कल्पना चावला की मौत पर उनका क्या असर पड़ा? इस पर उन्होंने बोला कि, कल्पना उनकी दोस्त और रोल मॉडल थीं. उनकी मौत के बाद वह और मेहनत करना चाहती थीं जिससे कल्पना की याद में अंतरिक्ष की खोज को आगे बढ़ाया जा सके.