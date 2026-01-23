Advertisement
अंतरिक्ष में थीं सुनीता, धरती से ISS पर गई पीएम मोदी की चिट्ठी...जानें क्या था भारत की बेटी का जवाब

अंतरिक्ष में थीं सुनीता, धरती से ISS पर गई पीएम मोदी की चिट्ठी...जानें क्या था 'भारत की बेटी' का जवाब

Sunita Williams Retires: सुनीता विलियम्स 27 साल तक नासा में काम करने के बाद रिटायर हो गई हैं. इस मौके पर उस पल को याद किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अंतरिक्ष में एक चिट्ठी लिखी थी. उस चिट्ठी में पीएम मोदी ने उन्हें भारत की बेटी बताया और हौसले की तारीफ की. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 23, 2026, 09:10 AM IST
अंतरिक्ष में थीं सुनीता, धरती से ISS पर गई पीएम मोदी की चिट्ठी...जानें क्या था 'भारत की बेटी' का जवाब

PM Modi to Sunita Williams: सुनीता विलियम्स के शानदार करियर के खत्म होने के साथ आज हम इस खास पल को याद कर रहे हैं जिसने जमीन और आसमान की दूरी को कम कर दिया था. PM Modi ने सुनीता विलियम्स को भारत की बेटी कहकर तब याद किया था जब वह अंतरिक्ष में धरती का चक्कर लगा रही थीं. यह संदेश सुनकर करोड़ों भारतीयों का दिल गर्व से भर गया था. सुनीता विलियम्स ने भारत के गौरव को अंतरिक्ष तक पहुंचाया जब वह अंतरिक्ष स्टेशन ISS में थीं. 

पीएम मोदी का खास संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने नियमों से अलग हटकर अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स को एक चिट्ठी लिखी. इसमें उन्होंने सुनीता के साहस और हिम्मत की खूब तारीफ की गई थी. पीएम मोदी ने कहा था कि, सुनीता ने अपनी मेहनत से 120 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. 

यह भी पढ़ें: समुद्र की गहराई में मिला 20,000 साल पुराना मीठा पानी, 'टाइम कैप्सूल' में दफन था पुराना राज

हर घर के लिए बताया था बड़ी जीत
प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में इस बात पर जोर दिया कि सुनीता विलियम्स की कामयाबी सिर्फ NASA की कामयाबी नहीं है. उन्होंने कहा कि, उनकी यह यात्रा हर भारतीय परिवार की अपनी जीत की तरह है. सुनीता की सफलता ने हर भारतीय को यह महसूस कराया कि वह भी सितारों को छू सकते हैं और अंतरिक्ष में जा सकते हैं. 

युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत
अपनी इस चिट्ठी में सुनीता विलियम्स को एक चमकता सितारा बताया. उन्होंने कहा कि, सुनीता की सफलता यह साबित करती है अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है. उनके काम ने यह दिखा दिया कि मेहनत और हिम्मत में कितनी ताकत होती है. PM की वह चिट्ठी सिर्फ कागज नहीं थी बल्कि उसमें पूरे भारत का प्यार शामिल था. 

पीएम की चिट्ठी पर सुनीता विलियम्स का जवाब
सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में अपने साथ भगवत गीता और भगवान गणेश की एक छोटी मूर्ति ले जाने के लिए जानी जाती हैं.उन्होंने भी प्रधानमंत्री के संदेश का बहुत प्यार से जवाब दिया था. वह अक्सर कहती थीं कि जब वह अंतरिक्ष से धरती को देखती हैं तो वहां से देशों की कोई सीमा दिखाई नहीं देती औप पूरी धरती एक जैसी लगती है.

यह भी पढ़ें: आसमान से सीधा जमीन पर आकर खड़ा हुआ रॉकेट, Jeff Bezos के मिशन का वो 11 मिनट का रोमांच

सुनीता विलियम्स का शानदार रिकॉर्ड
सुनीता विलियम्स ने तीन बार अंतरिक्ष की यात्रा की और वहां कुल 608 दिन बिताए. उन्होंने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलकर स्पेस में चलने का एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया है. उन्होंने कुल 9 बार स्पेसवॉक किया जिसमें उन्होंने 62 घंटे और 6 मिनट का समय बिताया. यह किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. सुनीता हमेशा कहती हैं कि उनकी भारतीय परवरिश और संस्कारों ने ही उन्हें कभी हार न मानना और कठिन मेहनत करना सिखाया.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

astronaut Sunita Williamssunita willaims retires

