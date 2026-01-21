Sunita Williams net worth: करोड़ों की नेटवर्थ और NASA की शाही सुविधाएं! जानिए अंतरिक्ष की इस 'बेटी' के पास कितनी है दौलत?

Sunita Williams NASA: भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स दुनिया की सबसे मशहूर अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं. उन्होंने अब तक कई सारे अंतरिक्ष मिशन पूरे किए और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए. इसी मिशन में शामिल है बोइंग स्टारलाइनर की पहली टेस्ट उड़ान भी शामिल है. उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए समय का एक नया रिकॉर्ड बनाया है और अब तक 608 दिनों का समय बिताया. इसी दौरान उन्होंने कुल 9 स्पेस वॉक किए और खुले अंधेरे अंतरिक्ष में 62 घंटों का समय बिताया जो किसी भी महिला एस्ट्रोनॉट द्वारा रिकॉर्ड है.

सुनीता विलियम्स की कुल कमाई और संपत्ति

इस स्टोरी में हम जानेंगे कि अपने लंबे करियर के दौरान सुनीता विलियम्स ने कितनी संपत्ति बनाई है. उन्होंने विमान चलाने और अंतरिक्ष मिशनों में कड़ी मेहनत करके यह मुकाम अपने नाम किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2025-26 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग 5 मिलियन डॉलर है. अगर इसे भारयीत रुपयों में देखा जाए तो लगभग 37 से 40 करोड़ होता है.

सुनीता विलियम्स का नासा से रिटायरमेंट

Sunita Williams ने 27 साल से भी ज्यादा समय तक NASA में एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में काम किया. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पर बहुत लंबा समय बिताया और कई मिशनों को भी पूरा किया. अंत में, दिसंबर 2025 के आखिर में वे अपने पद से रिटायर हो गईं.

NASA से कितनी सैलरी मिलती है?

NASA में अंतरिक्ष यात्रियों को कितनी सैलरी मिलेगी यह अमेरिकी सरकार के नियमों के मुताबिक तय होता है. सुनीता विलियम्स एक बहुत ही सीनियर और अनुभवी अंतरिक्ष यात्री थीं इसलिए उन्हें GS-15 कैटेगरी में रखा गया था. यह कैटेगरी अमेरिक में सरकारी अधिकारियों को मिलने वाला सबसे ऊंचा और बड़ा स्तर है. इसमें एस्ट्रोनॉट्स को सलाना 125,133 डॉलर से 162,672 डॉलर की बीच मिलती है जो 1.08 से 1.41 करोड़ के बीच होता है.