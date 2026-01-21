NASA से रिटायर हुईं अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, 9 महीने के लिए स्पेस में हो गई थीं 'कैद'

Sunita Williams: मशहूर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अब रिटायर हो गई हैं. NASA ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की कि 31 दिसंबर 2025 को उनका शानदार करियर खत्म हो गया. उन्होंने अंतरिक्ष में 608 दिनों से भी ज्यादा का समय बिताया है. हाल ही में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर 9 महीने का मुश्किल समय बिताया लेकिन वह जरा भी घबराई नहीं. 60 साल की सुनीता विलियम्स पहले नौसेना में कैप्टन थीं और उन्होंने बोइंग के स्टारलाइनर प्रोजेक्ट में आई तकनीकी दिक्कतों का भी बहुत बहादुरी के साथ सामना किया.

अंतरिक्ष में कैसे फंस गई थीं सुनीता विलियम्स?

जून 2024 में सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी बुच विलमोर सिर्फ 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष गए थे. वे बोइंग कंपनी के नए स्टारलाइनर यान की जांच करने के लिए निकले थे लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. यान के इंजन में खराबी आ गई और हीलियम गैस लीक होने लगी. इस वजह से वे धरती पर वापस नहीं लौट सके और उन्हें 9 महीने से ज्यादा समय तक ISS पर रुकना पड़ा.

अंतरिक्ष में कौन-कौन से रिकॉर्ड बनाए?

सुनीता विलियम्स ने नासा के साथ 27 साल काम किया और इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 608 दिन बिताए. यह उनकी मेहनत और कभी हार न मानने वाले जज्बे को दिखाता है. Sunita Williams के नाम महिलाओं में सबसे ज्यादा 9 बार अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड है. उन्होंने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलकर कुल 62 घंटे खुले अंतरिक्ष में भी बिताए हैं.

अंतरिक्ष में उन्होंने क्या काम किया?

इन यात्राओं के दौरान उन्हेोंने अंतरिक्ष स्टेशन के खराब सोलर पैनल ठीक किए, नए वैज्ञानिक प्रयोग किए और स्टेशन की मशीनों को लगातार बेहतर बनाया. अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले वे नौसेना में पायलट थी और उसी अनुभव की वजह से वे अंतरिक्ष में आने वाली मुश्किलों और भारी दबाव के बीच शांर रह सकीं.

रिटायरमेंट पर नासा ने क्या कहा?

NASA के नए प्रमुख जेरेड आइजैकमान ने सुनीता विलियम्स की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि, सुनीता अंतरिक्ष की दुनिया की एक महान खिलाड़ी हैं और उन्होंने सुनीता को उनके शानदार करियर और रिटायरमेंट के लिए बधाई देते हुए कहा कि वह इस आराम की हकदार हैं.

भारत लौटीं सुनीता विलियम्स

भारत की यात्रा पर आईं मशहूर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने मंगलवार को दिल्ली में एक बहुत खास मुलाकात की. वे भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रहीं कल्पना चावला की 90 साल की मां से मिलने पहुंचीं. कल्पना चावला भारत में जन्मीं एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थीं. फरवरी 2003 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जब उनका अंतरिक्ष यान कोलंबिया धरती पर लौटते समय हादसे का शिकार हो गया जिसमें उनके साथ सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी.