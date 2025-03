चार छतरियों से लटके कैप्सूल ने... सुनीता विलियम्स के धरती पर लौटने का सबसे रोमांचक वीडियो

Sunita Williams Video: 9 महीने के लंबे अरसे के बाद आखिरकार सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष से वापस लौट आए हैं. इस दौरान उनके साथ निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी थे. यह वापसी स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के सफल स्प्लैशडाउन के बाद हुई. उनकी वापसी का दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह चार छतरियों वाला एक यान बीच समुद्र में उतरा.

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक जब अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल से बाहर आए, तो उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया. यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे स्पेसएक्स लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले यात्रियों के लिए अपनाता है ताकि वे आराम से समायोजित हो सकें. इससे पहले, एक कर्मचारी ने कैप्सूल को ताजे पानी से धोया ताकि उस पर लगी खारे पानी की परत को हटाया जा सके. स्पेसएक्स की अधिकारी केट टाइस ने बताया कि समुद्री पानी धातु को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे जल्द से जल्द साफ किया जाता है.

क्रू ड्रैगन का साइड हैच पूरे मिशन के दौरान बंद रहता है. जब यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से जुड़ा होता है, तो यात्री ऊपर लगे एक अलग हैच से अंदर-बाहर जाते हैं. स्पेसएक्स के रिकवरी जहाज 'मेगन' ने एक बड़े रिग की मदद से कैप्सूल को पानी से बाहर निकाला. उस दौरान टीम ने यह सुनिश्चित किया कि कोई ईंधन रिसाव न हो.

जब कैप्सूल फ्लोरिडा के तल्हासी तट के पास समुद्र में उतरा, तो उसके आसपास कई डॉल्फिन तैरती नजर आईं. सीएनएन के मुताबिक कम से कम पांच डॉल्फिन कैप्सूल के चारों तरफ घूम रही थीं, मानो अपने अंदाज में अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत कर रही हों. वहां मौजूद नौकाओं ने कैप्सूल को स्थिर करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद की.

