सूरज की छुट्टी खत्म! रात 12 बजे भी निकलेगी धूप? जानें क्या है अमेरिकी कंपनी का 'Space Mirror' प्लान

Sunlight at Night: विज्ञान की दुनिया में अक्सर ऐसी खोजें होती हैं जो इंसान की कल्पनाओं को हकीकत में बदल देती हैं. अभी तक सिर्फ कहानियों में सुनने को मिलता है कि सूरज ढलने के बाद भी उसकी रोशनी को रोका जा सकता है, लेकिन अब अमेरिका की एक कंपनी इसे हकीकत में बदलने जा रही है. अमेरिकी स्टार्टअप रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल ने इसे रात में भी धूप निकालने की तैयारी कर रही है. लेकिन कैसे, क्या ये संभव है आइए जानते हैं विस्तार से....

सूरज ढलने के बाद भी कुदरती रोशनी मिल सके इसके लिए एक अमेरिकी स्टार्टअप रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल ने तैयारी कर ली है. कंपनी स्पेस में एक विशाल दर्पण यानी मिरर लगाकर रात के समय पृथ्वी पर धूप पहुंचाने की योजना तैयार कर रही है.

कैसे काम करेगी यह स्पेस सनलाइट?

कैलिफोर्निया स्थित यह स्टार्टअप पृथ्वी से लगभग 600-625 किलोमीटर ऊपर सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क लगाएगी. इन सैटेलाइट्स पर माइलर की तरह बहुत ही हल्के और चमकदार मटेरियल से बने बड़े शीशे लगे होंगे. ये सैटेलाइट्स दिन और रात के बीच की सीमा यानी टर्मिनेटर लाइन पर यात्रा करेंगे, जहां वे हमेशा सूरज की रोशनी के संपर्क में रहेंगे. यहीं से मिरर सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करके सीधे जमीन पर मौजूद किसी खास लोकेशन पर भेजेंगे.

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कितने मिनट की मिलेगी रोशनी

कंपनी के मुताबिक एक सैटेलाइट मिरर का आकार 10 से 54 मीटर के आस पास होगा. यह एक बार में लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में रोशनी फैला सकेगी. लेकिन यह रोशनी स्थायी नहीं होगी, एक पास के दौरान यह मात्र 4 मिनट तक ही मिल पाएगी. खास बात यह है कि इसकी चमक तेज धूप के जैसे भी नहीं होगी लेकिन चांदनी के बराबर होगी.

किसे होगा फायदा?

इसे लोग ऐप के जरिए 'धूप ऑर्डर' करने जैसा समझ रहे हैं लेकिन इसका मकसद कुछ और ही है, जैसे-

रात में सोलर पैनल को रोशन कर बिजली उत्पादन बढ़ाना.

बिजली गुल होने वाले इलाकों में किसी इमरजेंस में बचाव कार्य के लिए रोशनी देना.

दूरदराज के इलाकों में जहां बिजली की पहुंच न हो वहां रात के समय काम को आसान बनाना.

इससे खतरा भी है ?

इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट ने वैज्ञानिकों के बीच चिंता भी पैदा कर दी है. खगोलविदों का मानना है कि इससे प्रकाश प्रदूषण होगा, जिससे अंतरिक्ष और तारों को देखना मुश्किल हो जाएगा. वहीं, पर्यावरण के जानकारों ने चेतावनी दी है कि रात में कृत्रिम रोशनी से जीव-जंतुओं के सोने, शिकार करने पर बुरा असर पड़ सकता है. इसके साथ ही हजारों सैटेलाइट्स भेजने से अंतरिक्ष में कचरा बढ़ने का खतरा भी है.

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बहुत ही जल्द रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल अपना पहला प्रोटोटाइप मिशन एरेंडिल-1 लॉन्च करने की तैयारी में है. अब देखना यह है कि क्या यह स्टार्टअप वाकई रात को रोशन कर पाएगा या यह सिर्फ एक सोच बनकर रह जाएगा.

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