Advertisement
trendingNow13147382
Hindi Newsविज्ञानसूरज की छुट्टी खत्म! रात 12 बजे भी निकलेगी धूप? जानें क्या है अमेरिकी कंपनी का Space Mirror प्लान

सूरज की छुट्टी खत्म! रात 12 बजे भी निकलेगी धूप? जानें क्या है अमेरिकी कंपनी का 'Space Mirror' प्लान

Sunlight at Night: विज्ञान की प्रगति ने आज उस कल्पना को हकीकत में बदलने की तैयारी में है जिसे अभी तक सिर्फ किस्से और कहानियों में सुनते आए थे. क्या आप सोच सकते हैं कि सूरज ढलने के बाद भी आपको रोशनी मिल सके? कैलिफोर्निया का एक स्टार्टअप रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल रात के सन्नाटे को रोशनी में बदलने की योजना पर काम कर रहा है. आइए जानते हैं यह कैसे संभल होगा.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 20, 2026, 10:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूरज की छुट्टी खत्म! रात 12 बजे भी निकलेगी धूप? जानें क्या है अमेरिकी कंपनी का 'Space Mirror' प्लान

Sunlight at Night: विज्ञान की दुनिया में अक्सर ऐसी खोजें होती हैं जो इंसान की कल्पनाओं को हकीकत में बदल देती हैं. अभी तक सिर्फ कहानियों में सुनने को मिलता है कि सूरज ढलने के बाद भी उसकी रोशनी को रोका जा सकता है, लेकिन अब अमेरिका की एक कंपनी इसे हकीकत में बदलने जा रही है. अमेरिकी स्टार्टअप रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल ने इसे रात में भी धूप निकालने की तैयारी कर रही है. लेकिन कैसे, क्या ये संभव है आइए जानते हैं विस्तार से....

सूरज ढलने के बाद भी कुदरती रोशनी मिल सके इसके लिए एक अमेरिकी स्टार्टअप रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल ने तैयारी कर ली है. कंपनी स्पेस में एक विशाल दर्पण यानी मिरर लगाकर रात के समय पृथ्वी पर धूप पहुंचाने की योजना तैयार कर रही है.

कैसे काम करेगी यह स्पेस सनलाइट?
कैलिफोर्निया स्थित यह स्टार्टअप पृथ्वी से लगभग 600-625 किलोमीटर ऊपर सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क लगाएगी. इन सैटेलाइट्स पर माइलर की तरह बहुत ही हल्के और चमकदार मटेरियल से बने बड़े शीशे लगे होंगे. ये सैटेलाइट्स दिन और रात के बीच की सीमा यानी टर्मिनेटर लाइन पर यात्रा करेंगे, जहां वे हमेशा सूरज की रोशनी के संपर्क में रहेंगे. यहीं से मिरर सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करके सीधे जमीन पर मौजूद किसी खास लोकेशन पर भेजेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

कितने मिनट की मिलेगी रोशनी
कंपनी के मुताबिक एक सैटेलाइट मिरर का आकार 10 से 54 मीटर के आस पास होगा. यह एक बार में लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में रोशनी फैला सकेगी. लेकिन यह रोशनी स्थायी नहीं होगी, एक पास के दौरान यह मात्र 4 मिनट तक ही मिल पाएगी. खास बात यह है कि इसकी चमक तेज धूप के जैसे भी नहीं होगी लेकिन चांदनी के बराबर होगी.

किसे होगा फायदा?

इसे लोग ऐप के जरिए 'धूप ऑर्डर' करने जैसा समझ रहे हैं लेकिन इसका मकसद कुछ और ही है, जैसे-

रात में सोलर पैनल को रोशन कर बिजली उत्पादन बढ़ाना.

बिजली गुल होने वाले इलाकों में किसी इमरजेंस में बचाव कार्य के लिए रोशनी देना.

दूरदराज के इलाकों में जहां बिजली की पहुंच न हो वहां रात के समय काम को आसान बनाना.

इससे खतरा भी है ?
इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट ने वैज्ञानिकों के बीच चिंता भी पैदा कर दी है. खगोलविदों का मानना है कि इससे प्रकाश प्रदूषण होगा, जिससे अंतरिक्ष और तारों को देखना मुश्किल हो जाएगा. वहीं, पर्यावरण के जानकारों ने चेतावनी दी है कि रात में कृत्रिम रोशनी से जीव-जंतुओं के सोने, शिकार करने पर बुरा असर पड़ सकता है. इसके साथ ही हजारों सैटेलाइट्स भेजने से अंतरिक्ष में कचरा बढ़ने का खतरा भी है.

ये भी पढे़ंः कच्चा तेल: 5000 साल पहले ममी बनाने में होता था इस्तेमाल, अब इसके लिए हो जाती है जंग

बहुत ही जल्द रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल अपना पहला प्रोटोटाइप मिशन एरेंडिल-1 लॉन्च करने की तैयारी में है. अब देखना यह है कि क्या यह स्टार्टअप वाकई रात को रोशन कर पाएगा या यह सिर्फ एक सोच बनकर रह जाएगा.

ये भी पढे़ंः मंगल ग्रह की कोख में मिली 4 अरब साल पुरानी रहस्यमयी 'चीज', दुनिया को दशकों से था...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Sunlight at Night

Trending news

रात की मूवी, सुबह का सूरज... हादसे ने छीन ली तीन छात्रों की जान
Mumbai News
रात की मूवी, सुबह का सूरज... हादसे ने छीन ली तीन छात्रों की जान
कलेक्टर नहीं लगा सकते जुर्माना! LPG सिलेंडर की कमी पर आया हाईकोर्ट का सख्त फैसला
LPG Cylinder Shortage
कलेक्टर नहीं लगा सकते जुर्माना! LPG सिलेंडर की कमी पर आया हाईकोर्ट का सख्त फैसला
'शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी तो पति...', 3 साल रेप करने वाले ज्योतिषी की काली करतूत
nashik news
'शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी तो पति...', 3 साल रेप करने वाले ज्योतिषी की काली करतूत
लोकसभा, विधानसभा चुनाव भी नहीं...फिर क्यों राज ठाकरे ने पेश किया ब्लूप्रिंट?
Maharashtra news
लोकसभा, विधानसभा चुनाव भी नहीं...फिर क्यों राज ठाकरे ने पेश किया ब्लूप्रिंट?
क्या विधानसभा से भी बाहर हो जाएंगे MLA? स्पीकर के पास पहुंची कांग्रेस
Congress News
क्या विधानसभा से भी बाहर हो जाएंगे MLA? स्पीकर के पास पहुंची कांग्रेस
PM मोदी ने कतर के अमीर को लगाया फोन, ईद की बधाई देकर जंग के हालातों पर भी की बात
india qatar relations
PM मोदी ने कतर के अमीर को लगाया फोन, ईद की बधाई देकर जंग के हालातों पर भी की बात
दोगुने दाम पर तेल खरीद रहा भारत… क्या अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर?
DNA
दोगुने दाम पर तेल खरीद रहा भारत… क्या अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर?
20 या 21 मार्च किस दिन मनाई जाएगी 'ईद-उल-फितर'... कैसे चुनी जाती है तारीख?
Eid ul Fitr 2026
20 या 21 मार्च किस दिन मनाई जाएगी 'ईद-उल-फितर'... कैसे चुनी जाती है तारीख?
'केस में हो सकती है राजनीतिक चाल', अपने 6 नागरिकों की अरेस्टिंग से तिलमिलाया यूक्रेन
India Ukraine News in Hindi
'केस में हो सकती है राजनीतिक चाल', अपने 6 नागरिकों की अरेस्टिंग से तिलमिलाया यूक्रेन
गुंडा से माफिया, माफिया से नेता… अतीक अहमद कैसे बना था ISI का प्यादा?
Dhurandhar 2 Movie
गुंडा से माफिया, माफिया से नेता… अतीक अहमद कैसे बना था ISI का प्यादा?