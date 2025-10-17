Advertisement
धरती की तरफ आ रही सबसे बड़ी आफत! NASA ने दी चेतावनी, कभी भी सूर्य पर हो सकता है भारी विस्फोट

Sun Coronal Mass Ejection: सूरज से होने वाले विस्फोट अगर धरती की तरफ हों तो ग्रह पर सैटेलाइठ का काम, रेडियो संचार और बिजली के ग्रिड बुरी तरह से खराब हो सकते हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 17, 2025, 09:45 AM IST
धरती की तरफ आ रही सबसे बड़ी आफत! NASA ने दी चेतावनी, कभी भी सूर्य पर हो सकता है भारी विस्फोट

Science News: सूर्य की सतह पर एक बहुत बड़ा और अजीब तरीके से उलझा सनस्पॉट दिखाई दिया है जिसने वैज्ञानिकों को भारी चिंता में डाल दिया है और इसे खतरनाक बताया जा रहा है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि, आने वाले दिनों में यह शक्तिशाली सौर ज्वालाएं पैदा कर सकता है. AR4246 नाम का यह Sunspot तेजी से बढ़कर सौर चक्र 25 का सबसे बड़ा धब्बा बन गया है. NASA की सौर गतिकी वेधशाला के मुताबिक, इस स्पॉट की चुंबकीय संरचना बहुत अव्यवस्थित है जो ज्यादातर सौर धब्बों की सामान्य संरचना से कहीं अधिक उलझी हुई है.

क्या होता है सनस्पॉट?
सौर धब्बे या Sunspot सूर्य की सतह पर एक अंधेरा और ठंडा इलाका होता है. ये धब्बे अक्सर सौर ज्वालाओं(Solar Flares)या कोरोनल मास इजेक्शन(CME)जैसे सौर गड़बड़ी का संकेत देते हैं. यह गड़बड़ी धरती के सैटेलाइट्स और संचार सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं. ये दिखने में छोटे होते हैं लेकिन इनका असर शक्तिशाली होता है.

सूर्य पर क्या हो रहा है?
जब विपरीत ध्रुवों वाले चुंबकीय क्षेत्र पास आते हैं तो वो आपस में टकराकर दोबारा जुड़ सकते हैं. इस घटना को चुंबकीय पुनर्संयोजन(Magnetic Reconnection)कहते हैं जिससे सौर ज्वालाओं और कोरोनल द्रव्यमान निष्कासन(Coronal Mass Ejection)के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है. अगर ऐसी ज्वालाएं धरती की तरफ आती हैं तो वो यहां के सैटेलाइट रेडियो संचार और बिजली के ग्रिड को खराब कर सकती हैं.

यह कितना खतरनाक हो सकता है?
अंतरिक्ष मौसम का अनुमान लगाने वाले वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर चुंबकीय पुनर्संयोजन होता है तो यह X-Class Flare पैदा कर सकता है जो सौर ज्वालाओं के पैमाने पर सबसे खतरनाक है. ये विस्फोट इतनी तेज रेडिएशन छोड़ सकते हैं को ये अंतरिक्ष यात्रियों और बहुत ऊंची उड़ानों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.

इस शोध से क्या जानकारी मिली?
खगोलविद अब AR4246 के विकास पर करीब से नजर रख रहे हैं क्योंकि यह सूर्य के दिखने वाले हिस्से पर घूम रहा है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि, आने वाले विस्फोटों में चमकीली ध्रुवीय ज्योति(Aurora Borealis/Australis)पैदा हो सकती है. लेकिन यहीं घटनाएं धरती की तकनीकी प्रणालियों में अस्थायी खराबी भी पैदा कर सकती हैं. यह इस बात का सबूत है कि 15 करोड़ किमी दूर होने के बावजूद हमारा सूर्य ध्यान खींचता है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

