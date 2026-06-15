Super El Nino Impact: जिस अंटार्कटिका का नाम सुनते ही सबसे पहले ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और हाड़-कंपाने वाली ठंड दिमाग में आता हो, वहां इस समय कुछ ऐसा हो रहा है, जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ा दिया है. जून के महीना में भी अंटार्कटिका में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन इस साल एक खौफनाक हीटवेव का सामना कर रहा है. अंटार्कटिका में तापमान सामान्य से पूरे 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा चुका है. सफेद बर्फ की चादर पिघल रही है और ग्लेशियर पानी की तरह बह रहे हैं. आखिर पृथ्वी के सबसे ठंडे कोने में अचानक मौसम में ऐसा बदलाव क्यों आया है, क्या वजह है और क्यों वैज्ञानिक इसे पूरी मानव सभ्यता के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं? आइए जानते हैं...
अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों ने 6 जून को तापमान रिकॉर्ड 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है. त्रिनिटी प्रायद्वीप पर मौजूद रिसर्चर्स के अनुसार, यह तापमान इस मौसम के सामान्य तापमान से करीब 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, जो कि एक बहुत ही डरावना संकेत है.
चिली के ग्लेशियोलॉजिस्ट यानी बर्फ विशेषज्ञ लुइस मुनोज ने बताया कि जब वे कोलिन्स ग्लेशियर के ऊपर पहुंचे, तो तापमान इतना ज्यादा था कि बाहर की हर चीज पिघल रही थी. मुनोज ने कहा कि आमतौर पर जून के महीने में यहां 20 सेंटीमीटर तक बर्फ की चादर होती है, लेकिन इस बार बर्फ की जगह गर्म बारिश और पानी की बूंदें गिर रही हैं, जिससे सतह पर जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगी है.
वैज्ञानिकों का मानना है कि इस भयंकर बदलाव के पीछे सुपर अल नीनो का हाथ है. नासा और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि प्रशांत महासागर से उठने वाली ये गर्म लहरें दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करेंगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशांत महासागर में अल नीनो अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और आने वाले दिनों में यह और भी मजबूत हो सकता है.
अंटार्कटिका से एक और हैरान कर देने वाली खबर आ रही है. पश्चिमी अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जिसे डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं, इस साल अपनी एक प्रमुख बर्फ की शेल्फ खोने वाला है.
सैटेलाइट से आई तस्वीरों से पता चला है कि कि थ्वाइट्स ईस्टर्न आइस शेल्फ बहुत ही जल्द मेन ग्लेशियर से अलग हो जाएगी. करीब 120 किलोमीटर चौड़ा यह ग्लेशियर बहुत ही विशाल है. मार्च 2026 में सामने आई एक स्डटी के मुताबिक, यह डूम्सडे ग्लेशियर आने वाले समय साल 2067 तक हर साल 180 अरब से 200 अरब टन बर्फ खो देगा, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है.