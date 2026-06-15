Super El Nino Impact: जिस अंटार्कटिका का नाम सुनते ही सबसे पहले ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और हाड़-कंपाने वाली ठंड दिमाग में आता हो, वहां इस समय कुछ ऐसा हो रहा है, जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ा दिया है. जून के महीना में भी अंटार्कटिका में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन इस साल एक खौफनाक हीटवेव का सामना कर रहा है. अंटार्कटिका में तापमान सामान्य से पूरे 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा चुका है. सफेद बर्फ की चादर पिघल रही है और ग्लेशियर पानी की तरह बह रहे हैं. आखिर पृथ्वी के सबसे ठंडे कोने में अचानक मौसम में ऐसा बदलाव क्यों आया है, क्या वजह है और क्यों वैज्ञानिक इसे पूरी मानव सभ्यता के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं? आइए जानते हैं...