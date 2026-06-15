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सुपर अल नीनो ने दिखाना शुरू किया कहर: अंटार्कटिका में पिघलने लगे बर्फ के पहाड़, टूटने की कगार पर 'तबाही का ग्लेशियर'!

Antarctica Heatwave 2026: पृथ्वी के सबसे ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका से हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है. प्रशांत महासागर में बन रहे सुपर अल नीनो का असर सबसे पहले अंटार्कटिका में दिखने लगा है, जहां जून के महीने में तापमान सामान्य से करीब 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है, जिससे बर्फ तेजी से पिघलने लगी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 15, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:21 PM IST
सुपर अल नीनो ने दिखाना शुरू किया कहर: अंटार्कटिका में पिघलने लगे बर्फ के पहाड़, टूटने की कगार पर 'तबाही का ग्लेशियर'!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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